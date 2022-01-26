  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
創科Hot Talk
改朝換代Digital智城物語智慧城市3.0我要初創數碼轉型智叻生活電商教室跨境營商戰略疫市新常態邵看新經濟時勢造網紅
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

26/01/2022

無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

現今數碼化時代，物業管理亦應用上創新科技，新興樓宇早在興建之時，已設置智能物業管理系統及裝置，透過物聯網（IoT）及其他新興科技，打造出優質的物業管理，營造舒適的智能生活。優質智能化的物業管理，除了具備先進的智能物業管理系統及裝置，亦要配備快速、安全可靠的網絡服務方為上策。而HKT Managed Wi-Fi 服務正正為物業管理公司提升物業管理服務質素，統一網絡監測平台讓企業改善管理、節省成本，讓智能建築的通訊能夠無縫連接。

 

HKT x Cisco物聯網方案     提高物業管理服務質素

不少物業管理公司已廣泛採用物聯網（IoT）科技，以提升物業的水平、管理效率和質素。物聯網即是通過互聯網把裝置和設備連在一起，透過感測器、軟件和其他技術的互連物件和設備，通過傳輸和接收資料，然後互聯互通交換資料並作出所需的指令。

 

而HKT 與思科(Cisco)聯手打造物聯網方案，通過 Wi-Fi 網絡，物業管理公司能夠提供以下服務，例如：傳感器、自動燈光控制、安全攝像頭、智能門鎖等Cisco IoT裝置。此外，更可感應用戶習慣並作出分析，提升服務質素。而透過雲端技術，物業管理公司亦可在員工值班時，透過Wi-Fi網絡定位，向安排員工委派任務，並安排附近的員工處理緊急客戶請求，讓企業能夠更有效率地管理工作人員，令物業管理更完善！

 

HKT

 

強勁網絡安全  保障企業減風險

HKT的安全商業專線上網服務提供獨有的雙重網絡保障，以靈活、達至電訊商級別的網絡過濾及防黑客保護，再配合雲端為基礎，以及物業系統的網絡防護，確保伺服器和電腦的網絡安全，保護終端用戶免受惡意軟件、勒索軟件、網絡釣魚電子郵件等網絡攻擊。而網絡監控中心更提供24 x 7無間斷網絡監控，為用戶監察錯處及外來威脅，即時解決潛在風險。

 

智能監控工具助企業節省時間與開支

除此之外，HKT一直致力為各行各業提供資訊及通訊科技產品及方案，推出嶄新的「統一網絡監測平台」（Enterprise Managed Service Portal）服務，大大提高企業營運效率、節省成本、應對多個地點的服務支援。管理團隊能夠透過平台服務即時監測遠程的網絡設備，隨時查閱網絡狀態、用戶及設備使用情況，快速了解系統的連接方式，以及哪些問題會影響網絡設備的表現，同時消除盲點，避免重要服務中斷影響運作。萬一出現網絡連接問題，I.T.團隊亦能夠毋需實地驗查，透過實時網絡狀態，遙距解決有關故障。

 

點擊網址了解更多HKT 企業方案計劃內容: https://bit.ly/3rQBWCC

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多創科Hot Talk文章

更多數碼新秩序文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk