  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
過往專欄
時事要聞
娛樂情報時事要聞圖窮秘現中環人金錢世界呈分試 你要知小事大意義全城聚焦點政•漫料理NatFix我家私房菜素心Cook心理攻防戰綠路閑人好書看多點Pris形象教室形象UP！保哥快趣煮Green Monday看透生死親子語我要初創政策．正察跳躍中國時空筆記留心站財玄廣進點歷史看真點時勢造網紅Online有話兒DR-Max 一點就明Bella vita 美好生活iMoney 熱點Talk Of The Town活得健康點親子芬享不藥而癒人生燦爛點凱文隨筆尋寶島盛衰關鍵國金與投資留給囝囝IC理財打工秘笈樂活人生SME 解密「港」創業‧談管理心靈加油站「男」言之隱滾蛋吧，腫瘤花生味辦公室健康透視抗癌煮意知‧解醫學創業兵團匯對達人容我細說言歸政傳政經頑石不低頭為理發聲郎旋風薰香療法男士診症室抵玩自助遊句句有骨星座命理念力•氣功手機應用tips睛益求精嚴浩 LIKE！見微知著跟著陶冬找美食數碼潮人廣告有晴踏出退休第一步識食•惜食有種CEO叫做莊潮爆網事羅湖橋兩邊娛樂酷辣辣思歪思正十萬八千里樂本健‧教室特首選舉趣食60秒入廚101觀自然•觀香港有種生活政本清源心筆在妍維基解碼IT戰國誌煮酒論政今日趣聞馬壇．誌趣星期二周融愛瘋Apps美美道來大國崛起智醒日誌@中小企「營」刃而解Smart Buying甜品工房Education Calculator家事法庭升學信箱新手媽媽怪獸父母營營樂樂親子專題財富非常道謝國忠看勢獨唱團京城近觀原來如此乾坤挪移街坊食神Keyman森巴舞睇波LU文化導遊精神解碼抗癌兵團有營生活吾道崢廣見聞名家名畫商務英語型品薈我心中的米芝蓮歐洲直擊旅途中食得喜Leadership Coaching一哥教攝影心晴百態乳你同行專科專論人愛衣裝Word Discovery科技趨勢愛情故事投資達人政治擂台藝術投資秘笈抗癌點滴寵物情緣淘寶lization電影一線網絡鬼故主．管微博一分鐘管理娛樂有理進攻SAT古今名錶政‧經‧女人The Beauty Factor議會內外石油戰爭男女情色談金說匯風水環境學細味建築Green Hong Kong星光伴我行我吃過的米芝蓮A+孩子上海觀察京城札記鐵娘駕到食客三千創富新思維海外升學信箱Today's Web藝術投資世界在讀什麼-雷美華潮得起Business English飛越地球村紅酒情報職場物語股場琦手鑽石媒人Mei Ling好愛情‧壞愛情性治療師手記名牌女王嶺南人語醫美正當時黃金時代醫美正當時一份好工美麗不妥協上班纏下班逅

14/09/2023

消委會測試 ︳16款藍牙 / Wi-Fi揚聲器大檢閱！$3,499音箱拍得住過萬元英國音響！呢款充電3.9小時播足31.3小時！邊款音質滿分？最省電？即睇詳細評分

#插電式揚聲器 #方便 #音響質素 #電池表現 #藍牙 #音樂 #Wi-Fi #省電程度 #揚聲器 #Marshall #音響 #Kefir #Denon #Apple #Yamaha #ULTIMATE EARS #Bang & Olufsen #SONY #LG #Devialet
  • 收藏文章

　　很多人生活上都離不開音樂，而大家除了會用耳機，有時在家或者去開Party都可能會用到揚聲器去播歌。而消委會今次就測試了16款藍牙/Wi-Fi揚聲器，價錢有平有貴，而測試項目包括音響質素、省電程度、電池表現及使用方便程度等等。最後發現，6款揚聲器音質優秀，而插電式揚聲器中1款售價$3,499的可以媲美另一款售價$10,980的英國音響，大家都同樣取得4星半總評分。好，大家如果要更換自己家中的揚聲器就可以看下去，看看自己在不同的要求有甚麼好選擇！

 

消委會測試16款藍牙/Wi-Fi揚聲器

 

　　消委會近日測試16款藍牙/Wi-Fi揚聲器，當中包括7款插電式型號（不設充電池）及9款內置充電池的可攜式型號，價錢由$599至$10,980不等。16款藍牙/Wi-Fi揚聲器分別為：

 

插電式型號（不設充電池）

1.    Marshall - Stanmore III ($3,499)

2.    KEF - LSX II (1對) ($10,980)

3.    Denon - Home 250 ($3,980)

4.    Sonos - Era 300 ($4,499)

5.    Sonos - Era 100 ($2,499)

6.    Apple - HomePod (第2代) ($2,299)

7.    Apple - HomePod mini ($749)

 

內置充電池的可攜式型號

8.    JBL - Boombox 3 Wi-Fi ($4,998)

9.    Bang & Olufsen - Beosound A5 (Nordic Weave) ($8,498)

10.    Sony - SRS-XG300 ($2,799)

11.    LG - XBOOM 360 XO3QBK ($2,499)

12.    Marshall - Middleton ($2,799)

13.    Devialet - Mania ($6,990)

14.    JBL - Charge 5 Wi-Fi ($1,998)

15.    ULTIMATE EARS - WONDERBOOM 3 ($599)

16.    雅馬哈 Yamaha – WS-B1A ($1,180)

 

下一頁：16款藍牙/Wi-Fi揚聲器音響質素測試+使用方便程度

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#插電式揚聲器 #方便 #音響質素 #電池表現 #藍牙 #音樂 #Wi-Fi #省電程度 #揚聲器 #Marshall #音響 #Kefir #Denon #Apple #Yamaha #ULTIMATE EARS #Bang & Olufsen #SONY #LG #Devialet

更多最新文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk