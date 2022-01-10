  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
過往專欄
Online有話兒
Online有話兒DR-Max 一點就明Bella vita 美好生活iMoney 熱點Talk Of The Town活得健康點親子芬享不藥而癒人生燦爛點凱文隨筆尋寶島盛衰關鍵國金與投資留給囝囝IC理財打工秘笈樂活人生SME 解密「港」創業‧談管理心靈加油站「男」言之隱滾蛋吧，腫瘤花生味辦公室健康透視抗癌煮意知‧解醫學創業兵團匯對達人容我細說言歸政傳政經頑石不低頭為理發聲郎旋風薰香療法男士診症室抵玩自助遊句句有骨星座命理念力•氣功手機應用tips睛益求精嚴浩 LIKE！見微知著跟著陶冬找美食數碼潮人廣告有晴踏出退休第一步識食•惜食有種CEO叫做莊潮爆網事羅湖橋兩邊娛樂酷辣辣思歪思正十萬八千里樂本健‧教室特首選舉趣食60秒入廚101觀自然•觀香港有種生活政本清源心筆在妍維基解碼IT戰國誌煮酒論政今日趣聞馬壇．誌趣星期二周融愛瘋Apps美美道來大國崛起智醒日誌@中小企「營」刃而解Smart Buying甜品工房Education Calculator家事法庭升學信箱新手媽媽怪獸父母營營樂樂親子專題財富非常道謝國忠看勢獨唱團京城近觀原來如此乾坤挪移街坊食神Keyman森巴舞睇波LU文化導遊精神解碼抗癌兵團有營生活吾道崢廣見聞名家名畫商務英語型品薈我心中的米芝蓮歐洲直擊旅途中食得喜Leadership Coaching一哥教攝影心晴百態乳你同行專科專論人愛衣裝Word Discovery科技趨勢愛情故事投資達人政治擂台藝術投資秘笈抗癌點滴寵物情緣淘寶lization電影一線網絡鬼故主．管微博一分鐘管理娛樂有理進攻SAT古今名錶政‧經‧女人The Beauty Factor議會內外石油戰爭男女情色談金說匯風水環境學細味建築Green Hong Kong星光伴我行我吃過的米芝蓮A+孩子上海觀察京城札記鐵娘駕到食客三千創富新思維海外升學信箱Today's Web藝術投資世界在讀什麼-雷美華潮得起Business English飛越地球村紅酒情報職場物語股場琦手鑽石媒人Mei Ling好愛情‧壞愛情性治療師手記名牌女王嶺南人語醫美正當時黃金時代醫美正當時一份好工美麗不妥協上班纏下班逅

10/01/2022

《Online有話兒》今年加息加緊縮，美債息抽升美股仲有無運行？

#理財 #Online有話兒 #加息 #聯儲局
  • 收藏文章

　　話說早排聯儲局公布會議紀錄，內容暗示將會今年最快三月開始加息，一眾銀行股梗係開晒Party慶祝啦！不過加息對整體股市而言係咪好事真係難講，皆因十年期債息已經破埋1.8厘之餘，唔少大行認為周圍已經泡沫處處，情況令人憂慮，唔通今年股市真係難過過舊年？

 

（iStock圖片）

十年期美息率破1.8厘，歐債通常受拖累

 

　　由於市場憧憬聯儲局最快會係三月加息，資金一下由債市流出到美元市場，今日美國十年期債息已經突破1.8厘高位，連帶歐債都同樣受拖累，其中德國國債負利率情況逐步收窄，並有望突破0%水平，市場預計德國央行即將出手，調節債息及利率預測，將有機會惹來更大波動同埋利差。

 

　　英國方面情況都唔太樂觀，而英國國債拋售速度比德國國債更快，目前兩國國債收益率利差超過140個點子，創下3年來高位，而兩國利差不斷擴大，有理由相信英國央行收水速度將會比起歐洲央行更強勁，預計今年英國係年底前加息約100個點子，而德國央行預計都係加得15點子左右。

 

金融危機再度爆發？美銀：泡沫周圍都係

 

　　其實呢次美國寬鬆貨幣政策已經有十年咁耐，先吹谷到美股不停破頂。不過，分析師睇法並唔係咁樂觀，其中美銀分析師認為，如果美聯儲嘅流動性減少，將會導致股票風險溢價同埋利率上升，對於虧損緊嘅科技股、迷因股、以及無內在價值嘅加密貨幣造成較大衝擊。唔通真係周圍都係泡沫?

 

　　而CFRA的ETF研究主管Todd Rosenbluth就認為，資金暫時會轉去更穩定嘅公司，而放棄增長潛力高但不穩定嘅公司，不過Todd認為呢個市場暫時唔算流出太嚴重，就算升幅消退都唔一定係泡沫破裂，因為有機會逆轉情況，目前整個市場處於泡沫爆破與不爆破之間。

 

高盛：預計今年加息四次

 

（iStock圖片）

　　至於大行高盛點睇呢？佢就預計今年聯儲局今年會加息四次，並係七月份開始縮表，可挊會更早，而三、六、九月都會加息，而十二月都加息機會都頗訂，由於12月份會議紀錄中提及，聯儲官員正預備緊比上一輪緊縮更快嘅速度採取行動，以防止高通脹及充分就業所造成的經濟過熱。

 

　　可以睇得出正正因為加息，今年美股、美債同加密貨幣都開頭麻麻，主流股份同比特幣都跌到咩咁，究竟幾時先可以捱得過呢？市場預計可能真係要等首次加息之後股市先會真正消化到個消息，咁就真係要俾小小耐性啦！

 

撰文：李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多Online有話兒文章

你可能感興趣

#理財 #Online有話兒 #加息 #聯儲局

更多最新文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk