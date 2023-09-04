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04/09/2023

詐騙集團涉洗3.2億黑錢 警拘19人 設局假投資 呃走25人$400萬

#詐騙集團 #虛擬貨幣 #倫敦金 #投資程式 #低風險高回報 #假投資 #理財
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　　【晴報專訊】警方上月底採取行動，拘捕一個詐騙集團的12男7女，包括集團主腦和骨幹成員，指集團去年成立投資公司後，以各種藉口利誘市民開戶進行不存在的倫敦金投資和虛擬貨幣買賣，涉嫌詐騙最少25人共約400萬元，並使用50多個戶口清洗高達3.2億元犯罪得益，目前各人獲准保釋。

 

 

　　東九龍總區重案組高級督察段玉衡指，涉案集團去年6月起活躍，集團會安排成員開設投資公司，在商廈租用辦公室和設立公司網站，向市民訛稱為資深投資經紀，可以提供「低風險高回報」投資機會，再要求市民以現金交收或轉帳款項至指定戶口，並為他們在「投資程式」內開設戶口，甚至游說受害人授權騙徒全權操控帳戶。

 

「低風險高回報」利誘

 

　　段續稱，集團之後會在「投資程式」內作頻繁和不尋常交易，或買貨後長期持倉，以索取高昂交易費和存倉費，蠶食受害人的本金或盈利；又或游說受害人「加碼」以擴大盈利或快速回本，並藉詞拒絕受害人領款，或向其收取高昂行政費，相信最少有25人受害，各人損失數萬至100萬元不等，涉款共約400萬元。警方亦發現集團過去一年以50多個空殼公司和傀儡戶口處理多達3.2億元。

 

 

警方行動中檢獲大量現金、投資合約及銀行卡等證物

 

　　東九龍總區重案組總督察劉浩德指警方上月30和31日搜查多個處所，包括九龍一甲級寫字樓的投資公司，搜出大量客戶投資協議書和對答台詞、大量現金和珠寶手錶等，部分疑犯有黑社會背景，將調查集團和相關戶口是否涉及其他犯罪。

 

轉載自: 晴報

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