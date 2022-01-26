  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
創科Hot Talk
改朝換代Digital智城物語智慧城市3.0我要初創數碼轉型智叻生活電商教室跨境營商戰略疫市新常態邵看新經濟時勢造網紅
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

26/01/2022

AI分析財務狀況、潛在風險！初創推「先買後付」服務助中小微企資金周轉

#資金周轉 #創科 #數碼轉型 #先買後付 #創業 #AI #人工智能 #替代數據 #貨款 #大數據
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　中小微企在採購時經常面對資金周轉問題，向傳統銀行融資借貸，往往因缺乏信用記錄、財務透明度低、資金數額小等理由，而被拒之門外。有金融科技初創就推出「先買後付」幫助中小企解決痛點。

 

　　近年市場興起先買後付（Buy Now, Pay Later）的支付模式，但多以B2C（Business-to-Consumer）市場較為普遍，歐美較知名的平台有Afterpay、Paidy和Atome等。專攻B2B（Business-to-Business）模式的經營者在市場上則較少。去年9月在香港推出服務的VMPay Asia，就瞄準中小微企的B2B先買後付市場。

 

VMPay Asia創辦人及行政總裁陳智浩認為，傳統銀行不輕易批核中小微企貸款，不完全是風險因素，也與銀行的資源配合有關。

 

　　其創辦人及行政總裁陳智浩稱：「全港有逾40萬間中小微企，但銀行資源有限，未必有足夠人手處理那麼多融資項目，再者，出於對成本投入和回報比例的考慮，加上銀行受合規監管等壓力因素，所以未必會優先貸款予中小微企。」

 

研發AI模型 分析潛在風險等

 

　　VMPay現時以免利息及免手續費作招徠，為中小微企提供先買後付服務，主要收入來自收取供應商5%至15%分成。曾任職金融投資和支付項目職務的陳智浩強調，該平台的資金來自投資銀行、家族辦公室（Family Office）和高淨值人士（High-net-worth Individual）等，現時可提供達9位數字資金。

 

　　有別於傳統銀行以財務數據（例如半年度、年度業績），去判斷借貸風險，陳智浩指該平台是透過自家開發的人工智能（AI）模型，分析中小微企的「替代數據」（alternative data），對其營運、財務狀況及潛在風險進行精準評估。

 

以餐飲業為例，可透過營運系統展示過去一周收支狀況、甚麼套餐最受歡迎、甚麼食材成本出現變化。（資料圖片）

 

　　問到人工智能所依靠的數據來源時，陳智浩解釋，AI模型利用了其母公司VMission Ventures採集逾4,000家的零售業營運數據作為數據基礎，再加上中小企申請先買後付時提供的資料，包括社交媒體、會計系統及庫存系統等數據，甚至日常合作供應商資料。他強調，有信心各項資料可幫助平台作出有效決策。

 

採4千商戶數據 評估3方面

 

　　陳智浩進一步解釋：「傳統企業業績都是以季、年展現財務資料，未必能完全反映實時狀況。」他指出，VMPay會從3方面作評估。

 

　　1.企業的「替代數據」：例如在社交媒體上的互動數據、是否多粉絲追隨、有沒有採用過知名KOL代言等。陳智浩稱，該類數據比較貼近企業現實情況。

 

　　2.檢視企業的實際營運系統：如銷售點（Point of sale）內的數據，可實時反映業務情況。以餐飲業為例，可透過其營運系統了解過去一周收支狀況、甚麼套餐最受歡迎、甚麼食材成本出現變化，從而了解其業務前景。

 

　　3.從大環境考慮新興行業的前景：舉例如疫情下，口罩、電商都是受惠行業，增長迅速，即使該客戶是新公司，但考慮到行業前景樂觀，會為這類客戶提供相應支援。

 

　　陳智浩表示，VMPay平台已向逾百間中小微企客戶批出貨款，借貸額平均是5至6位數，現階段以零售及餐飲業為主。現亦有數十間合作供應商，可為其客戶提供原材料、器材、裝修、財務審計等服務。

 

　　未來發展方面，陳智浩期望合作供應商在年底前增至300間，並會放眼亞洲市場，包括粵港澳大灣區、台灣、新加坡等地。他又指出，平台由去年9月推出至今，日常營運已經達到收支平衡。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多創科Hot Talk文章

你可能感興趣

#資金周轉 #創科 #數碼轉型 #先買後付 #創業 #AI #人工智能 #替代數據 #貨款 #大數據

更多數碼新秩序文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk