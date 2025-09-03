低價難再成優勢：中國快消食品企業在澳加市場如何成為價值創造者

在全球貿易的大舞台上，澳洲和加拿大市場以其經濟穩定、高消費能力和開放的貿易政策，成為中國快消食品企業出海的重要目標。然而，隨著競爭激烈，「低價」優勢已難以支撐長期發展。要真正立足成熟市場，中國企業必須從「價格屠夫」蛻變為「價值創造者」，打造自身溢價力。

一、洞察市場，精準定位產品細分價值

澳洲與加拿大雖同屬發達市場，但消費偏好迥異。澳洲消費者重視品質與戶外體驗，中國企業可聚焦耐用、高功能性的特色快消品細分市場。而加拿大消費者更注重環保、安全與教育意義，兒童食品、益智零食、天然健康等類別更具潛力。

二、創新驅動，提升產品附加值

創新始終是溢價的泉源，尤其在食品領域，口感、健康屬性、便利性都能創造附加價值。

比如中國品牌Modern China Tea Shop（現代中國茶館） 針對北美市場推出「數位優先」策略，通過Shopify、Amazon、TikTok、Walmart等線上管道銷售茶飲與文化衍生品，打破了傳統門店瓶頸，提升品牌辨識度與文化溢價。

另一個非常亮眼的例子是中國知名茶飲連鎖Mixue蜜雪冰城，自2023年起，陸續在澳洲悉尼、墨爾本和布里斯班開設門店，其「平價甜品」理念迅速傳播——產品價格親民但通過可愛的品牌形象與簡潔運營模式，高效構建出強烈認知。到2025年初，Mixue成為全球連鎖店數量最多的速食食品品牌，超過麥當勞與星巴克，在澳洲市場奔跑擴張。雖然以低價切入，但其品牌形象、管道擴張與體驗模式賦予其「量價合一」的溢價力。

三、品牌塑造，講述文化故事

品牌是溢價的承載體。快消食品品牌可以通過「文化故事+產品品質」的組合，構建溢價認同。

例如Shaxian Delicacies（沙縣小吃）已進入澳洲、加拿大市場，憑藉簡便、地道的中國街頭美食概念獲得歡迎，並註冊了多個商標，文化傳承成為品牌「軟實力」的一部分。

再比如Shinho（欣和），其低鹽醬油推出後，突顯健康創新，並通過在全球食品榜單中獲得認可，如Huang Fei Hong辣味花生曾被《Saveur》評為全球Top100食品之一。文化賦能+創新配方，帶來自然溢價空間。

四、優化服務，提升消費者體驗

在澳加這樣的消費體驗導向市場，服務品質直接影響品牌溢價力。比如設立當地語系化客服、實現快速配送、提升線上售後回應，皆是建立品牌信任的關鍵。

雖然缺少具體快消案例，但行業內普遍認同：進入成熟市場後，管道覆蓋、物流效率、本機服務團隊，是品牌能否維持定價和品牌溢價的重要支撐。

五、融入本土化運營，鋪設可持續增長路徑

為了真正提升溢價能力，中國快消品牌還需本土化運營：在行銷語境、包裝設計、本地管道和供應鏈管理上與市場充分貼合。

Mixue蜜雪冰城在澳洲開店時，其Logo、店面顏色、品類主推及傳播方式，都顯露本土審美與傳播偏好，讓當地消費者更加易於接受並持續消費。

總結：

中國快消食品企業在澳加市場實現從低價到「溢價」跨越，需多維度協同：深度洞察分眾需求，抓街頭小吃、健康零食等機會，強化產品創新形成差異；講好品牌文化故事，融合中國文化與當地審美；優化當地語系化服務，打造管道與行銷優勢，構建溢價能力。溢價力核心是讓消費者覺「花得值」，非單純「貴」，而是對綜合價值的認同。精準對接市場痛點與情感訴求，中國快消品牌可在澳加走出高溢價、好口碑、長增長的出海路。