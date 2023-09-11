馬季開鑼逾3.6萬人入場 投注額近13億元跌8%

【晴報專訊】2023/24年度馬季昨在沙田馬場開鑼，共有10場賽事，雖然昨晨一度黃雨，惟大批馬迷仍踴躍入場觀賽，現場氣氛熾熱，全日投注額近13億元，按年跌8%，入場人數則逾3.6萬，當中7%至8%為內地客。去年受疫情影響，馬季開鑼日僅有8,562人入場。

沙田馬場入場人數逾3.6萬，當中7%至8%為內地客。（馬會提供）

馬會行政總裁應家柏相信，投注額下跌是因近日天氣惡劣，馬匹有數天無法如常到跑道操練，令賽事參賽馬匹數目較上季同日減少逾3成，但感謝團隊克服重重挑戰，維持場內氣氛，對於天氣不穩下仍吸引逾3.6萬人入場感滿意。今年新馬季將舉行88個本地賽日，當中包括12場國際一級賽。

馬會主席利子厚敲響銅鑼，標誌新馬季展開。（馬會提供）

馬會主席利子厚昨亦出席醒獅點睛和敲鑼儀式，並為特首盃頒獎。而沙田馬場昨新增多個「打卡點」，包括由本地年輕藝術家杜海銓及其團隊以「賽馬‧香港」為主題創作、展現香港賽馬馬術運動獨特一面的5幅手繪巨型壁畫，吸引不少馬迷拍照留念。

馬迷在沙田馬場與手繪巨型壁畫拍照打卡。（馬會提供）