赴阿里巴巴實習！參觀深圳自動駕駛汽車初創！港青視為「創業催化劑」：冀以AI提升駕駛安全！

協助香港創業家和青年人實踐創業夢想、促進香港的初創發展，是阿里巴巴香港創業者基金成立的目的。我們亦熱衷培育青年人的創業家精神——勇於創造和不屈不撓的精神。在疫情前，我們每年都舉辦實習生計劃，安排香港大學生到阿里巴巴集團在香港及內地不同的業務線實習，除了讓學生親身體驗科網公司的工作和生活，以及了解最新的數字經濟發展之外，也希望他們可以體會及認識這裡的創業家文化，或者能從中獲得啟發。今期與讀者分享的初創人物，就是我們實習生計劃第一期的畢業生馮鑫傑（Forte）。

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「創業高樓」從地起 創業契機來自深圳之旅

之前我也和大家分享過不同的初創故事，他們都有一個共通點，就是很多創業家的創業初心和理想，都是希望其產品或服務能夠造福社群。這反映出現時的初創與以往創業家只著眼於盈利有別，他們同時也關注如何解決實際的社會問題，為大眾帶來工作或生活等不同方面的提升。

Forte在約三年前成立了一家名為MotoNerv AI的初創公司，以視覺人工智能（vision-based AI）操作，將視覺化的數據，轉化為有意義的汽車駕駛分析科技，在初創圈子中嶄露頭角。其公司產品主要以車輛行車記錄器攝影所得的影像數據，透過5G傳輸至雲端伺服器，並以人工智能詳細分析，了解司機的駕駛表現和態度，藉此改善及提升駕駛安全，減少交通傷亡意外。

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Forte說：「光是香港每年就有約2萬宗大大小小的交通意外傷亡，而且有逐年上升的趨勢，如果我們的技術能減少1%的意外，就相當於每年可以幫助到200個家庭免於落淚，10%就是2,000個家庭，那我們努力工作就非常值得了。」除了增加駕駛安全和效率外，該技術也可以幫助節省燃料，加速智慧交通的發展，例如為自動駕駛開發分析駕駛數據。

Forte有今天成績，並非一蹴而就。「創業高樓」從地起，打好根基是開展創業旅程的關鍵。他在香港城市大學市場營銷碩士畢業後，隨即透過我們的實習生計劃，分派到阿里巴巴杭州總部的淘寶團隊實習，參與當時集團新開展的業務「淘寶直播」工作。在頂尖科技企業獲得的產品開發和營運經驗，成為了土壤，不知不覺地栽植了其蘊藏在心底的創業「種子」。







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從杭州回港後，Forte加入了我的團隊，並在工作期間認識了不少初創公司和創始人。他有一次和我分享時說︰「我在阿里巴巴香港創業者基金工作的幾年間，經常聽初創公司的簡報 （pitching），粗略估計起碼閱讀過1,000份業務建議書；另外，我亦有機會與不同企業家或創始人交流，了解他們成功營商及創業之道。耳濡目染下，我開始相信，創業夢並非遙不可及。」

有趣的是，Forte有一次和筆者走了趟深圳之旅，成為了他的創業催化劑。當時，我們參觀一家自動駕駛汽車初創「AutoX」，Forte 與公司代表交流，了解到自動駕駛技術，以及利用超音波感測器探測車輛四周情況的技術。他憶述：「雖然僅是半小時的自動駕駛車程體驗，已令我畢生難忘。最令人歎為觀止的是，人工智能科技已發展至真正無人駕駛了，然而這些最先進的技術卻尚未應用到大眾的日常駕駛當中。」他決定將人工智能駕駛數據分析作為創業基石，希望人工智能技術能惠及廣大道路使用者，由此就開展了他的創業路。

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就算再選100次：還是選擇創業

Forte創業初期，委實苦樂參半。他坦言創業初期完全沒有收入，遇到困難時亦要自己默默承受；幸而獲得投資者認同並注入資金擴展業務。「從來沒有後悔創業，即使再選100次，都是選擇創業！」

雖然他非常享受創業的過程，但 Forte也提醒有意創業人士，需要有天馬行空的想像，亦要有商業或技術上的基礎。對於剛剛畢業又擁有創業夢的年輕人，他提供創業兩部曲：先想像、後實踐。「第一，就是要先想像能力所及的事，然後實際分析這些想像放在現實環境中，哪些是不切實際的、哪些是可以做到、哪些是市場需要，方能找出正確的創業方向；第二，就是制定計劃盡快實踐。」

他重申，打好根基是創業重要的先決元素，力有不逮時倉猝創業，比起金錢和時間上的損失，更會傷害到自己對創業的信心及同伴間的感情。能力不夠時，不如考慮先去學習及累積經驗，同時加深認識自己及找到自己的長處所在，找到志同道合而各有所長的夥伴。Forte強調：「想像力是我們夢想達到的天空，而扎實的基礎能力和經驗是我們建基的大地，只有最堅實的土地才能承載可以高聳入雲的創業高塔。希望與創業路上掙扎及努力的各位共勉之！」

望公私營機構向年青人提供更多支援

筆者與Forte共事了一段時間，很欣賞他努力學習的精神，當然也極高興看到我們的實習生計劃能正面影響年輕人對於工作、創業，以至造福社會的態度。近年政府及不少私營機構都加強支持及鼓勵初創，香港特區政府行政長官李家超在施政報告提及的《青年發展藍圖》中，講述將有一系列措施，協助青年解決創業等困難。我期待這些支援，不但為年青人提供多元化的出路，更重要是培養更多對社會有貢獻和承擔的未來主人翁。



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