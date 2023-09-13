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13/09/2023

韓女中環直播遭摸胸非禮 46歲印裔漢落網

#韓國女直播主 #非禮 #網上直播 #KOL
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　　【晴報專訊】一名韓國女直播主近日來香港旅遊，前日深夜在中環街頭進行直播時，一名南亞裔男子上前搭訕，並作出疑似性騷擾及非禮的行為，更將她壓向牆壁，疑曾觸及其胸部。警方昨在西區拘捕涉案46歲印度裔男子，以非禮及作有違公德的行為罪，將其帶署扣查。旅遊業界憂事件影響旅客對港觀感，建議當局對外宣傳時說明遇到相類情況的求助途徑等，令旅客安心。

 

（網片截圖）

 

　　中區警區刑事部督察江慧明指，警方留意到網上流傳一段影片，片中女事主在中環街頭進行網上直播期間，被一名南亞裔男子滋擾，男方更一直追隨女事主進入中環地鐵站內，更向女事主強吻及涉嫌非禮，最後逃去。

 

 

　　江慧明續稱，警方前日已收到逾10個網上報案，遂積極跟進，並以不同渠道嘗試聯絡女事主，希望了解詳情。其後中區警區重案組經深入調查，鎖定疑犯身份，並於昨晨在西區卑路乍街以涉嫌作出有為公德行為及非禮罪，拘捕一名46歲印度裔男子，他報稱任職侍應，警方撿獲疑犯犯案時所穿衣物，被捕男子帶署扣查。

 

警方指涉案印裔男子在西區被捕，並檢獲疑犯犯案時所穿衣物。

 

　　警方重申，對風化案採零容忍態度，籲女事主聯絡警方，並感謝熱心市民舉報，如有市民目擊事發經過，可致電中區重案組第二隊電話3660 1282提供資料。

 

旅遊業憂事件影響旅客觀感

 

　　旅議會主席徐王美倫指，本港在亞洲區內屬相對安全城市，加上今次警方迅速拘捕疑人，相信只屬個別事件，對香港旅遊形象未必有大影響。香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺則稱，今次非禮案雖是獨立事件，惟事主為韓國知名KOL，難免影響旅客對港觀感，倡旅發局對外宣傳時可多做資訊包，說明在港遇到相類情況時的求助途徑等，令旅客可更安心。

 

轉載自: 晴報

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