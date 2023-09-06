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06/09/2023

教大O Camp涉強姦案 警立案查 連爆風化醜聞 嶺大迎新營玩意淫遊戲

#教大 #嶺大 #O Camp #大學迎新營 #性別歧視條例 #性騷擾
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　　【晴報專訊】近日多間大學迎新營（O Camp）相繼發生風化事件，繼港大護理系迎新營「組爸」涉非禮被捕後，警方確認已立案調查教大有女生疑被強姦及窺淫，該校學生事務長許景輝向師生發信，強調高度重視事件，將成立專責小組全面檢視迎新營運作機制。嶺大亦傳迎新營期間學生曾玩不同的意淫遊戲，有網傳片段顯示有女生表現勉強、尷尬，校方稱會調查事件。特首李家超強調，不能容忍大學校園的性侵犯事件及其他違法行為，教育局亦要求相關大學嚴肅處理。平機會表示關注事件，籲受影響或目擊事件學生勿啞忍。

 

教大指已啟動緊急應變機制，並全力配合警方調查。（資料圖片）

 

　　日前有自稱教大迎新營「組媽」在網上發文，指入營期間在浴室洗澡時，被「組仔」闖入並打開浴簾窺視；其後有另一網民稱，其女性朋友亦為「組媽」，在與組仔獨處時被後者強姦。消息指，兩案分別發生在大嶼山一個度假村及元朗一個營地，涉同一名28歲就讀教大銜接課程的男生。

 

教大檢視迎新營運作 嶺大調查事件

 

　　警方確認早前接獲2名女子報案，指分別在元朗及大嶼山疑被一名男子性侵及偷窺，案件分別列「強姦」及「窺淫」，暫未有人被捕。教大學生事務長許景輝昨向師生發信，指感痛心及不安，已啟動緊急應變機制，會與相關同學保持聯絡，亦正全力配合警方調查。他強調若查明指控屬實，將按既定程序啟動懲處機制，另將成立專責小組全面檢視迎新營運作，保障同學利益與福祉。

 

　　另網傳片段，指嶺大某幢宿舍迎新營曾玩不同的意淫遊戲，例如有一男一女或兩男疑似嘴對嘴接吻的場景，期間有女生表情甚為尷尬及勉強。

 

特首指零容忍違法 平機會籲學生勿啞忍

 

　　嶺大回應時無提及有否接獲投訴或事件是否屬實，僅稱已調查事件，如發現學生違規，將交紀律委員會處理，籲受情緒困擾的同學聯絡校方，以便安排輔導。

 

嶺大稱如發現學生違規，將交紀律委員會處理。（資料圖片）

 

　　特首李家超昨強調，社會對大學生有期望，他們應做好自己行為，不能容忍大學發生性侵犯或其他違法行為，任何教育團體，特別大學亦要確保校園有優良學習環境。教育局則稱，非常關注近日涉迎新營活動的個案，對於學生違法違紀及欺凌行為「零容忍」，已明確要求相關大學嚴肅處理投訴，並配合執法機構的調查。

 

　　平機會主席朱敏健稱，十分關注事件，相信行為或構成《性別歧視條例》的「性騷擾」，既損害有關學生身心，甚至影響他們往後發展，情況不容忽視，籲受到或目擊性騷擾的學生千萬勿啞忍，應盡快向學校、平機會或執法部門投訴。

 

　　學友社學生輔導顧問吳寶城稱，新生無必要為投入新環境便盲從指示，若難堪可向同伴或教員提出，「搞手」亦要思考「傳統」活動有否偏離大學迎新目的，建議院校發指引，提醒舉辦活動應留意的責任。

 

轉載自: 晴報

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