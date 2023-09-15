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15/09/2023

紅雨又來石澳道再塌山泥一度全封 未來兩三日仍有大驟雨雷暴

#暴雨 #石澳道 #環翠邨停車場
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　　【晴報專訊】本港上周經歷「世紀暴雨」後，昨早再受紅色暴雨影響，九龍、線封閉的石澳道昨再發生山泥傾瀉，經搶修後至晚上才容許輕型車輛通行。天文台指未來兩三日仍有大驟雨及雷暴，下周初天色才稍為好轉。另外，尖沙咀諾士佛臺昨有工程車的吊臂塌下，壓毀對面大廈平台，幸無人受傷。

 

石澳道經搶修後一度局部重開，當局冀今晨6時左右完成搶修，供所有車輛通過。（政府新聞處）

 

　　天文台昨晨近4點發出黃色暴雨警告，因雨勢持續加大，近6時改發紅色暴雨警告，期間部分地區包括九龍、港島東及新界東，自午夜至昨早累計錄得超過100毫米雨量。天文台指一道低壓槽會在未來兩三日持續為華南及南海北部帶來大驟雨及雷暴，下周初廣東沿岸地區驟雨才會減少。

 

環翠邨停車場又積水 諾士佛臺塌吊臂

 

　　暴雨下多區出現水浸，柴灣歌連臣角道附近有大量黃泥水沖下山坡並淹沒馬路，環翠邨停車場水深至3至4吋，有車主獲悉後將汽車駛走；東區走廊北角段路面亦出現積水，北角英皇道近清風街也有雨水不斷從沙井湧出。在尖沙咀諾士佛臺有工程車的吊臂塌下，壓毀對面大廈平台，幸無人受傷；龍翔道往觀塘方向通往獅子山隧道的支路唯一行車線，一度因路面積水而封閉。

 

昨日暴雨後，環翠邨停車場再次積水。

 

　　上周暴雨期間因山泥傾瀉而全線封閉的石澳道，經搶修後雖重開一條行車線，惟昨早8時許再次發生山泥傾瀉，須再次全線封閉，至正午才有限度重開，供來往筲箕灣及石澳的小巴及政府車輛使用，但小巴須空車通過受影響路段，乘客下車徒步100米後才可登車，現場有修路工人提醒過路市民靠山邊而行。

 

　　政府表示，石澳道部分臨時修補物料被大雨沖走，路政署及土木工程署人員到場視察並作緊急維修，至傍晚5時許宣布石澳道可於晚上9時重開一條行車線供輕型車輛經過，現場將實施單線雙程行車，當局冀在今日清晨6時左右完成搶修，供所有車輛通過。

 

　　另外，大潭紅山半島70、72及74號獨立屋被揭發疑有僭建或佔用官地情況，當中74號屋早前拒絕政府入員入內調查，屋宇署前日向法庭取得手令後，昨再度入屋進行調查。發展局局長甯漢豪昨稱，當局正處理紅山半島3間獨立屋僭建及斜坡問題，表明日後會針對該處其他獨立屋作大規模巡查；對會否全港巡查，她強調當局會以風險為本。

轉載自: 晴報

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