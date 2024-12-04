04/12/2024
第7屆JUMPSTARTER：亞太地區生成式人工智能機遇與挑戰！
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。
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夢想本應翱翔
隔周三刊出
2022年底，ChatGPT的橫空出世，標誌著科技發展進入了一個全新的時代——大智能時代。 這一突破性的技術不僅改變了人們獲取資訊的方式，也為各行各業帶來了革命性的變革。 在中國，大型模型的競爭也隨之拉開帷幕，催生了眾多生成式人工智能（GenAI）應用產品。 在科技時代不斷的演變下，阿里巴巴創業者基金（下稱AEF或 我們）一直肩負著構建本地科技創新生態系統的使命，通過阿里巴巴生態系統及資金資源，助力本地創業生態系統的蓬勃發展。
AEF引領創科生態新篇章
以新一屆JUMPSTARTER For One Earth環球創業比賽為例，比賽主題聚焦於人工智能與可持續發展，深入發掘人工智能應用公司，並利用AEF的資源與網路進行培育與發展。剛舉行的JUMPSTARTER Ignition Gala標誌著第七屆JUMPSTARTER的正式啟動。 當日活動的其中一個討論環節，我們邀請了來自滙豐銀行的Shiva Joon、NextGen Partners合夥人Kenny Ho以及OpenSpace Ventures創始合夥人Shane Chesson，從投資者的角度探討生成式AI帶來的機遇。
創業者在生成式人工智能時代下的機遇與挑戰
儘管大模型的構建需要巨額資金、資源、算力和數據，這些條件通常只有科技巨頭才能具備，但創業者依然有機會在應用層尋找一席之地。有行業領導者亦曾指出，底層模型雖有價值，但單純依賴底層模型無法完全解決問題或滿足需求，應用層的創新仍然至關重要。 大模型技術生態符合典型的IT垂直分工架構，應用層是創業者和產品經理的沃土。 他們可以通過開發新的應用場景，創造用戶價值，從而在AI時代找到自己的位置。
例如，在醫療健康領域，創業者可以利用生成式人工智能技術開發智慧診斷系統，幫助醫生更準確地識別疾病；在教育領域，生成式人工智能可以用於開發個性化的教學輔助工具，提高學生的學習效果; 在金融領域，生成式人工智能可以用於風險評估和投資建議，協助金融機構更好地管理資產。
投資者視角下的生成式人工智能
Shiva在演講中提到：「2023年，生成式人工智能的投資額達到約250億美元。」這表明生成式人工智能已經成為各行業關注的焦點。他續說，生成式人工智能的應用已經滲透到各個領域，從消費者零售到金融科技，再到醫療健康，他認為人工智能在創造價值方面的潛力是巨大的。
Kenny亦認同生成式人工智能的潛力，並補充道：「我們關注公司或初創企業如何利用人工智能顯著提高生產力，以及開發新的應用場景，成為行業顛覆者。 」Kenny認為，生成式人工智能不僅能夠幫助企業優化現有業務流程，還能激發新的商業模式和創新應用。 例如，通過人工智能驅動的個人化推薦系統，電商平台能夠更準確地預測消費者的購買意向，從而提高轉化率和使用者粘性。
關注人工智能的可持續發展
Shane則強調人工智能可持續發展的必要性：「隨著人工智能模型和應用的快速發展，雖然為企業效率帶來積極影響，但背後的問題也不容忽視。 例如，某些地區已有10%-20%的電力消耗用於運行人工智能模型。 因此，我們必須在創新的同時考慮可持續性。 」 Shane指出，人工智能技術的發展不應僅關注短期效益，還需考慮長期的環境影響和社會責任。 他呼籲企業和投資者在追求技術創新的同時，積極尋求低碳、環保的解決方案，確保人工智能技術發展的可持續性。
正如月前，自中國科學院、美國加州大學和以色列萊赫曼大學的研究人員在《自然》旗下專業學術期刊《自然—計算科學》 發表一篇關於生成式人工智能對環境影響的文章。 研究預測，2020年至2030年間，生成式人工智能可能產生高達500萬噸的電子垃圾，相當於約250億部iPhone 16 Pro的重量。 谷歌和微軟也分別承認，自2019年和2020年以來，其碳足跡分別增加了48%和29%。
隨著生成式人工智能的大規模應用，其帶來的環境問題無疑將進一步擴大，成為社會不可忽視的問題之一。 因此，為了實現社會整體的可持續發展，我們建議創業家在發展過程中也要充分考慮技術的可持續性，以更好地適應當前社會的形勢和需求。
生成式人工智能在亞太地區的發展前景
生成式人工智能不只是外國的專利，中國企業界也在積極擁抱AI技術，推動其在各個行業的應用。 阿里巴巴、騰訊、百度等互聯網巨頭紛紛加大在AI領域的研發投入，推出一系列創新產品和服務。這些企業的努力不僅推動AI技術的發展，也為中小企業提供豐富的技術和資源支援。
根據聯合國世界知識產權組織的報告 ，中國在生成式人工智能專利競賽中處於領先地位。 2014年至2023年間，中國的生成式人工智能發明超過3.8萬件，是排名第二的美國的6倍之多，顯示亞太地區的創業家亦積極發掘人工智能背後巨大的商業潛力。
由此可見，生成式AI的發展不僅為科技行業帶來了新的機遇，也對社會經濟產生了深遠的影響。 阿里巴巴創業者基金亦將繼續秉持建設本地創科生態的使命，通過提供資金支援、戰略指導和資源連結，助力更多創業者在不斷變化的時代中克服挑戰，實現夢想。 我們堅信，生成式AI將成為推動社會進步的重要力量，為全球包括亞太地區帶來更加有效的解決方案。
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