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30/10/2024

美容美體儀器熱度不斷攀升！如何解鎖小紅書營銷策略，開創無限可能商機？

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  • Rebecca Wong

    Rebecca Wong

    中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」

    跨境營商戰略

    逢周三刊出

　　在健康與美麗並重的時代浪潮下，美容美體儀器以其高效、便捷的特點，迅速成為廣大愛美人士的新寵。隨著消費者護膚理念的進階和技術的不斷創新，美容美體儀器行業正迎來一場前所未有的變革。在這場變革中，小紅書憑藉其強大的種草能力和精準的行銷生態，成為品牌連接消費者、實現生意轉化的重要平台。

 

 

一. 聚焦行業新趨勢，解鎖細分品類新機遇

 

　　近年來，美容美體儀器行業呈現出多元化、細分化的發展趨勢。脫毛儀、大排燈、微電流等傳統品類持續火熱，而超光炮、膠原光、頭皮護理儀器等新興品類則以驚人的速度崛起。這一趨勢不僅反映了消費者對美容美體需求的日益多樣化，也為品牌提供了更多創新空間。

 

　　在小紅書平台上，各類美容美體儀器的討論熱度不斷攀升。用戶們不僅關注產品的功效、使用方法，還熱衷於分享自己的使用體驗。例如，在頭皮護理領域，「頭臉一張皮」的概念逐漸深入人心，推動了健髮帽、生髮梳、LED梳子等科技產品的熱銷。這些產品不僅滿足了消費者防脫固髮的需求，還通過紓緩按摩等體驗，提升了用戶的整體滿意度。

 

　　光學美容領域同樣值得關注。隨著嫩膚、祛痘、修復等護膚需求的增長，LED美容儀器以其多重功效備受青睞。大排燈作為其中的佼佼者，解鎖了上千種用法，滿足了用戶對於美白、抗老、提亮、養膚、修護等多方面的需求。而面罩儀器則更加注重使用方法和護膚搭配的科普，幫助使用者更好地發揮產品的效果。

 

 

二. 需求進階，從面部到全身的科技護膚

 

　　消費者的美容美體需求正在由面部向全身延伸。在面部護膚方面，用戶開始關注「分區抗老」的概念，希望通過不同的儀器和技術，針對面部不同區域進行精準護理。而在全身護理方面，脫毛儀器、全身美白儀器等產品的熱度也在不斷攀升。

 

　　小紅書上的用戶們不僅關注產品的功效，還熱衷於探索新的使用方法和場景。例如，脫毛儀器不再局限於傳統的脫毛功能，用戶開始嘗試將其用於光子嫩膚、祛斑、去黑頭、收縮毛孔等方面，實現了一機多用的效果。同時，隨著美白需求的進一步升級，消費者開始追求全身細節的白皙，甚至包括私密部位。這些新的需求和趨勢，為品牌提供了更多的創新方向和市場機遇。

 

 

三. 複合技術，滿足更多細分功效

 

　　隨著技術的不斷進步，美容美體儀器的產品技術也在逐漸複合化。通過結合不同的技術原理，產品能夠滿足更多細分功效的需求。例如，結合微電流和射頻技術的儀器，可以同時實現緊緻肌膚和淡化皺紋的效果；而結合光療和按摩技術的儀器，則能夠提升肌膚的光澤度和彈性。

 

　　在小紅書上，用戶們對於複合技術的討論和關注也在不斷增加。他們不僅關注產品的單一功效，更希望通過複合技術實現多重護膚效果。這種需求推動了品牌在技術研發和產品創新方面的不斷投入，也為用戶帶來了更多優質的選擇。

 

四. 小紅書：高效種草，助力品牌全域轉化

 

　　作為美容美體儀器行業的重要行銷平台，小紅書憑藉其獨特的種草生態和高效的商業化工具，為品牌提供了全方位的營銷支援。 通過精準的人群定向能力，小紅書能夠説明品牌實現目標人群圈層滲透觸達，提高品牌知名度和曝光率。

 

　　在行銷策略上，品牌可以通過搜索攻守兼備的組合打法，精準高效地影響用戶決策。 同時，小紅書還提供了多種數據化解決方案，説明品牌提升種草的確定性。例如，通過一方人群上傳進行全域資產引入，提效品牌全域再行銷; 利用小紅書IP「尋找買手合夥人」激發買手參與熱情，助力銷量爆發等。

 

 

　　值得一提的是，香港作為亞洲的時尚與商業中心，對美容美體儀器的需求極為旺盛。 在這個國際化大都市中，品牌需緊跟潮流，利用小紅書等熱門社交平台進行精準推廣，結合香港市場的獨特消費特色，打造個人化產品與行銷策略，以滿足消費者的多元化需求。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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