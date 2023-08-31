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31/08/2023

「今年最有威脅颱風」 蘇拉料襲港今掛3號波

#蘇拉 #超強颱風 #天文台 #岑智明 #梁榮武 #風暴潮
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　　【晴報專訊】超強颱風「蘇拉」逐步逼近，天文台昨傍晚發出1號風球，今日稍後將發3號風球。預計蘇拉明日周五（9月1日）及後日周六（9月2日）頗接近珠江口一帶，屆時有狂風暴雨，但路徑及強度存變數。天文台前台長岑智明指，蘇拉是今年華南沿岸最有威脅的超強颱風；另一前台長林超英亦指，新預測路徑顯示蘇拉明將於汕頭附近拐彎，令港成為可能登陸地點。前助理台長梁榮武提醒，若蘇拉東登對港破壞力較小，但西登則會造成風暴潮。

 

 

　　按現時預測路徑，「蘇拉」今早料與港保持逾300公里距離，1號風球料維持至今午前，稍後會改發3號風球。預計蘇拉明日及後日頗接近珠江口一帶，本港將有狂風驟雨，風勢進一步增強。但蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋「海葵」影響，路徑及強度仍存變數。澳門氣象局預測明午至晚間或改發3號風球，周六凌晨至早上發8號風球機會中等。

 

倘西登威脅大增

 

　　岑智明指，雖然電腦預報蘇拉登陸地點在汕頭及雷州半島之間搖擺，但肯定的是其路徑持續西調，影響香港機會上升，籲市民做好防風措施。林超英亦在fb指，有媒體稱天文台預測蘇拉將由東登變為西登，勢造成重大影響，惟實際預測路徑無重大修訂，僅將蘇拉拐彎時機由「登陸後」改為「登陸前」。惟修訂下蘇拉拐彎後路線幾乎與廣東海岸平行，輕微天氣變化亦可能致登陸地點相差數百公里，令登陸香港成為可能之一。

 

　　據天文台資料，若颱風東登，因有山勢阻隔，對港相對較弱。相反若颱風西登，本港會受正面吹襲且有風暴潮，威脅大增。梁榮武指，預測蘇拉將在後日最靠近本港，若在中午登陸恐撞上天文大潮，影響更大，籲市民要有警覺性。

 

轉載自: 晴報

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