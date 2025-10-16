  • 報價
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

16/10/2025

「中國製造」打入澳洲消費巿場，告別低價標籤，重視品質與品牌

#澳洲 #品牌故事 #消費者 #品質 #品牌 #中國製造 #法規 #認證體系 #低價標籤 #客戶服務 #數碼轉型 #營銷 #數碼營銷 #營銷策略
  • Rebecca Wong

    Rebecca Wong

    中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」

    跨境營商戰略

    逢周三刊出

　　隨著全球消費升級與供應鏈的不斷演進，中國製造正逐漸告別「低價」標籤，向品質與品牌並重的方向發展。澳洲作為南半球的重要市場，消費者對產品的選擇標準不僅僅是價格，更在意品質、環保與服務體驗。中國製造要想真正贏得澳洲消費者，需要重新思考出海路徑。

 

 

理解市場與消費者

 

　　澳洲消費者整體購買力強，對生活品質要求高。他們樂於嘗試新品牌，但對安全標準、環保理念和售後保障有嚴格要求。中國品牌如果仍舊依賴低價競爭，往往難以獲得持久的信任與複購。相反，能展現設計感、可靠品質與本地化服務的品牌，更容易在市場中脫穎而出。

 

 

挑戰與壁壘

 

　　首先，市場認知是一道坎。「中國製造」在部分消費者心中仍有刻板印象，企業需要通過產品和服務去消解。其次，澳洲的法規與認證體系較為嚴格，任何忽視合規的做法都可能帶來損失。此外，跨境距離導致物流成本、退換貨和售後環節的挑戰更加凸顯。最後，來自歐美、日韓和本土品牌的競爭壓力，使得中國品牌必須找到獨特定位。

 

 

突破與策略

 

品質優先：在產品設計、選材與工藝上嚴格把關，並取得當地認可的認證，建立可信賴的形象。

故事與文化：不止輸出商品，還要講好品牌故事，把設計理念、文化元素與環保責任融入傳播。

管道融合：通過電商平台直面消費者，同時與當地零售體系合作，讓消費者「線上能買，線下能見」。

本地化服務：設立海外倉與客服體系，簡化配送和退換貨流程，提升用戶體驗。

精準行銷：利用社交媒體和本地意見領袖的影響力，讓消費者通過真實體驗建立口碑。

 

 

未來的機遇

 

　　隨著智能設備、綠色消費和新生活方式的興起，中國製造完全有機會憑藉靈活的供應鏈與創新產品切入新興市場。只要能滿足澳洲消費者對品質與責任的雙重期待，中國品牌不僅能站穩腳跟，更能實現溢價和長遠發展。

 

　　中國製造在澳洲贏得消費者，不僅是產品出口，更是品牌出海的升級之路。只有在品質、服務和文化上全面突破，才能真正打動消費者。

 

　　紅萌出海，始終專注於幫助中國品牌走向世界。我們致力於為企業提供戰略支持與落地方案，陪伴中國製造跨越市場壁壘，紮根澳洲，贏得消費者的心。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

