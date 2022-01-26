無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理

現今數碼化時代，物業管理亦應用上創新科技，新興樓宇早在興建之時，已設置智能物業管理系統及裝置，透過物聯網（IoT）及其他新興科技，打造出優質的物業管理，營造舒適的智能生活。優質智能化的物業管理，除了具備先進的智能物業管理系統及裝置，亦要配備快速、安全可靠的網絡服務方為上策。而HKT Managed Wi-Fi 服務正正為物業管理公司提升物業管理服務質素，統一網絡監測平台讓企業改善管理、節省成本，讓智能建築的通訊能夠無縫連接。

HKT x Cisco物聯網方案 提高物業管理服務質素

不少物業管理公司已廣泛採用物聯網（IoT）科技，以提升物業的水平、管理效率和質素。物聯網即是通過互聯網把裝置和設備連在一起，透過感測器、軟件和其他技術的互連物件和設備，通過傳輸和接收資料，然後互聯互通交換資料並作出所需的指令。

而HKT 與思科(Cisco)聯手打造物聯網方案，通過 Wi-Fi 網絡，物業管理公司能夠提供以下服務，例如：傳感器、自動燈光控制、安全攝像頭、智能門鎖等Cisco IoT裝置。此外，更可感應用戶習慣並作出分析，提升服務質素。而透過雲端技術，物業管理公司亦可在員工值班時，透過Wi-Fi網絡定位，向安排員工委派任務，並安排附近的員工處理緊急客戶請求，讓企業能夠更有效率地管理工作人員，令物業管理更完善！

強勁網絡安全 保障企業減風險

HKT的安全商業專線上網服務提供獨有的雙重網絡保障，以靈活、達至電訊商級別的網絡過濾及防黑客保護，再配合雲端為基礎，以及物業系統的網絡防護，確保伺服器和電腦的網絡安全，保護終端用戶免受惡意軟件、勒索軟件、網絡釣魚電子郵件等網絡攻擊。而網絡監控中心更提供24 x 7無間斷網絡監控，為用戶監察錯處及外來威脅，即時解決潛在風險。

智能監控工具助企業節省時間與開支

除此之外，HKT一直致力為各行各業提供資訊及通訊科技產品及方案，推出嶄新的「統一網絡監測平台」（Enterprise Managed Service Portal）服務，大大提高企業營運效率、節省成本、應對多個地點的服務支援。管理團隊能夠透過平台服務即時監測遠程的網絡設備，隨時查閱網絡狀態、用戶及設備使用情況，快速了解系統的連接方式，以及哪些問題會影響網絡設備的表現，同時消除盲點，避免重要服務中斷影響運作。萬一出現網絡連接問題，I.T.團隊亦能夠毋需實地驗查，透過實時網絡狀態，遙距解決有關故障。

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