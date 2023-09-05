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05/09/2023

潭尾設施料下月運作 覓地建長期外勞宿舍 補充勞工優化計劃 暫接27申請共涉158人

#外勞 #發展局 #黃何詠詩 #建造業外勞 #勞工優化計劃 #酒店業主聯會 #徐英偉
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　　【晴報專訊】因應首批建造業外勞將於今年第四季來港，發展局指位於元朗潭尾的臨時外勞宿舍擬於下月開始運作，可供8,000人入住；另正覓地冀建設長期中央宿舍。負責營運的建造業議會指，宿舍採用開放式管理，會安排旅巴接載外勞至工地，確保不會影響當區交通。另涉及26個工種的補充勞工優化計劃昨開放申請，截至昨午4時半接獲27宗申請，涉158名外勞，主要與飲食及批發行業相關。有立法會議員相信因申請程序壓縮，料吸引不少僱主申請。

 

潭尾外勞宿舍料下月開始運作，提供約2,000單位供8,000人入住。（資料圖片）

 

　　發展局署理副秘書長黃何詠詩昨於元朗區議會指，由社區隔離設施改裝的潭尾外勞宿舍，工程仍在進行中，料下月開始運作，相信可提供約2,000個單位供8,000人入住。她指，宿舍將交由建造業議會營運，為期2年，會以不影響元朗區內交通及居民生活，及讓工友有舒適居住環境為營運大原則，局方亦正尋覓其他土地作長期中央宿舍用途。

 

宿舍開放式管理 旅巴載往工地

 

　　建造業議會行政總裁湯熾忠指，宿舍會採用開放式管理，外勞出入會有紀錄，且管理團隊會每日分地點及時段，安排旅遊巴接載外勞往地盤工作，確保不會影響地區交通。但元朗區議會副主席鄧賀年質疑，若工人遲到或致大量旅遊巴等候，恐加劇交通擠塞問題。

 

申請程序壓縮 料吸引僱主入紙

 

　　另外，補充勞工優化計劃昨起接受申請，涉售貨員、收銀員等26工種外勞。勞工處指截至昨午4時半接獲27宗申請，主要是飲食及批發等行業，涉及158名外勞。批發及零售界立法會議員邵家輝指，過去大半年各行業人手緊缺，零售業已缺3至4萬人手，包括前線、倉務等崗位，加上今次申請程序壓縮至3個月，並允外勞在內地住宿，相信會吸引僱主嘗試申請。

 

邵家輝指，零售業缺人手3至4萬，包括前綫、倉務等崗位。

 

　　酒店業主聯會執行總幹事徐英偉稱，酒店業內缺少約9,000人，主要涉前枱接待員、房務員及餐飲侍應等，導致不少酒店房無法款客。他稱，初步冀申請2,000名外勞，暫未決定其住宿，但會安排培訓，盼外勞表現達香港水平。

 

酒店業界指缺約9000人，主要涉前枱接待員、房務員及餐飲侍應等。

 

轉載自: 晴報

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