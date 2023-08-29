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29/08/2023

光榮米線被促停業 甯漢豪：要逐步做執管 觀塘工廈食肆 涉違契 數十店人人自危

#無牌經營 #駱駝漆大廈 #光榮米線 #食環署 #地政總署 #發展局局長 #甯漢豪
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　　【晴報專訊】觀塘駱駝漆大廈內食肆林立，但位於第3座的食店「光榮米線」早前遭地政總署指違契，要求停業。發展局局長甯漢豪澄清，相關工廈地契僅允許作工業及倉庫用途，並稱有其他涉違契單位亦收到執管信件，相信地政總署會逐步依法辦事，令工廈內現時數十間食肆「人心惶惶」。地政總署指，上月巡查後向該工廈內懷疑違契的4個單位業主發出警告。食環署指，該工廈有60個處所持牌，由2022年至前日曾向無牌食肆提出38宗檢控；昨派員到大廈作突擊巡查後再提9宗檢控。有店主稱，開業5年來首見「全層掃」，形容情況誇張。

 

「光榮米線」涉違契收到執管信件，當局強調其他違契單位也會收到信件。

 

　　據本報在工廈「水牌」及樓上逐層點算，駱駝漆大廈第1至3座內有逾26間食肆，其中3座最密集，佔21間。位於3座2樓、去年底開業的「光榮米線」早前遭地政總署通知，稱因食肆違契，要求停業，否則業主會被釘契：食環署亦指光榮未領有有效食物業牌照，去年至今接獲14宗無牌經營投訴，並作6宗檢控。對大廈內其他食肆是否亦違規經營，甯漢豪昨稱工廈地契只容許工業及倉庫用途，若作食肆等其他用途便是「真的違契」。據她所知，涉事工廈內不單是「媒體報道的1個業務受執管」，其他違契單位也同樣收到執管信件。甯強調，不應因其他同類單位「未收到信」，便認定地政總署「做得不對」，重申工廈內常有人流出入，有其安全隱患，會鼓勵地政總署逐步且「一定要做執管」。

 

同一工廈不少食肆昨有營業，有店舖收到食環署書面警告。

 

地政向4業主發警告 食環昨提9檢控涉無牌

 

　　記者昨午到3座巡視，發現除光榮關門，同座至少有19間食肆均有營業。食環署昨於午市時段派員突擊巡查多間食肆，檢視廚房及記錄資料。有西餐廳店主指，開業5年來首見署方「全層掃」，形容情況誇張，而工廈內大部分食肆持食物製造廠牌照，過去最多告堂食，嘆現時「政府揸正嚟做」。有開業6年的私房菜店主指，過去曾收食環署告票，多罰錢了事，嘆工廈內尚有不少零售、海味店及美容院，「要搞的話，有排搞落去」。有日式食肆指經營約半年，過去食環署上門就衞生情況僅作口頭提醒，昨首獲書面警告。有潮州菜店主指本身做了30年飲食，因疫情始休息，未料在工廈開店半年即捲入「釘契」風波，嘆「政府常說搞旺夜市，現在連午市都不畀做。」

 

　　有在觀塘附近工作的食客擔心駱駝漆「飯堂」被掃盪一空；另有食客指不少食肆經營多年，質疑為何至今始執法。

 

　　地政總署指私人地契數量龐大，現行做法是「風險為本」，收到懷疑違契投訴後跟進，而九龍東地政處因應投訴上月巡查駱駝漆大廈懷疑違契單位，並向4單位業主發警告，要求指定時限內糾正。由2020年至今年6月，該工廈共12宗證實違契並發出警告信。食環署指該工廈現有60個持牌處所，包括5間工廠食堂、53間食物製造廠、1間冰凍甜點製造廠和1間新鮮糧食店；惟牌照申請人須聲明處所符政府租契條款。2022年至前日巡視360次，並向無牌經營食肆提38宗檢控；昨派員突擊揭仍有無牌經營情況，再提9宗檢控。

 

轉載自: 晴報

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