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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

11/10/2023

港中小企透過電商成功開拓內地市場！上架電商平台不用半個月訂單不斷！即睇做好線上營銷7大重點

#網購 #網上營銷 #推廣 #粵港澳大灣區 #電商 #內地巿場 #目標消費群 #內地零售市場 #港商 #銷售 #商機 #電商行銷
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  • Rebecca Wong

    Rebecca Wong

    中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」

    跨境營商戰略

    逢周二刊出

　　粵港澳大灣區機遇處處，採購模式和習慣都大有改變，港商參與網上展覽、擴展網上銷售管道及加大線上行銷，有助拓展新興市場。而時至如今，不少港商也開始乘著網購熱潮趨勢，透過內地電商平台，對準目標消費群，成功開拓內地零售市場。

 

Palico、Waiz上架京東跨境電商，力拓內地市場

 

　　香港中小企Newking的母公司成立逾40年，專門代工生產咖啡機與研磨器，出口至歐美市場，至今售出逾2,000萬部。 第二代接手家族生意後，銳意升級轉型，研發自家產品，踏上創建品牌之路。

 

 

　　如今Palico應勢開展新的業務計劃，踏出拓展內銷市場第一步，Palico洞察內地各大城市需求，選擇於京東國際跨境電商店上架產品，通過內地電商平台進行推廣，進軍內地市場，把握內地網購龐大商機。

 

 

　　轉看Waiz紐西蘭藍泉水，擁有天然水源，覷準商機，收購設於水源旁邊的廠房，生產瓶裝泉水，從產地直送至亞洲多地，包括龐大的內銷市場。自成功在京東商城上架后，前後不到半個月，源自內地的訂單接連不斷，總裁梁耀明曾表示，品牌更想著手研究如何做好網上推廣，或利用直播帶貨方式，讓更多內地消費者認識品牌，同時鏈接內地，開拓潛在合作夥伴。

 

 

線上電商零售，7個方面做好營銷推廣

 

　　如今我們也有不少客戶專注於電商行銷，而在激烈的市場競爭中，做好電商營銷推廣，也成為打開內地市場、提高品牌知名度和銷售業績的關鍵，我們也會針對於以下7個方面，幫助客戶做好充足完善的營銷推廣方案並執行。

 

 

1.目標受眾

 

　　電商的營銷推廣需要明確目標受眾。我們需要通過幫助客戶確定好目標群眾，通過市場調研等方式了解企業目標受眾的需求、行為和偏好等資訊，從而選擇合適的推廣方式和管道。

 

2.推廣管道

 

　　電商營銷推廣的管道有很多，包括搜尋引擎、社交媒體、視頻網站、電子郵件等。企業需要選擇合適的管道，針對目標受眾進行推廣，提高曝光率和轉化率。

 

3.內容創作

 

　　內容是電商營銷推廣的核心。企業需要創作有吸引力、有價值的內容，以吸引潛在客戶。內容可以是文字、圖片、視頻等形式。同時，內容需要與目標受眾和推廣管道相匹配，以提高效果。

 

　　我們會根據客戶品牌調性及目標群眾感興趣方向，針對不同平台定製不同調性文案及圖片，吸引潛在客戶關注了解。

 

4.SEO優化

 

　　搜尋引擎優化是一種提高電商網站在搜尋引擎中排名的技術。通過對網站結構、內容和鏈接等進行優化，可以提高網站的曝光率和流量，從而增加潛在客戶。企業需要關注搜尋引擎演算法的變化，並定期更新和優化網站內容，以提高SEO效果。

 

5.社交媒體

 

　　社交媒體是電商營銷推廣的重要管道之一。企業可以通過創建社交媒體帳號，發布有價值的內容，與粉絲互動等方式，提高品牌知名度和信任度。同時，社交媒體也可以成為企業與客戶互動的平台。

 

　　我們的客戶中除了專注做電商零售之外，更有不少品牌針對做社交媒體行銷，以此在內地平台中打響知名度，更有香港本土門店找到我們，藉助平台行銷，趁公休日期間推廣引流，遊客量倍漲。

 

6.廣告投放

 

　　廣告投放是一種快速獲得曝光量的方式。企業可以通過搜尋引擎、社交媒體等平台進行廣告投放，吸引潛在客戶。同時，廣告需要精準定位目標受眾，以提高轉化率和ROI。

 

7.優惠促銷

 

　　優惠促銷是電商營銷推廣的重要手段之一。企業可以通過打折、贈品等方式，促進銷售。恰逢內地促銷活動雙十一、雙十二期間，不少客戶都會以年度較大優惠力度進行銷售，更大程度促進銷售額增長，同時也能讓更多內地潛在客戶了解到品牌。

 

　　如今，電商是當下最受歡迎的商業方式之一，也是內地最為火熱而直接的打開市場的方式，通過線上網購，消費者們享受到了電商帶給自己的便利，品牌也可藉此一舉成名，銷售大漲，因此品牌更要把握好電商機會，運用好營銷推廣，給自己帶來更多的效益。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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