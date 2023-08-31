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31/08/2023

觀塘79歲婦廁格中刀亡 48歲女涉謀殺被捕

#​觀塘社區健康中心
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　　【晴報專訊】觀塘社區健康中心大樓昨發生命案，2名女子反鎖在廁格疑爭執，其中一名79歲婦其後被發現頭頸中刀，重傷昏迷，送院搶救後最終不治。警方到場拘捕一名手部有刀傷的48歲女子，將案列作謀殺案展開調查。

 

死者頭頸多處刀傷骨裂

 

　　現場為觀塘協和街60號的觀塘社區健康中心，事發於昨午近3時，警方接獲市民報案，指2名女子在健康中心一個女廁內發生爭執。警員接報趕至，發現2名女子反鎖在其中一個廁格內，地下有大量血漬，消防員用工具打開廁格門後，發現其中一名79歲姓翁老婦頭頸多處刀傷，後腦骨裂，倒臥地上昏迷不醒。

 

觀塘社區健康中心發生命案，探員到場調查。

 

　　警員發現另一名48歲姓柯女子則清醒，手部有刀傷。救護員到場將2名傷者送往聯合醫院救治，惟翁婦經搶後延至下午3時28分最終不治，柯女則情況穩定。

 

　　警方封鎖現場調查，用屏風遮掩涉事女廁。警方指，死者和被捕人住在一幢舊樓，是同層鄰居，被捕人案發前半小時帶同死者到中心覆診，期間將死者帶到廁所協助抹乾衣物，之後2人進入同一廁格約半分鐘後，突傳出多次猛烈撞擊聲音，但死者未曾呼救；中心人員到場時，被捕人拒絕打開廁格，救護人員直到消防到場後才成功進入，並在內發現涉案菜刀和磨刀石，相信涉案菜刀由被捕人帶往現場。

 

警不排除有預謀

 

　　警方指死者為獨居，不排除案件為有預謀，但調查暫未發現兩人曾有過節，柯女亦沒有精神病紀錄，呼籲認識2人的市民提供資料。警方隨後拘捕柯女作進一步調查，案件交由觀塘警區重案組調查案件原因。

 

轉載自: 晴報

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