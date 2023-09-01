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01/09/2023

東涌校巴撞巴士剷草叢34傷 校巴司機2學童重創

#車禍 #屯門龍珠島 #校巴 #愉景灣廣場
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　　【晴報專訊】一輛滿載學童的校巴昨早駛至東涌翔東路近小蠔灣，司機疑越線與迎面駛至的巴士相撞，校巴繼而剷入路邊草叢，巴士撞向路旁鐵絲網停下。兩車車頭俱嚴重損毀，意外釀成34人受傷，當中校巴司機及2名學童傷勢嚴重，涉事校巴為愉景灣英基智新書院校車，各傷者分流送往4間醫院治理。

 

校巴與巴士在東涌翔東路近小蠔灣相撞（馬路的事﹝即時交通資訊台﹞fb圖片）

 

　　車禍發生於昨早7時許，涉事校巴在屯門龍珠島接載一批學童後，沿翔東路駛往愉景灣廣場，而涉事的愉景灣巴士沿翔東路開往欣澳方向行駛。當兩車駛至近小蠔灣時，校巴突越過對行線，與迎面駛至的巴士右邊車頭相撞；校巴繼而剷入草叢，而巴士撞向路旁鐵絲網始停下，兩車車頭均嚴重損毀，擋風玻璃和多面車窗爆裂。

 

有學童獲救時血流披面

 

　　意外發生後，大批救援人員趕到現場，消防員將被困車廂的65歲李姓校巴司機救出，並陸續救出受傷學童，有學童獲救時血流披面。消防員亦救出受傷巴士乘客，並替傷者治理傷勢和分流，傷者大部分是頭部或手腳受傷。部分傷勢較輕學童坐在路旁待援，有人受驚情緒激動，須由旁人安撫。有巴士下層乘客稱衝擊力很大，心有餘悸。一度被困的25歲劉姓巴士司機，需由救護員戴上頸箍再扶落車送院。他稱，事發時校巴突然越線，他已立刻煞車，但距離太近，最終兩車相撞。

 

事件中34人受傷，校巴上21名傷者包括學童。（電視截圖）

 

　　事件中有34人受傷，年介5至65歲，當中校巴上有21名傷者，包括司機、保母及8男11女學童，校巴司機及2名男童傷勢嚴重。英基學校確認，涉事校巴為一輛前往愉景灣英基智新書院的小巴校車，校方與英基學校協會工作人員到場提供支援，並聯繫學生家長，與校巴營運商協調；而雙層巴士傷者為男司機和3男9女乘客。傷者事後分別被送往北大嶼山、瑪嘉烈、屯門及仁濟醫院。

 

65歲校巴司機傷勢嚴重（電視截圖）

 

　　警方新界南總區調查及支援組警司徐鎮東指，涉事巴士男司機有2年駕駛巴士資格，事發時是他第二轉車；至於校巴男司機則有20年駕駛同類車輛經驗，昨早開工在屯門接載學童後駛往愉景灣。

 

轉載自: 晴報

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