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07/09/2023

一日兩宗 雙屍命案 爆竊誤殺鄰居 爭業權舅殺甥 兩案疑兇俱墮亡

#大埔 #命案 #葵涌 #太和邨亨和樓 #葵涌萬利工業大廈 #大窩口邨富靜樓
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　　【晴報專訊】大埔和葵涌昨分別揭發雙屍命案。警方昨晨9時許接報，指大埔太和邨亨和樓有人墮樓，調查後發現一名女子死在同座一單位內，初步相信2人為舅甥關係，疑兩人曾就單位業權問題爭執；而同日下午1時許，警方亦接報在葵涌一工廈單位內發現一個旅行袋內藏有男屍，差不多時間亦有一名男子在大窩口邨富靜樓墮樓不治，經調查後相信有人因欲爆竊而錯手殺人後畏罪自殺。

 

【葵涌命案】葵涌萬利工業大廈發現屍體，警方接報到場調查。

 

葵涌命案 男死者屍藏工廈

 

　　昨午1時42分，警方失蹤人口調查組接報到葵涌萬利工業大廈，發現一名77歲男子被藏屍於旅行袋內，差不多時間警方亦接報指一名26歲周姓男子從大窩口邨富靜樓墮樓，送往仁濟醫院搶救後不治。大批警員和政府化驗師到工廈搜證，又派員在樓下為進出市民作登記。

 

【葵涌命案】有政府化驗師到工廈協助調查

 

　　警方表示，77歲范姓男子的胞妹前日傍晚報案，指兄長本周一下午起下落不明，人員調查後昨到范男於涉案工廈租住的劏房，發現他被藏屍於一輛手推車上的旅行袋內，而在富靜樓墮樓的男子則是其鄰居。警方稱，2人相識約1年多，平日是點頭之交，未聞他們曾爭執，惟有人日前涉圖進入范男住所爆竊被撞破，2人糾纏期間范男被勒死，有人之後向親友傳短訊，承認錯手殺人而欲自殺，不排除有人畏罪自殺，而因范男已死去數日，屍體已見腐爛，需進一步化驗才知確實死因。

 

大埔命案 女死者頸背多處刀傷

 

　　另大埔太和邨一名保安昨晨9時45分報案，指一名中年男子從亨和樓高處墮下，倒卧2樓平台，救護員接報到場檢驗後證實男子當場不治；警員後上樓調查死者身份，並揭發一名女子伏屍16樓單位睡房內，頸部和背部有多處刀傷，頸和手被膠紙縛緊，相信頸部為致命傷，屍體被遮蓋，廚房窗戶留有血色掌印，現場亦發現用過的炭、12吋長西廚刀和剪刀。

 

【大埔命案】警方在太和邨處理墮樓案時，揭發謀殺案。

 

　　警方表示，死者分別為61歲羅姓舅父及48歲外甥女，男子前晚曾到涉案單位商討涉案單位業權問題，之後雙方爭執，有人疑殺害外甥女後試圖畏罪燒炭自殺不遂，改為跳樓自殺。現場消息稱，涉案單位是由女子的外婆購入，原定由舅甥共同繼承，惟最後僅由外甥女繼承。

 

　　警方將案件列為謀殺及自殺案，正循單位業權、遺囑等金錢糾紛方向調查。

轉載自: 晴報

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