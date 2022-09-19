《2022數據威脅報告》揭企業雲端部署暗藏危機 專家教路三招揀一站式數據安全平台

近年受疫情影響，企業容許員工遠端工作的機會大增。為方便存取數據，不少企業都應用雲端儲存或SaaS（軟體即服務）系統，但同時亦容易產生安全漏洞，增加被黑客入侵的機會。Thales大中華及韓國雲數據保護與軟件授權業務資深銷售總監楊偉民（Raymond）提醒，企業要以最小權限原則（minimum privilege）為員工分配登入權限，減低風險。他亦觀察到一站式數據安全平台已成為大趨勢，建議企業在選擇平台時要比較其持續性和擴展性等三大因素。

據《2022年Thales數據威脅報告》顯示，香港企業使用SaaS應用程式的百分比呈上升趨勢。2021年，21%受訪者使用50個以上的SaaS應用程式，2022年則有26%的受訪者會這樣做。Raymond認為，SaaS應用程式越來越廣泛，是全球趨勢，惟無論是使用SaaS應用程式或企業將資料儲存在雲端，如員工網絡安全意識不高，或企業於短時間內設定遙距存取數據的安排時，在身分認證和數據保護設定等方面容易出現漏洞，都會令黑客有機可乘。

隨著企業多了使用雲端技術或SaaS應用程式，同時管理多個資安方案會令公司相當頭痛，在維護系統、培訓員工使用時會變得複雜。企業為減低管理及培訓等成本，會尋求一至兩個資安方案去支援於所有項目，而一站式的數據安全平台亦應運而生。

數據安全平台宜提供中長線方案

Raymond建議企業選擇合適的數據安全平台時，要留意三點：第一，平台要具備持續性，能支持企業未來三至五年的發展及數據安全需求方案，否則企業需要不時轉換平台，導致成本增加。而要做到這點，平台應可同時支援雲端和在地部署（on-premise）的應用，亦要能夠支援不同雲端服務的供應商，因很多企業都不會只使用一種內容安全策略（Content Security Policy, CSP）。

另外，好的數據安全平台應能夠提供支援不同IT應用的方案，平台能支援越多種類的IT應用，其擴展性及可用性就越高。最後，平台便要提供客製化工具讓客戶自行開發，以滿足客戶的特別需求。

Raymond亦提醒企業考慮將資料搬上雲端時，需要顧及以下兩點：首先，安排員工存取資料時，「淨係靠ID同password係唔夠」，除了可設定一次性密碼等多重認證方法外，他亦建議企業要以最小權限原則分配員工的存取權限，避免用戶有過多權限和超級用戶（super user）：「員工登入權限都一樣，即係話任何一個人登入公司個網，就咩都做得，呢個好危險，就算係網絡管理員都唔應該睇曬所有資料。」

報告揭企業面對網絡入侵風險日益複雜

事實上，企業面對網絡入侵的風險日益複雜，提升網絡保安刻不容緩。根據上文提到的《2022年Thales數據威脅報告》顯示，45%受訪者表示公司今年受到網絡攻擊的次數增加，當中增長最多的是勒索軟件，有58%，更有逾兩成受訪者願意向黑客付款以解決問題。

報告訪問了2,800名專門負責資安的管理層，來自全球17個國家和地區（包括香港），當中涵蓋廣泛行業和公私營機構的代表。如欲了解更多亞太區報告結果，可按此：https://bit.ly/3CHufFM

另外，Thales將於9月27日（二）在香港舉行Data Threat Conference。如欲了解詳情，請瀏覽：https://bit.ly/3L6KTRE