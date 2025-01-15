  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
跨境營商戰略
改朝換代Digital智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市5.0邵看新經濟數碼轉型電商教室夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

15/01/2025

網上營商策略｜抖音全方位支持商家的新政策：快消商家如何在抖音電商新手期實現業務飛躍？

#快消品市場 #銷售 #消費 #快消商 #電商 #內地 #營銷 #快消新商 #抖音 #數碼營銷 #數碼轉型
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Rebecca Wong

    Rebecca Wong

    中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」

    跨境營商戰略

    逢周三刊出

　　在當今競爭激烈的快消品市場中，商家們紛紛尋求新的增長點以突破瓶頸。尤其自今年8月以來，抖音持續加碼大快消新商的扶持力度，推出新商入駐激勵、千川消返紅包、框架階梯激勵政策等11項入駐政策權益，全方位保駕護航商家，助力他們快速起量。那麼，在這片充滿機遇的新大陸上，快消商家究竟是如何站穩腳跟的呢？


 

快速穩定起量：從品牌優勢切入

 

　　對於成熟的快消大商家而言，擴充產品線、向多元類目拓展是尋求第二增長曲線的常見策略。母嬰品牌巴布豆就是一個典型的例子。作為抖音電商童裝童鞋領域的TOP品牌，巴布豆年銷售額已超過7億，但品牌的追求並未止步，而是希望進軍更廣闊的成人家紡領域，進一步拓展市場。

 

　　然而，跨界新品類並非易事，未知的領域總是充滿挑戰。巴布豆深知這一點，因此在拓展新品類時，選擇了揚長避短，從自身優勢出發。

 

 

　　他們在抖音電商平台上耕耘多年，已經在家紡賽道積累了一定的根基。旗下的兒童家紡產品受到用戶的廣泛歡迎，初具規模，並沉澱了一定的家紡心智。更重要的是，巴布豆積累了大量以24至30歲年輕媽媽為主要受眾群體的人群資產，這些人成為他們邁入成人家紡行業的最佳突破口。

 

　　巴布豆深入洞察這群人的需求特點，發現她們注重性價比、青睞年輕化設計。於是，他們量體裁衣，推出了A類軟棉提花蠶蛹蛋白大豆被、雲絨加厚保暖床上用品牛奶絨等應季爆款單品。在品控上，巴布豆做到了「品牌的調性+白牌的價格」，切準了用戶的需求。

 

 

　　為了確保跨界成功，巴布豆採取了穩妥的策略。他們先通過撮合大商，在學生季家紡-薄墊身上進行了試水。結果用戶反饋熱烈，這大大增強了他們拓展市場的信心。接下來，巴布豆專項開拓家紡項目組，找到了兩家優秀的經銷商，通過授權模式高效拓展市場。這兩家經銷商分別是抖音電商優質白牌商家轉品牌經銷商和原雅鹿、啄木鳥等多平台老牌經銷商，都擁有豐富的經驗。

 

　　在品牌與經銷商的洽談過程中，抖音電商發揮了重要作用。他們不僅梳理了當地大商的普遍經營模板，讓品牌做到心中有數，還建議品牌給到經銷商更大的利潤空間。這使得雙方的合作很快談攏。

 

　　萬事俱備後，巴布豆在抖音電商的兩家專賣店店舖分別於9月、10月順利開張。結合應季單品模式+年輕化主播對標品牌心智人群的策略快速拉升轉化，生意一路攀升。現在，巴布豆在成人家紡中已闖出了一片自己的天地，月銷超過350萬。

 

達播型起量：關鍵是內容

 

　　與成熟的大商家相比，中小商家可能沒有那麼深厚的底子，但只要充分借力平台勢能，一樣能在抖音電商賺得盆滿缽滿。以抖音生態中的核心角色——達人為例，借助達人影響力帶貨是爆發力最強、起量最快的方式之一。

 

　　7月開張的白雲山童小愛專賣店就是一個典型的例子。他們依靠達播扎根抖音電商，實現了茁壯成長。好貨品是達播起量的基石。開局階段，白雲山童小愛專賣店選擇了「單點突破」策略，主打單一爆品。他們選擇以成分好的趨勢爆品兒童營養素入局，組合熱門成分開品，集中優勢力量突圍。

 

 

　　另一方面，商家聚焦食品健康、泛垂類達人，不斷加大達播投入，拓展達播賬號數量。通過日播講品+掛達人櫥窗的方式，拉動銷量爆發。

 

　　然而，要想達播效果好，關鍵在於內容。白雲山童小愛專賣店因此與達人共創內容，講對痛點。通過營養師測評背書、奶爸/奶媽親身經歷分享推薦等方式，把產品種到目標人群的心坎上。同時，搭配專業知識講解+直播間氛圍烘托，進行大量千川投流，極致提升轉化效率。這一策略取得了顯著成果，單場直播GMV最高超過10萬，兩位主力達人@奶爸兒童成長營養管理、@營養師波爸均帶貨超百萬。

 

 

　　就在達播帶貨蒸蒸日上之時，白雲山童小愛專賣店又迎來了抖音電商快消新商激勵政策的利好。兩個月便獲得了8萬元千川消返紅包，大大節省投流成本，為生意增長錦上添花。（千川消返紅包是抖音電商為新商家提供的一項激勵政策。新商家在60天內達成千川消耗門檻，就可獲得相應檔位的激勵紅包，從而緩解資金壓力。）

 

　　借助這一系列優勢，白雲山童小愛專賣店的生意順風順水。入駐抖音電商一個月，他們就取得了單日GMV14萬+的亮眼成績。在第三季度，他們更是賣出了GMV 280萬，成功破局。

 

　　無論是大型成熟企業還是中小型商家，只要清晰認知自身強項並找到合適的發展路徑，都能在抖音電商平台上迅速崛起，挖到屬於自己的增量。此外，緊跟平台政策，充分利用補貼扶持，能讓起量變得更加容易和順暢。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇

我要回應
更多跨境營商戰略文章

你可能感興趣

#快消品市場 #銷售 #消費 #快消商 #電商 #內地 #營銷 #快消新商 #抖音 #數碼營銷 #數碼轉型
更多數碼新秩序文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普為「美國世紀」劃上句號

21/01/2025 15:53

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk