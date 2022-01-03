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03/01/2022

《Online有話兒》桑坦德銀行派聖誕禮物，向幾萬個戶口派錢咁筍？

#理財
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　　星期一大家係咪仲係Holiday Mood呢？聖誕節大家有無去收／派下聖誕禮物咁呢？不過係英國，有班人應該好開心啦，因為有幾萬人個戶口無啦啦多左錢，唔通老細咁好人，聖誕節出雙糧？你就想啦，其實係銀行內部出錯，導致幾萬人戶口多左錢，不過有部份人已經使晒，都唔知可以點追好囉！

 

 

涉及7.5萬筆交易，金額達1.3億英鎊

 

　　是咁的，話說英國桑坦德銀行處理2000幾間企業嘅銀行戶口時後，因為技術原因導致重復匯款，涉及匯款高達7.5萬筆，涉及金額達1.3億英鎊，多數都係出糧款項同埋供應商找數。不過重點在於，有部份錢已經轉入其他金融機構，包括匯豐、巴克萊等，咁樣桑坦德要追數就十分困難啦！雖然銀行已經開始追數流程，不過暫時都唔知追得幾多，可能已經有人使晒過聖誕呢！

 

　　銀行個邊已經發表聲明，表示無因為呢件事而產生損失，未來幾日會同其他銀行商討，睇下點追返啲錢。不過呢班企業嘅管理層就嚇餐死啦，因為突然向員工出雙倍糧，唔講仲以為自己出錯糧，從而令到公司有損失。不過好彩銀行自己承認錯誤，最開心就係收到雙糧嘅員工啦，今個聖誕同新年可以食個大餐。

 

花旗都出過事，大拿拿9億美金入錯戶口

 

（SHUTTERSTOCK圖片）

 

 　　入錯款呢類烏龍又點止得英國嘅銀行？好似美國花旗銀行都出過事，係去年八月時候試過向化妝品公司露華濃（Revlon）嘅債權人誤匯9億美金。當時露華濃本身業績都大幅下滑，好多債權人要求公私立即還錢，不過無想過公司將呢幣9億嘅錢，原本應該拎去還利息，不過最後拎去本金；雖然部分債權人可還返快項，不過仍有五億左右嘅美金收唔返。

 

　　最後花旗同露華濃對薄公堂，今年二月時候美國地方法院判定花旗敗訴，法官認為，基於花旗銀行一天後才發現轉賬失誤嘅事實，由此判定露華濃公司嘅債主們覺得這筆錢確實是有意還款是十分合理的。花旗銀行對此判決表示不服，繼續上訴。不過大拿拿億億聲咁多錢，就算收到都唔還啦！

 

係香港入錯錢點算？銀行公會：兩個工作日聯絡銀行

 

　　咁係香港入錯錢，又應該點做呢？根據香港銀行公會及金管局「跟進錯誤轉帳的處理程序」新指引，可以係兩個工作日要求收款銀行，聯絡客戶及確認有關誤收轉帳，並取得客戶授權後即時轉回有關資金。提提大家，如果大家銀行戶口突然收到一筆不明來歷嘅錢，而打算唔歸還的話，係有機會要承受刑事責任啊！

 

　　其實唔係你財自然唔入你袋，大家收到呢堆錢，最好就自己主動聯絡返銀行，當銀行核實返，就算天降橫財，用都用得安心啦！

撰文：李皆穎

 

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