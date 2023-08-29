  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
過往專欄
時事要聞
娛樂情報時事要聞圖窮秘現中環人金錢世界呈分試 你要知小事大意義全城聚焦點政•漫料理NatFix我家私房菜素心Cook心理攻防戰綠路閑人好書看多點Pris形象教室形象UP！保哥快趣煮Green Monday看透生死親子語我要初創政策．正察跳躍中國時空筆記留心站財玄廣進點歷史看真點時勢造網紅Online有話兒DR-Max 一點就明Bella vita 美好生活iMoney 熱點Talk Of The Town活得健康點親子芬享不藥而癒人生燦爛點凱文隨筆尋寶島盛衰關鍵國金與投資留給囝囝IC理財打工秘笈樂活人生SME 解密「港」創業‧談管理心靈加油站「男」言之隱滾蛋吧，腫瘤花生味辦公室健康透視抗癌煮意知‧解醫學創業兵團匯對達人容我細說言歸政傳政經頑石不低頭為理發聲郎旋風薰香療法男士診症室抵玩自助遊句句有骨星座命理念力•氣功手機應用tips睛益求精嚴浩 LIKE！見微知著跟著陶冬找美食數碼潮人廣告有晴踏出退休第一步識食•惜食有種CEO叫做莊潮爆網事羅湖橋兩邊娛樂酷辣辣思歪思正十萬八千里樂本健‧教室特首選舉趣食60秒入廚101觀自然•觀香港有種生活政本清源心筆在妍維基解碼IT戰國誌煮酒論政今日趣聞馬壇．誌趣星期二周融愛瘋Apps美美道來大國崛起智醒日誌@中小企「營」刃而解Smart Buying甜品工房Education Calculator家事法庭升學信箱新手媽媽怪獸父母營營樂樂親子專題財富非常道謝國忠看勢獨唱團京城近觀原來如此乾坤挪移街坊食神Keyman森巴舞睇波LU文化導遊精神解碼抗癌兵團有營生活吾道崢廣見聞名家名畫商務英語型品薈我心中的米芝蓮歐洲直擊旅途中食得喜Leadership Coaching一哥教攝影心晴百態乳你同行專科專論人愛衣裝Word Discovery科技趨勢愛情故事投資達人政治擂台藝術投資秘笈抗癌點滴寵物情緣淘寶lization電影一線網絡鬼故主．管微博一分鐘管理娛樂有理進攻SAT古今名錶政‧經‧女人The Beauty Factor議會內外石油戰爭男女情色談金說匯風水環境學細味建築Green Hong Kong星光伴我行我吃過的米芝蓮A+孩子上海觀察京城札記鐵娘駕到食客三千創富新思維海外升學信箱Today's Web藝術投資世界在讀什麼-雷美華潮得起Business English飛越地球村紅酒情報職場物語股場琦手鑽石媒人Mei Ling好愛情‧壞愛情性治療師手記名牌女王嶺南人語醫美正當時黃金時代醫美正當時一份好工美麗不妥協上班纏下班逅

29/08/2023

26工種輸入外勞 下周一接受申請 薪酬不低於本地中位 飲食業冀招聘不設限

#補充勞工優化計劃 #外勞 #飲食業 #發展局局長 #甯漢豪 #勞工處
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港各行各業人手短缺問題嚴重，勞工處「補充勞工優化計劃」下周一接受申請，26個職位類別可輸入外勞，薪酬不得低於本地工人的工資中位數。有飲食業界稱，目前全方位人手不足，早已嚴陣以待準備輸入外勞，更揚言「請得幾多得幾多」，冀不設上限。勞顧會期望，勞工處未來可發放更多資料，確保僱主守規。

 

　　新計劃下，外勞薪金不得低於本地相類職位的薪金中位數，僱主可安排本地或內地住宿。申請通過初步甄別後，僱主須就每個職缺作4周本地公開招聘，之後當局會考慮勞顧會意見再決定是否批准，僱主要就每名外勞每月繳付400元再培訓徵款。

 

飲食業指人手不足影響出品質素，冀政府容許無上限輸入外勞。（資料圖片）

 

　　26個工種不少與飲食及零售業有關，如售貨員、侍應生、收銀及初級廚師。聯邦酒樓董事總經理譚兆成透露，有廳房因人手不足而無法開放，出品質素亦因依賴「幫工」而受影響，請人難亦非純薪酬問題，年輕人不願公眾假期上班，年長員工亦可選擇壓力較細食肆，冀透過計劃「請得幾多（外勞）得幾多」，亦不擔心外勞住宿，「可以幾個僱主一齊租宿舍」。

 

　　香港餐務管理協會會長楊位醒冀政府容許無上限輸入外勞，否則「杯水車薪」。香港零售管理協會董事關百豪稱，前綫缺人損服務質素，零售商做夜市及擴展業務都受影響，認為計劃可解燃眉急。

 

確保僱主守規 勞僱會冀嚴格審批

 

　　勞工處指，未來會不時舉辦僱主簡介會，另現時以個案撮要列出每宗申請的建議重點，向勞顧會徵求意見；未來會改用表列形式提交，致力在3個月內完成處理通過甄別的申請。勞僱會勞方代表林偉江稱，望處方提供更多資訊，過往有僱主巧立名目，「話係四川菜廚師，實際工作就係初級廚師」，冀處方勿僵化處理，嚴格審批工作內容。

 

無理拒聘 一年內不准參與計劃

 

　　早前有指有僱主要求地盤工懂英文，疑刻意製造招聘困難。勞工處強調，僱主若無理拒聘本地求職者，不但會中止輸入外勞申請，申請人一年內亦不准參與優化計劃。發展局局長甯漢豪稱，留意到有關報道，若調查後發現不合情理，意味本地招聘做得不好，會影響外勞申請審批。

 

轉載自: 晴報

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#補充勞工優化計劃 #外勞 #飲食業 #發展局局長 #甯漢豪 #勞工處

更多最新文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk