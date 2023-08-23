搞旺夜市 商場延長營業倡推餐飲交通優惠 西九搞Busking 中環辦周末夜Band騷

【晴報專訊】政府大張旗鼓搞旺夜市，據悉會先從商場入手，通過延長營業時間辦夜市活動，亦探討在海濱辦活動。旗下逾20個商場的新地指，將拉動租戶提供夜市優惠，冀帶旺商場。中環街市則指，本周五起（25日）舉行國際搖滾音樂節，有樂隊馬拉松式演出至深夜，料人流有雙位數增幅，場內酒吧亦營業至午夜。西九文化區下月亦擬在海旁等辦街頭表演，帶動夜市氣氛。餐飲業則倡推「夜市消費券」或「50% off消費券」，吸引市民夜遊及宵夜。

中環街市本周五起舉辦「中環國際搖滾音樂節」，場內已有酒吧響應營業至凌晨。（資料圖片）

財政司副司長黃偉綸昨在fb透露，正想方設法研究不同措施「搞活夜間經濟」，促業界不用擔心會出現「（小檔販）與餐廳爭生意」，強調會讓市民及企業「雙贏」。消息指，黃偉綸將牽頭制定夜市方案，初步有意促商場延長營業時間，並正探討在海濱辦活動。

倡參考內地新加坡 寬戶外擺放

新地執行董事馮秀炎指，晚市佔旗下商場收入逾三分一，冀延長營業時間再做夜市，有連鎖效應帶旺商場。她指，旗下apm辦夜市經驗豐富，集團將投放資源並拉動租戶「提供優惠」撑夜市。她倡政府應參考內地及新加坡「夜貓經濟」，同步放寬戶外擺放。另因應前線人手不足，她促政府彈性處理輸入外勞審批，及推動「跨境上班」等，短期補充人手。

新地執行董事馮秀炎指，旗下apm舉辦夜市經驗豐富。（資料圖片）

新世界、恒基及太古地產指，會研究新計劃配合推動夜經濟，如延長部分日子商場營業時間、舉辦夜間活動等。港鐵指會研究措施配合。

商場管理學會亦支持中秋國慶期間延長商場營業時間，建議加推夜間公共交通票價優惠，如夜間降票價、發放乘車優惠券等吸客。

華懋集團中環街市總經理鍾詠婷指，本周五起一連3日會舉辦「中環國際搖滾音樂節」，由28隊來自英美、日韓等地樂隊馬拉松式表演，場內已有酒吧響應營業至凌晨，預計人流將有雙位數增長，期望惠及區內酒吧；另中秋國慶期間，即9月28日起將一連5日舉辦國際啤酒節及夜市，預計營業至午夜12時。對零售及餐飲店會否配合「開夜啲」，她笑言本周活動是「試點」，冀有數據予商戶考慮。據悉，中環街市活動由政府牽頭，以推動夜經濟。

西九文化區下月起逐步於M+、香港故宮及海傍等辦街頭表演。（資料圖片）

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民謂，西九旅客可「日間看博物館、夜間看舞蹈戲劇」，期間會在附近餐廳消遣，具發展夜經濟潛力；另已選出30個單位洽談合作，9月初起逐步在於M+、香港故宮及海傍等位置做街頭表演，並會研究怎樣改善晚間交通及零售配套。

餐飲業建議夜市消費券吸客

稻苗學會榮譽會長黃傑龍指，商場租約有要求商戶營業時間，但疫下無嚴格執行，倡推「夜市消費券」或「50% off消費券」，以優惠吸引市民夜遊。

批發及零售界立法會議員邵家輝指，要求全港商場「開夜啲」不切實際，建議應由交通方便的商場先在周五、六試行，港鐵也可配合延長服務，夜市時間亦應視乎場地個別安排，如商場的戲院可開午夜場、子夜場等。