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08/09/2023

車廠內倒車撞斃九巴車長 另一車長涉3罪被捕 工會：「超泊」嚴重 制服反光不足

#九巴九龍灣車廠 #超泊
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　　【晴報專訊】九巴九龍灣車廠昨發生罕見致命意外。一名49歲車長昨晨被發現倒臥車廠天台，疑被倒車時撞到，送院搶救不治。警方其後拘捕另一名45歲車長，涉危駕引致他人死亡、意外後沒停車及報案等3罪。消息指，死者本負責駕駛頭更車，後「失蹤」久未尋回，恐已在現場倒臥逾2小時才被發現。工會指，車廠「超泊」嚴重，車長取車時常出現「車碰車」險象，加上新制服反光設計不足，增意外風險。

 

49歲死者為16M綫車長，今年5月才入職。

 

　　消息指，49歲死者為16M線車長，昨晨4時許當值，惟到5時許仍未如常開車，至7時多才被工友發現倒臥天台行車道，當時已陷昏迷，頭部凹陷及腳部骨折，送院搶救後不治。據悉，死者今年5月才入職，意外後遺下母親、太太及2名子女，有家屬到醫院了解時激動嚎哭，九巴車務總監關智偉曾到醫院了解。

 

有家屬到醫院了解時激動嚎哭 （電視截圖）

 

　　警方懷疑一名45歲車長駕巴士時倒車期間撞倒死者，事後離開現場，涉危險駕駛引致他人死亡、意外後沒停車及未報案被捕，正被扣留調查。九巴稱，對事件感難過和哀痛，向家屬致以最深切慰問並會提供一切適切協助，又提到非常重視廠內行車安全，除設足夠照明系統，亦有車速限制、安全提示標誌等。

 

車廠一直有「超泊」問題，車長開工時要穿插大批巴士。（受訪者提供）

 

　　九巴昨午發內部通告，提醒要特別留意從車隙、盲點位或其他隱蔽位置步出的行人，倒車時亦要觀察倒後鏡及後波鏡頭、開側窗及發響號，強調任何人都要穿反光衣才可行經行車通道。但汽總九巴分會主任黎兆聰指，車廠一直有「超泊」問題，車長開工時要在大批巴士之間穿插，光線易被擋住，加上當時未必有聲響，故死者未必知有人會倒車。

 

趕頭班車 不時「車碰車」

 

　　九巴僱員工會主席郭志誠亦稱，車長或要先移動數部停泊的巴士，才能取車，而為趕頭班車準時開出，車長準備時間不足，不時有「車碰車」情況。對死者事發後逾2小時才被發現，郭認為，當時天色昏暗，車長倒臥位置又在上天台的通道，其他車長未必會經過，未能及時發現。有員工坦言，車廠本有反光衣提供，但不少車長「貪方便」拒穿，公司亦同意豁免，相信被捕車長對意外不知情，才未有停車。但兩工會均批評，去年轉用的紅黑制服反光不足，難看到或易被背囊擋住反光條。

 

轉載自: 晴報

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