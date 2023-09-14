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14/09/2023

北都農田錄66種具保育價值雀鳥 包括極危禾花雀 嘉道理農場促定策略 保護生物多樣性

#北都農田 #禾花雀 #保育
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　　【晴報專訊】政府將在北部都會區收回大量農地作發展，嘉道理農場暨植物園早前選定9片北都農田進行調查，發現在167公頃農田中，有多達154種雀鳥，佔香港雀鳥種類近3成，當中66種更具特別保育價值物種，包括全球極危、俗稱「禾花雀」的黃胸鵐。園方認為政府應制定全面的農田生物多樣性保護策略，提高對農田保育的重視。

 

黃胸鵐（受訪者提供）

 

　　嘉道理農場暨植物園前年12月至去年11月，於北都範圍選定9片農田進行調查，包括香園圍—松園下、竹園、週田—李屋、昇平、坪洋舊村—水流坑、大埔田—山雞笏、沙嶺濕地、落馬洲村、石湖圍。嘉道理農場暨植物園高級自然保育主任羅益奎指，雖調查面積約167公頃，僅佔香港土地面積0.15%，但記錄到的雀鳥多達154種，佔香港572種雀鳥中的27%；當中更有66種具特別保育價值物種，包括全球極危、俗稱「禾花雀」的黃胸鵐、本地瀕危的彩鷸、稀有的灰燕鵙等。

 

嘉道理農場暨植物園早前在北都區內9片農田進行調查，發現154種雀鳥，佔香港鳥類近3成。（資料圖片）

 

錄154種雀鳥 另發現兩棲爬行類等

 

　　羅續指，調查亦發現有紅隼等猛禽的蹤迹，顯示北都農田有完整的生態系統。調查亦記錄了農地的其他生物，如蜻蜓、蝴蝶、兩棲類及爬行類。

 

調查亦記錄了農地其他生物，如蜻蜓、蝴蝶、兩棲類及爬行類。

 

　　園方根據選定農田的面積、生境多樣性、鳥種豐富度、具特別保育價值物種等準則作分析，以評估其生態價值，評分最高分別是沙嶺濕地、週田—李屋及大埔田—山雞笏。

 

　　羅認為，政府可優先保育這3片農地，例如將沙嶺濕地納入擬議的沙嶺/南坑自然生態公園範圍，以保護該處農田及魚塘比例均勻的獨特地貌。而週田—李屋及大埔田—山雞笏，因有大片水田、旱田及具高農業價值的閒置農地，兩地可結合農業優先區，保持農業生產並兼顧自然生態。

 

　　問到北都的農地用作城市發展，該處雀鳥數量會否減少，羅坦言難以評估，但相信對66種具保育價值的鳥類大有影響。嘉道理農場暨植物園保育經理楊劍煥稱，農地生態能支援獨有的物種，如農地減少，相關物種數量必然減少。楊期望，政府在發展農業優先區時，不要只追求提高農作物產量，應考慮保育等元素。

 

　　本報就上述情況向環境及生態局查詢，截稿前未有回應。

 

轉載自: 晴報

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