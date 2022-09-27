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27/09/2022

從商界走入研發機構！應科院葉成輝：聚焦5大環節突圍！

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香港應用科技研究院行政總裁葉成輝表示，希望善用與業界的關係，建好本港創科生態圈。（彭振濠攝）

 

　　研發是推動市場發展的助力，而人才則是提升研發效果的重要元素，香港應用科技研究院行政總裁葉成輝由商界「跑業務」，走入研發機構，推動商品化。他期望善用與業界的關係，做好生態圈。

 

　　葉成輝發展事業的同時，見證了科技起飛，1991年至2006年期間，任職美國IBM至亞太區存儲事業部副總裁；2006年7月轉到全球最大市佔的儲存方案商EMC，擔任全球高級副總裁及大中華區總裁。

 

　　他坦言，在商業機構發展多年，亦想對香港有所貢獻，於2019年6月至2021年10月，他加入了香港特別行政區政府商務及經濟發展局出任「一帶一路」專員。

 

冀善用業界關係 做好生態圈

 

　　不過，疫情下出外工作機會減少，一帶一路工作見困難，機緣下加入應科院成為行政總裁，轉眼10個月，葉成輝坦言：「這是我想做的工作，希望可令創科生態更熱烈。」在商業機構工作過，他表示，即使是環球科技巨頭，在香港也是以銷售為主，研發少，而他想做的是推動本港科技提升。從商業市場退場並不容易，葉成輝笑言，現時有不少朋友都指他走得前，若仍在美國公司工作，或要面對總公司減少投資香港的情況。

 

　　在本港談研發並不容易，5年前應科院亦比較低調，不過葉成輝上任以來，動作明顯增多：「應科院工作在於深層科技，要與大學教授商量、尋求知識產權合作機會。」大學研發本身不是以市場出發，而應科院的目標就是要讓技術商品化，他希望透過與業界關係，做好生態圈。

 

　　全球科技競賽持續，香港要突圍並不容易，葉成輝表示應科院將重點放在5個環節，包括：1.微電子及半導體、2.金融科技及元宇宙、3.物聯網感知技術平台、4.智慧城市、5. 5G與車聯網無人車生態圈。

 

應科院的暑期實習生當中，有海外到港的學生，當中有來自美國麻省理工學院、哈佛大學等；英國則有倫敦大學學院、劍橋大學、牛津大學等。（受訪者提供圖片）

 

抓緊4大定位 車聯網上作貢獻

 

　　在本港研發，葉成輝認為要做好定位。問到應科院定位又為何，他舉例：

 

　　1. 政府推動智慧城市，應科院就在車聯網上作貢獻，並透露正研究可否擴展測試區域，甚至如何管理交通燈以減少意外等。

 

　　2.紀律部隊方面，可透過聊天機械人技術錄取證人口供，而應科院研發的技術更可處理廣東話、英文及普通話，準確度達9成。

 

　　3.芯片技術方面，應科院有三維集成電路技術，透過將處理器堆疊鍵合的原理，提升表現，亦可突破現時芯片市場的挑戰。

 

　　4.物聯網與感應及光學感測技術，可供給建築商採用，舉例如透過影像偵測技術，從泳池的游泳人士動作，提醒救生員注意泳客安全，而應科院主要負責研發物聯網技術。

 

 

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