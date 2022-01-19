疫下線上問診急增？把握醫藥零售3大趨勢，開拓健康市場！

中國在醫療健康領域的改革取得了歷史性成就，當中湧現出了諸多新的趨勢，醫藥新零售便是其一。

醫藥新政和行業新興力量是醫藥新零售進入快車道的推手。幾年前，「藥占比」、「零加成」開啟了醫藥控費的序幕。如今，「帶量採購」成為行業重磅政策，納入採集的藥品平均降價幅度達到50%以上，其中，藥店銷售最廣的口服固體製劑受衝擊最為明顯。目前，帶量採購的速度不斷加快，範圍不斷擴大，預計3年內將覆蓋70%的醫藥市場。

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基於現在的市場環境下，香港編碼協會和牽你康國際集團正式簽署戰略合作協議，雙方將於國內專營「大健康」產品的跨境電商平台推出「信港商城+唯家薈」合作項目，有意將香港優質的醫藥、保健、美妝護膚產品帶到國內線上線下平台，加速國內健康行業的整體發展。

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醫藥新零售的三大趨勢：

1. 醫療服務渠道多元化

在以醫院為中心的傳統供給體系外，多元化的醫療服務提供形式與載體開始興起，近10年來，滿足更多醫療需求的新渠道不斷湧現。線下渠道除了醫院，還有社區衛生中心、全科診所、零售藥店等；線上渠道則在疫情的驅動下迅速壯大，互聯網醫院、在線問診APP等多元化服務提供平台得到快速發展。

在疫情的影響下，患者線上就醫、購藥習慣迅速被強化。線上問診迎來爆發式增長。互聯網醫院的數量更是在兩年內翻了兩倍，在線用戶峰值達到6000萬。截至2020年上半年，中國共有600多家互聯網醫院，其中由醫院主導的約為70%。同時，已有71家互聯網醫院納入基本醫保線上結算。

在零售藥店方面，為承接外流處方，各大零售連鎖正積極布局，院邊店、DTP藥房的數量年增速達30%以上。新零售、全渠道也逐漸成為各大藥房的戰略發展重點。例如，老百姓大藥房、一心堂有超過65%的門店支持O2O業務模式；益豐大藥房線上業務2020年同比增長160%。

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2. 線上線下的整合與分工

線上渠道重點滿足輕疾方面的需求，線下渠道則在慢性病、重疾方面對線上渠道形成補充。醫療消費者正快速互聯網化。據統計，約10%的互聯網慢性病用戶主要通過線上渠道滿足其醫療需求，問診和購藥頻率達到每兩周一次及以上的消費者分別占到約9%和13%。線上平台為輕疾需求（特別是年輕群體的輕疾需求）提供了很好的渠道，相比線上，線下渠道側重於滿足慢性病與重疾的需求。

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3. 醫療消費的多元化

消費者的需求日益分化、多元，線上線下閉環催生出三類需求和特徵各異的客群。通過對消費者畫像的分析，我們發現了需求分化的三大類消費者群體：應急驅動、家庭支柱、老年先鋒。

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新零售三大趨勢將對行業產生深遠影響，對線下藥店而言，目前線上線下診療、購藥行為整合提速，線下藥店應思考如何積極與線上渠道進行合作，適應消費者的多元化需求。同時可重點打造差異化優勢（例如慢性病、重疾等特色領域），與線上渠道形成互補。

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GS1 HK與Zenecom合作推出「信港商城 + 唯家薈」跨境電商平台，是為協助香港醫健美商家掌握中國內地「大健康」產業高速增長的機遇。Zenecom將提供一條龍的線上線下產品上架、營銷推廣及銷售運營服務；我們期待與有意進軍國內市場的品牌一同開拓「大健康」市場。