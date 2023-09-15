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15/09/2023

夜繽紛啟動 4招谷經濟丁財旺 港鐵票5送1 戲飛最平35元 3海濱辦表演

#香港夜繽紛 #夜市 #夜經濟 #陳茂波 #戲院 #舞火龍 #大坑 #M+ #大館 #港鐵 #搭5送1
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　　【晴報專訊】政府昨正式啟動「香港夜繽紛」活動，以4招谷起夜經濟，包括觀塘、灣仔及西環海濱舉辦連場活動及表演，與業界研搞旺廟街等夜市；逾80商場將配合延長營業時間並推出夜間市集及優惠，戲院夜場最平35元，多個博物館開放至晚上10時，大坑舞火龍以至國慶煙花等節日慶祝復辦；港鐵推晚間「搭5送1」。財政司司長陳茂波期望，「人氣旺，自然財氣旺」。

 

多個海濱將辦一系列免費活動

 

　　「香港夜繽紛」活動分4方面，其中發展局聯同不同機構，由本月底起至11月底，逢周末在觀塘、灣仔及西環海濱舉行一系列免費活動，如音樂及無人機表演，以至電影放映、工作坊及零售攤位等。發展局局長甯漢豪稱，將趁中秋國慶舉行頭炮活動，灣仔海濱有傷健共融及懷舊工藝主題活動，亦有「大月亮」供市民打卡。中環海濱亦於本月30日舉行「月來越好，歡樂灣區」與深圳同時舉行大型無人機表演，另以往年度盛事如美酒佳餚巡禮亦在11月回歸中環，包括全月全城酒吧及食肆推廣，讓市民和遊客在維港兩岸夜景，享受不同精采活動。

 

陳茂波

 

商場播亞運舞火龍復辦夜遊博物館

 

　　坊間對是否重辦「大笪地」夜市有不同意見，陳茂波稱，會舉辦多元娛樂體驗，其中旅發局會與不同持分者討論搞活廟街等夜市氣氛；逾80個商場亦舉辦不同文化體育節目，如播放杭州亞運及英超賽事，文體旅局局長楊潤雄稱，約8成戲院推夜場或最後一場優惠，票價約35至60元，IMAX場次亦僅80元；另港鐵推晚間「搭5送1」，市民累積5次10時半後出閘即可獲一次免費本地車程。

 

　　疫下停辦的多項節慶活動亦回歸，如大坑舞火龍疫後首度復辦；多間博物館及戲院亦安排不同文化藝術體驗，其中西九M+舉行夜間展廳，大館亦在未來6個月呈獻各項晚間表演及展覽。

 

　　陳茂波稱3年疫情令不少人改變生活習慣，不少商戶縮短營業時間，以往晚上9時許尚能「食住等」朋友共聚，到現時食完晚飯，「買嘢行街」選擇大減，政府冀帶頭搞活動「拋磚引玉」，與業界齊出招辦活動，「希望市民大眾多啲走動，熱鬧啲，大家開心啲，人氣旺，自然財氣旺」。

 

 

下一頁　餐飲業料整體生意增2成 廠商會冀夜市恒常 派夜消費券

 

轉載自: 晴報

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