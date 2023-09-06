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06/09/2023

國慶煙花復辦酒店推觀賞套餐 餐飲業料生意增3成 夜經濟細節下周公布 商場海濱辦活動兼優惠吸客

#十一國慶 #國慶煙花滙演 #發展夜經濟
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　　【晴報專訊】特首李家超昨表示，本港事隔5年將復辦國慶煙花滙演，酒店業界形容有助刺激旅遊業，有酒店即推煙花住宿組合及餐飲套餐；飲食業界料可帶動生意增10%至30%。另政府下周將公布發展夜經濟細節，有業界透露，商場除會延長營業時間，在晚上8時後設特價優惠等，亦會推出多元文化、音樂和角色活動，維港兩岸海濱則有文化音樂表演，相信會為本地消費情緒帶來動力。

 

李家超指連串慶祝及優惠，將令香港晚上活起來、動起來。

 

　　十一國慶將復辦煙花，李家超指將推出連串慶祝和優惠活動，令香港晚上活起來、動起來。酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，有助刺激旅遊業，維港兩岸酒店及餐廳會加強舉辦活動及優惠吸客。港島海逸君綽酒店指，將推國慶煙花住宿組合及餐飲套餐，顧客可到42樓戶外觀景台欣賞煙花，包含1晚海景客房住宿、雙人自助早餐及3選1雙人煙花晚餐，則盛惠每晚2,976元起。

 

有尖沙咀酒樓 預訂理想快爆滿

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，煙花會吸引40至50萬人到維港兩岸觀賞，加上今次為5年來首次，預計內地客或專程來港，帶動食肆人流和生意，尖沙咀、金鐘等食肆生意可增20至30%，整體則增10至15%，又透露有些可欣賞煙花的尖沙咀酒樓，預訂情況已十分理想，料很快爆滿。

 

　　李家超亦指，財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸正積極籌備推動夜經濟，業界反應正面，不少商場將舉辦多元化活動和優惠，並延長營業時間，不同活動亦會在地區舉行，望下周公布細節和內容。

 

維港兩岸有文化音樂騷

 

　　黃家和稱，近日跟黃偉綸談及相關安排，透露商場會推文化和音樂活動；批發及零售界立法會議員邵家輝則稱，據悉各商場將在晚上8時後推特價優惠、電影門票折扣。多個發展商早前亦指會在中秋及國慶推夜市、美食大笪地等。優質旅遊服務協會主席黃傑龍說，政府方案以活動為主軸，包括維港兩岸文化音樂表演、各大商場的各式活動，加上下半年有多個節日，相信會為本地消費情緒帶來動力。

 

邵家輝稱，各大商場將推晚上8時後特價、電影門票折扣。

 

 

轉載自: 晴報

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