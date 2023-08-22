欖隧兩車撞 1司機下車察看 遭貨車撞斃 專家︰意外後忌即落車 宜先留意路面

【晴報專訊】大欖隧道昨晨發生奪命車禍。一輛寶馬私家車與一輛Tesla電動車在隧道入口前相撞，兩車隨即駛至避車處，2名司機落車視察損毁情況時，寶馬車司機被駛至的重型貨車撞倒，飛彈10米外快線倒地重傷，送院搶救後不治，貨車司機涉危險駕駛導致他人死亡被捕。

警方封鎖現場調查，路上遺下死者球鞋（紅圈）。

有專家指，若在高速公路遇上交通意外，司機應在安全情況下於車輛的左邊落車，避免發生遭行駛中的車輛追撞之險。

奪命意外發生前，一輛寶馬及一輛Tesla在隧道入口前踫撞。

車禍發生於昨清晨6時許，一輛黑色寶馬私家車由53歲周姓男司機駕駛，沿大欖隧道高速公路往九龍方向行駛，當駛過收費亭疑由左2線切入左3線時，在距離隧道入口約50米位置，與前方由36歲張姓男司機駕駛、沿左3線行駛的Tesla電動車發生碰撞。

事主重傷送院，惜終告不治。

兩車相撞後續向前行，駛至避車處，2名司機落車察看損毀情況，並準備商討賠償問題。其時，一部重型貨車沿左2線駛至，疑收掣不及撞倒寶馬車周姓司機，周飛彈10米外倒在快線地上，血流披面，身體嚴重受傷，救護員接報趕至將傷者急送往仁濟醫院，期間傷者需用自動心外壓機急救，惟送抵醫院經搶救後，於早上7時31分證實不治。

貨車司機涉危駕被捕

警方在現場調查，快線上遺留大灘血漬、及死者的手提電話、車匙、斷裂的錶帶、眼鏡和球鞋。寶馬車右車頭損毀，Tesla電動車則左邊車身被撞花。涉事重型貨車的32歲曾姓司機被帶上警車協助調查，其後他涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕帶署扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查，籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，致電3661 1330或3661 1348與調查人員聯絡。

涉事貨車意外後停在慢線，司機被捕。

香港汽車會會長李耀培估計，死者因未有留意路面情況，在交通意外後即落車查看，而貨車司機或以為公路不會有行人、不專心駕駛而導致意外。他直言，本港司機的安全意識較薄弱，以為撞車後就應馬上落車，但在公路上遭後車追撞的風險極大，故落車前一定要先留意路面情況。他指，如不涉及有人受傷或壞車，應亮起危險警告燈（死火燈）、將車輛駛至最左邊的路肩或避車處、並在安全情況下從車輛的左邊落車，即使意外發生在公路中間也應如此；若意外涉壞車或有人受傷，就應留在車上、繫好安全帶及報警，待警員到場維持秩序後才落車。

不少駕駛者在意外後往往馬上落車拍攝現場以便索償，他直言，其實可要求乘客或附近駕駛者或其車CAM作「時間證人」，不少路段的閉路電視亦能拍下相關情況，且只須在48小時內向警方備案仍可作保險申索，「成功申索保險，但丟了性命也沒意思」。

重型車非一煞車即停

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠表示，有關路段不算是交通黑點，發生意外時段車流也不多，但不少重型車都選行大欖隧道，他建議重型車司機如看不到遠方路段的情況就應減速，「重型車輛不是一煞車就能停下，有載貨的更會將車輛推前，故一般要預早煞車。」他坦言，多條隧道改用「易通行」後整體車速提高了，擔心開學後路面車流增加，或趕時間「爭路」，更易發生意外，籲司機應及早選定行車線，即使擠塞也不要胡亂轉線，免釀成意外。