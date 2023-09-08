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08/09/2023

灣仔海濱開夜市 逾萬元租16日 當年上環大笪地搞手：不宜外判 要有主題

#香港夜繽紛 #開心香港 #拮魚蛋 #上環大笪地 #不夜城
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　　【晴報專訊】主打夜經濟的「香港夜繽紛」料下周四啟動。餐飲業透露，在灣仔海濱舉辦的夜市現正進行招標，每個攤位16日租金為1.2萬元，且集中具知名度品牌吸客。惟業界冀可效法「開心香港」美食市集免租，且應長期舉辦重塑「不夜城」。有曾參與2002年上環大笪地「過來人」分享，當年攤販缺特色、商品不特別便宜，且由管理公司承包，致「起動費」高昂，建議今次由政府直接管理及出租，並如美酒佳餚巡禮般有「搶眼」主題，並附有停車場等配套，始能吸客。

 

（資料圖片）

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，由政府發起、藝發局和中環街市等參與舉辦的灣仔海濱夜市，每攤位16日租金約1.2萬元，即日租約750元，目前正進行招標。他指，早前「開心香港」美食市集反應一般，全因商戶非大眾熟悉品牌，故今次夜市將集中具知名度品牌參與，並冀效法「開心香港」，豁免商戶租金，吸引更多品牌進駐。他建議活動應「以月計」舉辦，如由十一國慶前夕延續至聖誕新年，若反應佳更可恒常化，重塑「不夜城」形象。他又謂，目前每逢周末約20萬港人北上消遣，打擊本港餐飲業，推動夜經濟是一場「難打都一定要打」的硬仗，單靠「拮魚蛋」吸引力不足，建議可結合小型音樂會、文娛活動增多元性。

 

餐飲業倡豁免租金 吸更多品牌

 

　　對於海濱舉辦有熟食攤位的夜市，產生污水及廢油等如何處理，香港餐務管理協會主席梁振華指，過往美食節縱有60、70個熟食檔，也可用電煮食避免出問題，相信今次夜市不難解決。對確實選址，消息指，夜巿在銅鑼灣遊艇會附近；立會議員姚柏良指，應鄰近灣仔水上運動及康樂主題區舉行。據悉，將由一間活動策劃公司統籌，而藝穗會、中環街巿等則負責跟藝術單位及商戶聯繫，並將與貿發局商合作，冀為來港參與展覽的商務客提供優惠，吸引他們到附近夜巿消費。

 

曾在「上環大笪地」擺攤的王耀璋，倡設長期固定場地辦夜市。（受訪者提供）

 

　　港府早於2002年曾辦「上環大笪地」，惟翌年遇上沙士及管理公司欠租等問題，2004年壽終正寢。曾在場擺攤、有「欖王」之稱的王耀璋指，當年需1次交3個月租金，連同按金，令小本經營者周轉不靈，且同區有其他「假日行人坊」競爭，建議應效法台灣夜市寬鬆管理，並設長期固定場地，「夜市是文化積累，不能只搞幾個月。」

 

　　有當年管理公司人員透露，當時不少租戶欠租潛逃，管理公司難以經營，若由政府直接管理可避免；而夜市應設有特色主題以增人流，並應附設汽車泊位吸引鄰近上班族、坐船往來澳門的旅客。

 

　　時任中西區區議員陳財喜指，當年大笪地餐飲及商品均欠缺特色，價格亦非廉宜，再辦夜市應有更明確主題，如可聯乘美酒佳餚巡禮增吸引力，且如年宵競標或抽籤出租檔位，交由市場導向租金。

 

轉載自: 晴報

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