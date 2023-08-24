港今禁日本10都縣水產 「一夜干」唔得 魚蛋可以 手信自用送禮豁免 代購轉售屬違法

【晴報專訊】日媒報道，福島核污水最快今午排海，日方會在周六公布附近魚類的氚檢測濃度。本港則由今凌晨起禁止來自10個都縣的水產進口，同時加強入口及本地水產以至環境輻射監測。環境及生態局稱，在10都縣收獲、製造、加工或包裝的水產都禁供港，包括「一夜干」等乾製食品，惟「魚蛋」經檢測後可供港。市民遊日帶水產手信返港自用或送親友不受影響，惟作商業用途或「代購」則屬違法。

政府今凌晨起禁止來自10個都縣的活生、冷藏、乾製或其他方式保存的水產進口。

共同社報道，東電今早會確認氚濃度是否符合排放標準，本港時間中午會啟動排放。讀賣新聞稱，日本政府會在排放口附近水域檢測魚類含氚量，料周六發布首次結果，排放首月會每日公布。

包括活生冷藏乾製水產 海鹽海藻

本港食環署昨刊憲公布食物安全命令，禁止來自日本10個都縣收獲、製造、加工或包裝的水產，包括活生、冷藏、乾製或其他方式保存的水產、海鹽及海藻供港，違者可處第6級罰款及判監12個月，但在今日凌晨零時前付運的水產，以至僅經東京轉運供港的水產均不受影響。當局稱，日本水產佔本港整體水產進口量約6.75%，但未知來自10個都縣的比例，昨已舉行簡介會向業界說明安排。

劉利群

環生局局長謝展寰昨晨稱，《食安條例》主要規管商業用途，故遊日市民帶手信返港不受影響。常任秘書長劉利群下午稱，市民將手信帶回港自用或送贈親友都不會受限，但若涉及「代購」等商業用途才違法；她指，禁令今才生效，要談何時取消是言之尚早，政府會參考2011年福島核災後調整水產禁令的經驗，相信日方亦會考慮讓第三方參與監測，從而取信於其他經濟體。

合成食品抽樣檢測可進口

10都縣以外的水產及食品都經全面檢測，食物安全專員黃宏解釋，在10個都縣進行上述4個工序的水產，不論任何一個都禁進口，包括整條魚醃製的「一夜干」，但魚蛋等合成食品，因有其他成分，加上未必包括整條魚，故抽樣檢測後可進口，政府會為通過測試的產品發放行信，相信有助業界釋取消費者疑慮；因進口食品須「扣檢」，超標者會即時揪出，不會流入市面，若發現其他都縣有異常情況，當局或加強管制。

整條魚醃製的食品受限制，魚蛋等合成食品抽樣檢測後可進口。

沿海皆面向西邊的新潟縣，以及位內陸的長野縣，皆包括在木港入口禁令內。新潟縣知事花角英世昨坦言，無法理解；長野縣知事阿部守一則稱，計劃聯同其他縣份爭取豁免。有本地進口業界日前稱，內陸縣份亦有魚類養殖場，故不是完全沒水產。謝展寰昨稱，將內陸都縣納入禁令是基於風險管理，又提到自己不會減少食日本食品，因進口的日食皆有安全保證。

政府又稱，因應本地漁民關注本地漁獲受污染，漁護署會加強從魚統處批銷的魚產品及香港捕獲樣本進行檢測，由每月1次加強至每日1次。天文台對氚和人工伽馬核素含量的檢測亦由每季加密至每月。天文台助理台長李立信稱，考慮日本與香港距離較遠，本地受影響機會相當低，福島核災後亦未見影響本港水域，但為保障公眾，決定加強監測。



