小紅書節點行銷！節日好時機，品牌如何打造爆款借勢「出圈」？可從３個方法入手！

每逢大節，伴隨而來的是龐大的熱搜流量，對品牌來說，各種節日是不容錯過的營銷時段，如何借勢節點，打造爆款更是一個值得思考的問題。

熱搜詞捕獲流量先機

基於獨特的人群屬性和社區屬性，小紅書平臺已經成長為年輕人的消費決策入口，在節點前後更能看出小紅書對使用者消費決策的影響力。

在開始節點行銷前，品牌及內容創作者可以根據平台數據分析，查看熱詞增量、總量以及各品類熱詞排行，快速了解近期熱度值迅速上升的詞彙，了解詞彙相關數據，從而趁勢捕捉流量先機。

如11月18日-12月2日期間，熱詞增量榜TOP 10中7個熱詞與穿搭相關，站內用戶對於穿搭類筆記關注度較高。

其中，「聖誕穿搭」一詞相關筆記數量上升33.46%，以熱度值6223飆升至榜單TOP 2。顯然，對於小紅書筆記內容創作，「聖誕穿搭」無疑是當下的一個熱門話題。點擊查看熱搜詞詳情頁面，使用者可以快速瀏覽到該詞彙的相關核心數據。

而對於小紅書品牌及內容創作者來說，可以充分把握當前熱度增長時機，乘勢而上挖掘詞彙潛力，從中捕獲流量紅利。

品牌跨界聯名

在流量時代，年輕人已經成為國內消費市場的主要人群。借助明星影響力為品牌引流成為跨界聯名的主要形式，隨處可見的明星廣告，案例不勝枚舉。 但這麼多的營銷節點都邀請明星代言是不合實際的。這時候跨行業品牌合作不失為一種折中方案。

如櫻花季時，半畝花田聯合52TOYS、瑞士SIGG水杯、科沃斯機器人、小奧汀、SKG未來穿戴、九陽等七大品牌聯合開啟櫻花季營銷，紛紛在品牌號主頁發布櫻花季活動相關筆記，累計聲量（點讚、評論、收藏、分享）突破39萬 。

其中，半畝花田「櫻花」相關筆記聲量超過10萬，在櫻花季活動聯合行營銷中，3月份投放的「櫻花」相關商業筆記位列小紅書品牌TOP 3，為剛上市的兩款櫻花限定新品「乳霜」和「磨砂」提供了較高的小紅書曝光，並分別在半畝花田天貓旗艦店細分品類熱銷排名 TOP 1和TOP 2 。

淺層品牌跨界合作是低成本聚合流量的有效方式。 但需要注意通過品牌的「購買用戶畫像」等數據是進行品牌互換用戶群體前的匹配。減少「調性不符」和「頻繁的跨界」對品牌調性帶來衝擊，避免混淆消費者特別是核心客戶對品牌已有的認知。



融合綁定品牌與場景

在品牌行銷過程中，追求創新似乎已經成為了品牌共識。新的行銷概念能夠給用戶帶來新的消費刺激，短期內確實能夠帶來不俗的轉化。但從0到1冷啟動需要具有大量的心智塑造，而節點行銷完全可以是從1到100的複利 。

年復一年行為習慣的心智喚醒，讓使用者形成慣性思維，將場景和品牌深度綁定。類似「怕上火喝XX」的場景強化，遠比去開發一個新的戰場來得容易而高效 。

如雅詩蘭黛 Estee Lauder是3月小紅書「櫻花」相關商業筆記 TOP 1 品牌，櫻花水和櫻花微精華最早上市於2019年，連續3年小紅書櫻花季行銷都能見到她們的身影。春季補水保濕、油皮膚問題等，使用場景不斷深化 ，再藉助櫻花IP流量佈局相關熱搜詞 + 品牌詞，連續多年的3月、4 月份在雅詩蘭黛天貓旗艦店細分品類熱銷前列 。

一個單品對同個營銷節點進行不斷強化用戶認知。當這個使用場景到來之時，在具體的細分領域用戶群體能夠第一時間想起便是成功的節點行銷。

打透一個場景，甚至打透一個人群，是節點行銷的高級打法。與其100多個營銷節點的重在參與，不如挑選幾個契合品牌調性的節點進行深度行銷，讓時間成就品牌行銷複利 。

在以內容種草為主的小紅書，筆記質量始終是基礎，在優質內容的前提下，品牌應該選擇打透20%的營銷節點，而不是100個多營銷節點的重在參與。

想成為下一個憑小紅書種草打造的爆品？經驗豐富、熟悉內地營銷及推廣的團隊可以協助品牌去實現目標，選好產品，做好推廣規劃，實現流量變現。