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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

20/10/2022

贏過「全男班」？擁有女性創始人，初創企業估值高逾6成！投資界有「被鼓勵」提升女性高管比例？

#初創 #初創企業 #創科 #私募基金霸菱亞洲投資 #BPEA #風險投資 #投資界 #性別包容 #女性投資人 #創業 #管理 #企業管理 #職場 #性別多元化
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　　環球初創圈普遍都是女性創始人較男性少，風險投資界亦是以男性為主導。過去美國有不少研究均指出，這種情況或會為整體經濟及企業發展帶來潛在的影響，應鼓勵決策層的性別多元化。私募基金霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia，簡稱BPEA）就有意識地從自身以及旗下投資組合著力，鼓勵女性擔任高管及董事的角色，冀為社會及企業發展創造更大價值。

 

　　BPEA香港增長基金副總裁黃寶儀（Queenie Wong）是為數不多的女性投資人之一。她2014年從香港中文大學環球商業系畢業後，任職美銀美林股票資本市場部，一腳踏入投資界，加入BPEA之前，還曾任新世界發展行政總裁鄭志剛旗下基金C資本（C Ventures）副總裁，管理全球消費領域例如時尚、美妝及生活等類別的投資項目。

 

（圖片由作者提供）

 

　　雖然投資界女性較少，但在這路上，Queenie自身並沒有因女性身份而得到不公對待，她對接觸過的男女創業者亦是一視同仁。她提到過去投資消費行業，會留意美容及時裝方面的發展機會，當中大概四成她投資的初創由女性創始人領導，「女性投資者及創業者會更了解女性消費者的日常需求。」

 

　　她指︰「這或不關乎男女平等，而是兩性本來就有不同的經驗和生活方式。不管是從投資者還是創業者經營的角度，多樣性很重要。」

 

女性創始團隊獲得風投  受女投資者比例影響

 

　　Queenie 指出，BPEA近年亦著力與其投資的公司一起致力改善管理層的性別平衡。現時BPEA女性員工佔比約為四成，高於行業21%的平均水平；截至2021年底，BPEA擔任大股東的公司中，女性高管佔29%，女性董事會成員佔15%。Queenie指，該公司旗下一隻基金的投資組合中，81%的公司董事會內至少有一位女性，較私有企業的56%為高；另還有一隻基金設有一項與可持續發展關聯的貸款，其中一個績效指標是評估投資組合中公司管理層的女性佔比，以此鼓勵及推動提升公司女性高管的比例。

 

　　可惜像BPEA這樣積極鼓勵女性擔任高管職位的投資公司仍不算多見。美國新聞網站Axios 2020年對315間美國風投公司的研究顯示，只有12%的決策者為女性，比例雖較前幾年上升，但仍佔少數；而且在這些公司的創始合夥人中，女性僅佔2.4%。這亦被認為間接導致女性創始團隊獲得的風險投資也很少。有研究指，女性投資者為女性創業團隊提供資金的可能性是男性投資者的兩倍。

 

　　初創公司數據庫Crunchbase統計了800間由女性創辦的初創數據，結果顯示2020年只有2.3%的風投資金投給了由女性領導的初創，比2019年的2.8%明顯下跌，投資額亦比2019年大跌27%至49億美元。

 

（圖片由作者提供）

 

性別多元化  帶來更豐富的觀點和經驗

 

　　有關女性於創業圈的重要性，過去業界及媒體亦經常討論，鼓勵董事會、企業高層、基金及職場的性別多元化，將能帶來多樣的觀點和經驗。

 

　　行業中男女性別的不平衡亦可能帶來回報上的損失。有數據顯示，有至少一位女性始創人的初創估值比創始團隊是「全男班」的初創高63%。波士頓諮詢公司研究發現，女性向投資者推介公司，所獲得的種子資金往往大幅低於男性創業者，但由女性創辦的公司最終能產生多兩倍以上的投資回報。

 

　　另外，調查亦指，性別包容的領導層能表現出更佳的企業社會責任，有助提升員工整體滿意度；男女數量平衡還能減少收入不平等方面的爭議，有助企業管理風險；性別多元的董事會更少會出現財務上的違規行為等。

 

籲女創業者更主動   謹慎而不失信心地發揮

 

　　Queenie接觸過不少初創公司，認為於運營業務和管理團隊等方面，男女始創人並不存在差別，惟她觀察到，女性較為謹慎，在向外演示業務、爭取投資方面略為吃虧。她指，男創業者往往能表現得較有自信，易讓人信服；而女創業者若沒有120%的準備，似乎就無法自信地表現於人前。「女性處事深思熟慮、謹慎，是很好的態度，但若過於保守，或難以於短時間的pitching過程中獲得矚目；投資者亦重視創業者對其所做的是否有信心。」

 

　　Queenie建議女性應更主動與人交談，積極把握時機展示自己及公司業務，「許多機會是透過referral（轉介）或機緣巧合之下發生，應隨時都能表現出對自己產品的信心。」她冀透過多參與關注女性創業者及投資者的活動，與她們分享經驗及資源，並計劃開設工作坊，與創業者分享pitching技巧，為女創業者打氣。筆者亦希望初創圈以及社會各界都能減少無意識的偏見（unconscious bias），支持、鼓勵女性在各個領域發揮才能。

 

 

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