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11/09/2023

6成人未打肺炎球菌疫苗 多因不認識 學者倡簡化接種政策 盡快引入新針

#肺炎 #肺炎球菌 #新一代肺炎球菌疫苗 #疫苗資助計劃 #政府防疫注射計劃
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　　【晴報專訊】肺炎是本港第二大致死原因，而肺炎球菌是常見致病原之一。有調查發現，近8成受訪者認同接種疫苗有效預防肺炎球菌感染，惟6成人未有接種疫苗，主因是不認識肺炎球菌疫苗。有學者認為要提高長者接種率，除了加強疾病教育，亦要簡化疫苗接種政策，並盡快引入新一代肺炎球菌疫苗，提高群體免疫效應。

 

近半受訪長者，不知65歲或以上人士可獲政府資助，甚至免費接種肺炎球菌疫苗。

 

　　香港病人組織聯盟與理大護理學院今年6月至8月，以問卷訪問2,014名50歲或以上人士，當中79%受訪者認同接種疫苗有效預防肺炎球菌感染，惟60%人未有接種疫苗，主因是不清楚有肺炎球菌疫苗；同時，不知在何處接種疫苗，或不知65歲或以上人士獲政府資助，甚至可免費接種疫苗，各佔49%。

 

長者高危 患慢性肺病心臟病更危

 

　　香港老人科醫學會主席譚鉅富指，肺炎球菌可引致多種疾病，常見包括中耳炎、肺炎及鼻竇炎；亦可引致侵入性肺炎球菌疾病及嚴重併發症，包括侵入性肺炎、腦膜炎、菌血症及敗血病。譚指，65歲或以上人士是肺炎球菌感染的高危群組，他們因肺炎球菌肺炎入院的機會，較18至49歲群組高逾10倍；如有慢性肺病或心臟病者，感染風險更較同齡人分別高出8.2倍及3.4倍。

 

　　理大護理學院副學院主任（研究）梁綺雯引述調查數據指，近半受訪者屬感染肺炎球菌高風險群組，惟他們對此認識不深，近4成人不知肺炎球菌可引致腦膜炎等嚴重疾病。

 

加強疾病教育 針對性傳遞疫苗訊息

 

　　梁綺雯認為，如要提高長者接種率，政府需加強疾病教育，在傳遞疫苗訊息上需更具針對性。

 

　　當局現時透過「政府防疫注射計劃」或「疫苗資助計劃」，為65歲或以上人士，提供免費或資助接種肺炎球菌疫苗。香港病人組織聯盟主席袁少林促請政府，降低疫苗資助門檻，考慮所有65歲以上人士都可免費接種肺炎球菌疫苗，並把50至64歲的長期病患者納入免費疫苗資助計劃，讓更多高危人士可獲得疫苗的保護。

 

專家：染肺炎球菌個案回升 料10月尾爆新一波新冠

 

　　港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，隨防疫措施放鬆，肺炎球菌感染病例已回升至疫前數字；雖然夏季流感高峰已回落，但預料10月尾至11月將出現新一波新冠疫情，加上明年1月的冬季流感，恐推高肺炎球菌感染，尤其是入侵性肺炎球菌感染病例。他建議長者及高危人士，在入冬前應接種新冠疫苗、季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗。

 

學者認為應盡快引入新一代肺炎球菌疫苗，提高群體免疫效應。

 

　　港府現提供13價及23價肺炎球菌疫苗接種，前者屬結合性疫苗，保護力較持久，保護率達7至8成，惟只覆蓋13種血清類型；後者雖可覆蓋23種血清類型，但屬多糖型疫苗，保護力較短，保護率約6至7成。至於剛在去年及今年於衞生署完成註冊的15及20價疫苗，則屬結合性疫苗，惟因相關疫苗較新，孔繁毅稱，現時未有相關保護率數據。

 

推高疫苗接種率重要

 

　　孔續指目前而言，20價疫苗的好處只需打1針，15價則有較佳的血清3型保護力，更切合較多血清3型的香港情況。他說，西方國家的肺炎球菌疫苗接種率高，額外的血清類型可增近30%保護力。他相信，香港的肺炎球菌血清型會逐漸靠近外國，故增加血清類型保護及推高疫苗接種率非常重要，建議政府盡快引入新一代疫苗，並更新疫苗接種指引。

 

　　此外，葵涌醫院一個續護病房昨日再有3名出現發燒病徵的女病人確診感染新冠病毒，該病房自9月2日起，累計有22名女病人中招，年齡介乎32至81歲；有關的病人現正接受隔離治療，情況穩定，相關病房已經暫停接收新症及探訪安排。

 

轉載自: 晴報

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