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21/12/2021

每10人有4人從未用過電商服務！如何打破零售業現狀，發展電商市場？

#電商 #香港 #零售業 #購物 #電子商務 #消費
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  • Rebecca Wong

    Rebecca Wong

    中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」

    逢周二刊出

    跨境營商戰略

　　說到「雙11 」、「618」，大家很快能將「電商」、「購物」等詞語與之聯繫起來。但在地狹人稠、寸土寸金的香港，電子商務卻一直是一塊難以攻克的高地。摩根大通發佈的《2020電子商務支付趨勢報告》顯示，本港逾750萬人口中，每10人裡有4人從未使用過電商服務。         

 

 　長期以來，香港的零售業過度依賴內地遊客，而海南將在2025年基本建成自由貿易港，成為一個頗有競爭力的購物目的地。香港企業能否在7200萬人口和1.68萬億美元的GDP中，突破限制改變目前零售業的現狀？

 

（圖片由作者提供）

 

聞風而動，電子商務在香港「疫」境逢生

 

 　新冠疫情促使許多本地消費者平生第一次接觸到電子商務，在疫情肆虐的2020年，本港電子商務需求呈翻倍態勢，超過200萬本地消費者參與線上購物。 

 

　　從消費者端審視這一變化趨勢，那些在疫情防控期間線上購買生活用品和消費品的本地消費者，不太可能「故態復萌」，重拾線下購物的習慣，因為電子商務所能提供的高度便利和獨家優惠令他們難以割捨。

 

 

（圖片由作者提供）

 

時不我待，本港零售商落後電商浪潮

 

　　然而，本地零售商面對浩浩蕩蕩的電商浪潮卻略顯遲鈍。2019年政府統計處的一項調查顯示，在34.4萬受訪商家中，有31.3萬從未嘗試電子商務銷售。在這些對電商倍感陌生的商家中，有多達86%的受訪者將主要原因歸咎於「自身保持現有商業模式的傾向」。 

 

　　電子商務角度將零售商劃分為三大類型：

 

　　1. 敢為人先、早早加入電商大潮的商家（現在正坐享電商發展紅利）；

　　2. 未曾下注電商的商家；

　　3. 雖然採用電商銷售但執行乏力，故而無法物盡其用的商家。

 

（圖片由作者提供）

 

　　香港零售商大多屬於後兩大類型，他們過於關注投資回報，除非能看到顯著的市場需求，否則他們不會輕易投資，但當市場需求成為可證的事即時，往往為時已晚，他們將面臨激烈的競爭以搶佔市場高地。

 

　　疫情之前，本港遊客的消費支出可以為面向遊客的商家貢獻40%到50%的單一門店銷售收入。對於位置在尖沙咀等核心購物區域的門店，這一比例可以超過70%。大部分的遊客消費支出都是線下門店購物，而非通過電商網路。 

 

　　2021年1月20日，香港貨品編碼協會與牽你康國際集團有限公司簽署戰略合作協定，推出020新零售產業，助力港企突圍內地發健康市場。 推出信港商城+唯家薈合作專案，旨在將香港優質醫藥、保健、美妝護膚等產品帶到國內上線，以此帶動香港電商零售行業的銷售。

 

（圖片由作者提供）

 

北望神州，內地市場潛力無限

 

　　零售商在昂貴的租金下、人力成本和其他運營開支方面面臨一系列結構性問題，這使得香港相對於內地零售商所擁有的價格優勢，從曾經的30%一路被削減到10%。

 

　　信港商城+唯家薈合作專案為商家提供完善的一站式全渠道行銷服務，產品由報關報備、平臺上架、跨境及內地物流倉存、品牌推廣以至線下布點等一應俱全。可協助商家快速完成報關，商家隨即可將貨品運送至廣州的保稅倉。消費者通過唯家薈線上小程式下單后，貨品便會從保稅倉直接送至客戶手上，省時便捷。

 

（圖片由作者提供）

 

　　信港商城+唯家薈是香港零售商擴大其線上線下顧客群的不二之選，其原因有二：

 

1. 完善物流基礎設施建設，以簡化物流系統，並提供一個快速報關方式，使得同一項業務可以在整個大灣區範圍內運行無礙；

2. 改變思維模式，對於香港的商家而言，他們急需在固守的本地市場思維上，增進對內地消費者和商業態勢的瞭解。 

 

（圖片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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