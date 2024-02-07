小紅書2024WILL商業大會：萬物皆可種草！甚麼是「產品種草」？第三類營銷模式！如何在小紅書「種出」好生意？

12月22日，小紅書在上海舉辦「萬物皆可種草」2024WILL商業大會。會上，小紅書CMO之恆表示，小紅書正幫助很多跨行業的產品和服務成功種草，從一輛汽車、一件沙發、一部手機再到服務類產品、文化體驗、一款遊戲等，都在小紅書「種出」了好生意。同時，種草已經成為了第三類營銷範式，理解對了人，通過小紅書人群反漏斗模型，就可以幫助好產品在小紅書「長」出來。

一. 甚麼是產品種草？

產品種草指的是通過在社交媒體上分享產品體驗、使用心得和推薦理由，激發潛在消費者的購買慾望。在小紅書上，產品種草尤為突出，用戶通過發布圖文、視頻等形式展示產品，形成口碑傳播，為品牌帶來可觀的銷售增長。

二. 小紅書4種主流種草切入點

1. 品質種草：強調產品品質和用戶體驗，通過口碑傳播吸引潛在消費者。

2. 口碑種草：通過用戶評價和曬單等方式，傳遞產品優勢和價值，激發購買慾望。

3. 利益種草：明確指出產品的優惠和福利，如折扣、贈品等，吸引消費者關注和購買。

4. 達人種草：與具有影響力的達人合作，借助達人的粉絲基礎和號召力，擴大品牌知名度和銷售量。

三. 種草核心-用戶

用戶是種草的核心。要深入了解目標用戶的需求、興趣和購買行為，制定有針對性的種草策略。同時，要關注用戶的反饋和互動，及時調整和完善種草內容，提高用戶參與度和轉化率。

四. Truelnterest讓種草更科學

Truelnterest種草值是小紅書推出的一項新功能，它通過數據分析和挖掘，幫助品牌更科學地進行產品種草。該功能能夠衡量不同內容形式、傳播渠道和營銷活動的種草效果，為品牌提供可衡量的KPI指標和優化建議，從而提升品牌知名度和銷售額。

五. 23品牌十大種草新趨勢

1. 內容個性化：針對不同用戶群體製作個性化內容，提高用戶參與度和轉化率。

2. 視頻種草崛起：視頻形式的內容在小紅書上愈來愈受歡迎，品牌需加強視頻內容的製作和推廣。

3. 交互式內容：利用AR、VR等技術打造交互式內容，提升用戶體驗和參與感。

4. 社區共建：與用戶共同創造內容，提高用戶歸屬感和參與度。

5. 跨界合作：與其他品牌、IP等進行跨界合作，拓展品牌影響力和銷售渠道。

6. 精準定位：深入了解目標用戶需求，制定精準的種草策略和定位。

7. 用戶口碑傳播：借助用戶口碑和評價，傳遞產品優勢和價值，提高轉化率。

8. 品質為王：注重產品品質和用戶體驗，形成口碑傳播和復購。

9. 數據分析驅動：運用數據分析工具，優化種草內容和渠道。

10. 情感鏈接：與用戶建立情感鏈接，提升品牌忠誠度和美譽度。

六. 產品種草前傳之四大分析

在制定產品種草策略之前，品牌需進行四大分析：市場分析、競品分析、用戶分析和內容分析。通過深入了解市場趨勢、競品動態、目標用戶需求和內容形式，為制定科學有效的種草策略提供有力支持。