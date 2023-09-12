  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
過往專欄
時事要聞
娛樂情報時事要聞圖窮秘現中環人金錢世界呈分試 你要知小事大意義全城聚焦點政•漫料理NatFix我家私房菜素心Cook心理攻防戰綠路閑人好書看多點Pris形象教室形象UP！保哥快趣煮Green Monday看透生死親子語我要初創政策．正察跳躍中國時空筆記留心站財玄廣進點歷史看真點時勢造網紅Online有話兒DR-Max 一點就明Bella vita 美好生活iMoney 熱點Talk Of The Town活得健康點親子芬享不藥而癒人生燦爛點凱文隨筆尋寶島盛衰關鍵國金與投資留給囝囝IC理財打工秘笈樂活人生SME 解密「港」創業‧談管理心靈加油站「男」言之隱滾蛋吧，腫瘤花生味辦公室健康透視抗癌煮意知‧解醫學創業兵團匯對達人容我細說言歸政傳政經頑石不低頭為理發聲郎旋風薰香療法男士診症室抵玩自助遊句句有骨星座命理念力•氣功手機應用tips睛益求精嚴浩 LIKE！見微知著跟著陶冬找美食數碼潮人廣告有晴踏出退休第一步識食•惜食有種CEO叫做莊潮爆網事羅湖橋兩邊娛樂酷辣辣思歪思正十萬八千里樂本健‧教室特首選舉趣食60秒入廚101觀自然•觀香港有種生活政本清源心筆在妍維基解碼IT戰國誌煮酒論政今日趣聞馬壇．誌趣星期二周融愛瘋Apps美美道來大國崛起智醒日誌@中小企「營」刃而解Smart Buying甜品工房Education Calculator家事法庭升學信箱新手媽媽怪獸父母營營樂樂親子專題財富非常道謝國忠看勢獨唱團京城近觀原來如此乾坤挪移街坊食神Keyman森巴舞睇波LU文化導遊精神解碼抗癌兵團有營生活吾道崢廣見聞名家名畫商務英語型品薈我心中的米芝蓮歐洲直擊旅途中食得喜Leadership Coaching一哥教攝影心晴百態乳你同行專科專論人愛衣裝Word Discovery科技趨勢愛情故事投資達人政治擂台藝術投資秘笈抗癌點滴寵物情緣淘寶lization電影一線網絡鬼故主．管微博一分鐘管理娛樂有理進攻SAT古今名錶政‧經‧女人The Beauty Factor議會內外石油戰爭男女情色談金說匯風水環境學細味建築Green Hong Kong星光伴我行我吃過的米芝蓮A+孩子上海觀察京城札記鐵娘駕到食客三千創富新思維海外升學信箱Today's Web藝術投資世界在讀什麼-雷美華潮得起Business English飛越地球村紅酒情報職場物語股場琦手鑽石媒人Mei Ling好愛情‧壞愛情性治療師手記名牌女王嶺南人語醫美正當時黃金時代醫美正當時一份好工美麗不妥協上班纏下班逅

12/09/2023

暴雨再襲 觀塘將軍澳西貢水浸 當局稱塞渠積水難避 議員促改善資訊發放

#暴雨 #500年一遇 #世紀暴雨 #紅山半島
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港連日受暴雨影響，將軍澳昨一度錄得每小時逾百毫米雨量，即達黑雨標準，西貢、將軍澳及觀塘最少出現8處水浸，公共交通一度受阻，馬游塘村有村屋塌牆。署理渠務署署長徐仕基稱，落雨致雜物塞渠積水無可避免，大部分已即時及盡量清理。運輸及物流局局長林世雄昨稱，會檢討今次暴雨應對，有議員認為，當局應改善資訊發放模式，定時及統一向市民交代最新資訊，避免再用「500年一遇」等術語。

 

寶琳路昨晨因暴雨水浸，有車輛一度遭水淹被困。

 

　　世紀暴雨後首個工作天，局部地區昨晨仍落大雨，西貢區曾錄每小時逾100毫米雨量，分別有小巴及汽車遭水淹，司機及乘客被困，亦有雨水湧入學校，馬游塘村有村屋一幅1米乘10米的牆壁倒塌，幸無人受傷。

 

觀塘市面因大雨變「水塘」(網上圖片)

 

　　受積水影響，將軍澳道往觀塘繞道方向近翠屏南邨的部分行車線，及觀塘道往油塘方向亦一度封閉。另清水灣甘澍路周日已發生山泥傾瀉，有獨立屋被揭疑涉僭建，儼如紅山半島「翻版」，屋宇署人員昨到場視察。

 

石澳道1號山泥傾瀉

 

　　港島方面，昨午有市民發現石澳道1號一幅約10米乘10米山坡於大雨中傾瀉，消防出動生命探測器搜索，未發現有人受傷。另政府前日已表明，筲箕灣耀興道未及重開，有耀東邨居民經平台步行或乘升降機至地面。

 

署理渠務署署長徐仕基（左二）指署方昨派出15隊緊急應變隊處理水浸。右二為運輸署署長李頌恩。

 

　　署理渠務署署長徐仕基下午稱，西貢昨晨雨量一度超過黑雨標準每小時70毫米，將軍澳及觀塘有8處水浸，最深達1米，署方派出15隊緊急應變隊處理。他稱，水浸主要因雨勢極大，無可避免導致集水溝被樹葉及雜物等阻塞，形容「主要是局部積水，不是水浸事件」。運輸署署長李頌恩稱，寶琳中午前已恢復正常行車，道路受阻期間有與九巴協調改道，以維持服務。

 

　　政務司司長陳國基昨向全體公務員發信，感謝團隊短時間內迅速有序奉召出勤，全力參與暴雨後的善後，強調目前部分市民生活仍受影響，政府會持續善後。運輸及物流局局長林世雄昨晨亦指，當局會檢討今次暴雨應對工作。

 

倡勿再用「500年一遇」術語

 

　　陳國基周日曾稱，市民周一上班上學大致無問題，結果昨再有水浸事件，立法會議員張欣宇稱，大雨期間再有水浸的確無可避免，惟期間林世雄仍在電台重申，所有道路基本已開通，市民難免認為官員「唔知外面發生咩事」。

 

　　早前蘇拉襲港到近日暴雨，均有高官現身記者會交代工作進度，張欣宇認為，相信市民在極端天氣期間，最需要知道是最新道路及交通情況，而非各部門總結工作進度，建議當局改由指揮中心統一及定期交代最新資訊，亦要避免再用「500年一遇」等易引起誤會的術語。

 

　　世紀雨災嚴重破壞多區，仁濟緊急援助基金向重災區之一大埔「美援新村」發放每戶3,000元現金援助，料受助戶逾50個。

 

下一頁　雨災後跨境生改道上學 校方酌情處理遲到

 

轉載自: 晴報

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#暴雨 #500年一遇 #世紀暴雨 #紅山半島

更多最新文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk