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12/09/2023

上半年逾1500青少年被捕 涉詐騙增逾倍 社工：輕視犯法後果 籲師長多關顧溝通

#青少年罪行誌‧師長攻略 #洗黑錢 #警務處處長 #蕭澤頤 #青少年犯案
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　　【晴報專訊】不法之徒利用青少年犯案愈趨普遍，據警方數字顯示，今年上半年因干犯刑事罪行被捕青少年達1,529人，比去年同期增22.8%，當中涉及詐騙案者按年升逾1.1倍，涉洗黑錢者共113人，已超去年全年數字。有社工指，部分年輕人以為犯法是小事，輕視罪行的嚴重性和後果，籲師長多關顧他們及加強溝通。另外，警方今起推出新版《青少年罪行誌‧師長攻略》，冀協助師長引導青少年遠離罪行。

 

 

警務處處長蕭澤頤指，年輕犯案並非警方「執法從寬」的理由，冀師長及早灌輸青少年守法意識。

 

　　警務處處長蕭澤頤指，社會復常下，今年上半年被捕青少年人數回升，期內共有1,529名10至20歲青少年涉刑事罪行被捕，較去年同期增284人，升22.8%；他們主要涉及傷人和嚴重毆打、詐騙及刑事毀壞，分別有232人、217人和104人。

 

113人涉洗黑錢被捕 超去年總數

 

　　涉及詐騙和洗黑錢而被捕青少年更有顯著增加，前者按年多近113%，主要是被騙徒利用協助「打電話」給受害人及收取騙款；涉洗黑錢被捕則有113人，已超過去年全年的87人，主要是被利誘借出銀行戶口作不法用途。惟期內涉及嚴重毒品罪行被捕的青少年則減至99人，創10年間低位。

 

　　循道衛理楊震社會服務處青少年服務（外展服務）主管何建欣指，年輕人多數只相信自己，或是肯聆聽其聲音的朋輩，如生活圈中有守法意識薄弱的朋友便很易出事，「他們（朋輩）講10句好過師長講100句，部分人以為犯法只是小事，輕視了罪行的嚴重性，例如有人以為販毒只是替人『運送物品』，到被出賣或被捕時才知後果嚴重。」

 

　　何續說，參與犯案的年輕人多數為「搵快錢」，例如被「高薪工作」利誘，呼籲師長多關顧青少年，讓他們感到被愛和關注，如他們願意與家人溝通，警覺性一般會較高，受朋輩影響亦相對較低。

 

《青少年罪行誌‧師長攻略》即日起派發

 

　　警方即日起將派發5萬本第2版《青少年罪行誌‧師長攻略》予全港中小學、辦學團體及青少年服務機構，並提供電子版；今年聚焦內容除延續去年的「網上交友風險」，亦包括「借或賣銀行戶口洗黑錢」、「詐騙或串謀詐騙」、「童黨欺凌」和「三合會罪行」。

 

第2版《青少年罪行誌‧師長攻略》即日起派發，並提供電子版。

 

　　警察公共關係部傳媒聯絡及支援課高級警司梁仲文說，「攻略」內的案件資訊均取材自調查人員、法庭和受害人等第一手資料，亦有實際建議和防罪影片供參考，料有助教學相輔相成。蕭澤頤重申，年輕犯案並非警方「執法從寬」的理由，冀師長及早為青少年灌輸守法意識。

 

 

警方提供教學及參考用的防罪影片（影片截圖）

 

 

轉載自: 晴報

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