《Online有話兒》今年加息加緊縮，美債息抽升美股仲有無運行？

話說早排聯儲局公布會議紀錄，內容暗示將會今年最快三月開始加息，一眾銀行股梗係開晒Party慶祝啦！不過加息對整體股市而言係咪好事真係難講，皆因十年期債息已經破埋1.8厘之餘，唔少大行認為周圍已經泡沫處處，情況令人憂慮，唔通今年股市真係難過過舊年？

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十年期美息率破1.8厘，歐債通常受拖累

由於市場憧憬聯儲局最快會係三月加息，資金一下由債市流出到美元市場，今日美國十年期債息已經突破1.8厘高位，連帶歐債都同樣受拖累，其中德國國債負利率情況逐步收窄，並有望突破0%水平，市場預計德國央行即將出手，調節債息及利率預測，將有機會惹來更大波動同埋利差。

英國方面情況都唔太樂觀，而英國國債拋售速度比德國國債更快，目前兩國國債收益率利差超過140個點子，創下3年來高位，而兩國利差不斷擴大，有理由相信英國央行收水速度將會比起歐洲央行更強勁，預計今年英國係年底前加息約100個點子，而德國央行預計都係加得15點子左右。

金融危機再度爆發？美銀：泡沫周圍都係

其實呢次美國寬鬆貨幣政策已經有十年咁耐，先吹谷到美股不停破頂。不過，分析師睇法並唔係咁樂觀，其中美銀分析師認為，如果美聯儲嘅流動性減少，將會導致股票風險溢價同埋利率上升，對於虧損緊嘅科技股、迷因股、以及無內在價值嘅加密貨幣造成較大衝擊。唔通真係周圍都係泡沫?

而CFRA的ETF研究主管Todd Rosenbluth就認為，資金暫時會轉去更穩定嘅公司，而放棄增長潛力高但不穩定嘅公司，不過Todd認為呢個市場暫時唔算流出太嚴重，就算升幅消退都唔一定係泡沫破裂，因為有機會逆轉情況，目前整個市場處於泡沫爆破與不爆破之間。

高盛：預計今年加息四次

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至於大行高盛點睇呢？佢就預計今年聯儲局今年會加息四次，並係七月份開始縮表，可挊會更早，而三、六、九月都會加息，而十二月都加息機會都頗訂，由於12月份會議紀錄中提及，聯儲官員正預備緊比上一輪緊縮更快嘅速度採取行動，以防止高通脹及充分就業所造成的經濟過熱。

可以睇得出正正因為加息，今年美股、美債同加密貨幣都開頭麻麻，主流股份同比特幣都跌到咩咁，究竟幾時先可以捱得過呢？市場預計可能真係要等首次加息之後股市先會真正消化到個消息，咁就真係要俾小小耐性啦！

撰文：李皆穎