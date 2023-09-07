  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
過往專欄
時事要聞
娛樂情報時事要聞圖窮秘現中環人金錢世界呈分試 你要知小事大意義全城聚焦點政•漫料理NatFix我家私房菜素心Cook心理攻防戰綠路閑人好書看多點Pris形象教室形象UP！保哥快趣煮Green Monday看透生死親子語我要初創政策．正察跳躍中國時空筆記留心站財玄廣進點歷史看真點時勢造網紅Online有話兒DR-Max 一點就明Bella vita 美好生活iMoney 熱點Talk Of The Town活得健康點親子芬享不藥而癒人生燦爛點凱文隨筆尋寶島盛衰關鍵國金與投資留給囝囝IC理財打工秘笈樂活人生SME 解密「港」創業‧談管理心靈加油站「男」言之隱滾蛋吧，腫瘤花生味辦公室健康透視抗癌煮意知‧解醫學創業兵團匯對達人容我細說言歸政傳政經頑石不低頭為理發聲郎旋風薰香療法男士診症室抵玩自助遊句句有骨星座命理念力•氣功手機應用tips睛益求精嚴浩 LIKE！見微知著跟著陶冬找美食數碼潮人廣告有晴踏出退休第一步識食•惜食有種CEO叫做莊潮爆網事羅湖橋兩邊娛樂酷辣辣思歪思正十萬八千里樂本健‧教室特首選舉趣食60秒入廚101觀自然•觀香港有種生活政本清源心筆在妍維基解碼IT戰國誌煮酒論政今日趣聞馬壇．誌趣星期二周融愛瘋Apps美美道來大國崛起智醒日誌@中小企「營」刃而解Smart Buying甜品工房Education Calculator家事法庭升學信箱新手媽媽怪獸父母營營樂樂親子專題財富非常道謝國忠看勢獨唱團京城近觀原來如此乾坤挪移街坊食神Keyman森巴舞睇波LU文化導遊精神解碼抗癌兵團有營生活吾道崢廣見聞名家名畫商務英語型品薈我心中的米芝蓮歐洲直擊旅途中食得喜Leadership Coaching一哥教攝影心晴百態乳你同行專科專論人愛衣裝Word Discovery科技趨勢愛情故事投資達人政治擂台藝術投資秘笈抗癌點滴寵物情緣淘寶lization電影一線網絡鬼故主．管微博一分鐘管理娛樂有理進攻SAT古今名錶政‧經‧女人The Beauty Factor議會內外石油戰爭男女情色談金說匯風水環境學細味建築Green Hong Kong星光伴我行我吃過的米芝蓮A+孩子上海觀察京城札記鐵娘駕到食客三千創富新思維海外升學信箱Today's Web藝術投資世界在讀什麼-雷美華潮得起Business English飛越地球村紅酒情報職場物語股場琦手鑽石媒人Mei Ling好愛情‧壞愛情性治療師手記名牌女王嶺南人語醫美正當時黃金時代醫美正當時一份好工美麗不妥協上班纏下班逅

07/09/2023

消委會點名批銅鑼灣4間藥店劏客︰重現「斤變両」不良銷售技倆！每宗涉約逾萬元！邊間改名繼續經營？即睇黑店名單

#消委會 #銅鑼灣 #銅鑼灣藥店 #斤變両 #銷售 #黑店藥店 #藥城 #521生活百貨 #環球大藥坊 #安康大藥坊 #藥材 #蔘茸海味
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　消委會近日點名譴責 4 間銅鑼灣藥店以不良手法銷售中藥材及蔘茸海味，包括以「斤變両」」故意模糊或迴避計價單位，以及於客人確定下單前就把蔘茸海味搗搗碎、切片，以強迫顧客購買。單是今年首 8 個月已經錄得 49 宗投訴，超越去年全年的 26 宗，總金額高達 $586,001，平均每宗個案涉及金額約 $11,959。

 

消委會藥店｜投訴 01︰「斤變両」又出現！故意模糊／迴避計價單位

 

　　消委會表示，接獲的投訴當中大部分都涉及俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，這些中藥材和蔘茸海味的價錢牌通常標示了非常顯眼的售價，但售價下方卻以非常細小及不顯眼顏色的字體標示重量單位，如每両或每錢，令人難以察覺。

 

（圖片來源︰discoverhongkong）

 

　　內地慣常以斤作為計價單位，當他們向店員查詢時，對方卻會告知牌上售價而不提及計價重量單位，或含糊地解釋「香港是 1 斤 16 両」，蓄意迴避回答計價單位，導致某些顧客誤以為貨品所標示的價錢是每斤售價，最終實收金額較大家原先理解的貴 10 倍，甚至 16 倍。

 

消委會藥店｜投訴 02︰將藥材、蔘茸海味搗碎切片迫人買！

 

　　除了「斤變両」的不良銷售手法，那些藥店店員更會在顧客有意購買時，便迅速將藥材或蔘茸海味搗碎或切片，當他們付款時才發現實收款項遠超預期金額而拒絕購買時，商戶就以貨品已搗碎或切片為由，強迫他們完成交易。

 

　　消委會提醒，這些不良銷售手法可能涉及誤導性遺漏，有機會觸犯《商品說明條例》罪行，一經定罪，最高可被判罰款 50 萬元及監禁 5 年。

 

 

下一頁︰公開不良銷售藥店名單

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#消委會 #銅鑼灣 #銅鑼灣藥店 #斤變両 #銷售 #黑店藥店 #藥城 #521生活百貨 #環球大藥坊 #安康大藥坊 #藥材 #蔘茸海味

更多最新文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk