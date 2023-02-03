  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
創科Hot Talk
改朝換代Digital智城物語智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔

03/02/2023

由科技界爆紅至投資界！活躍用戶突破1億人？ChatGPT是甚麼？中小企點應用？

#人工智能工具 #職場 #編程 #數據 #數碼轉型 #創科 #ChatGPT #人工智能 #創業 #科技人才 #chatbot #聊天機器人
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　人工智能工具ChatGPT近期由科技界爆紅至投資界，上班族別以為與自己無關，有本地中小企已表示，未來招聘時，視「懂得與人工智能（AI）溝通」的技能為必須；更已有中小企開始以ChatGPT或其他AI工具，協助日常工作。

 

　　ChatGPT雖未正式登陸香港，但自去年尾至今，已受不少科技界人士、初創關注。主力製作及營運手機遊戲的天邁科技有限公司，近期更有借助ChatGPT協助工作。

 

程式員負責微調 或特別要求

 

天邁科技有限公司創辦人及行政總裁余泳峰指出，ChatGPT能協助經驗淺的員工完成較複雜的工作。（受訪者提供圖片）

 

　　其創辦人及行政總裁余泳峰表示，1月已開始培訓同事使用，更嘗試讓一個資歷較淺的同事，嘗試以ChatGPT輔助，處理一個較細的項目。主要是協助製作建議書，再經人手調整後給客戶，結果暫時令他滿意。「每次ChatGPT生成的內容也有差異，要靠人手去分辨及調整。但對文字及編程工作，甚至是對編程除錯，也甚有幫助。」

 

　　為了測試ChatGPT，他甚至要求它教寫程式及做錯誤管理。「以前遇上問題，要上網慢慢尋找尋建議，現在它會列出多個建議供參考；以前花半日的時間，現在可能只需約10分鐘。」

 

　　余泳峰相信，未來部分編程可以靠ChatGPT協助完成，程式員只需後期微調，又或應付特別的編程需要。因此，簡單的應用程式（App）、網頁也可以AI生成。「未來懂ChatGPT如現時懂Google Search一樣。」

 

Market Hubs Intelligences Limited聯合創始人李鑑泉表示，AI工具的工作表現仍有參差，但未來一定會更準確。（受訪者社媒圖片）

 

　　主攻公關及市務宣傳的Market Hubs Intelligences Limited，其聯合創始人李鑑泉也嘗試以ChatGPT的協助，在社交平台上發布與其公司相關的信息。他個人實測後，發現平日需3至5小時的研究及資料搜集工作，現時只需約30分鐘可做到。亦能協助提供工作、策劃上的建議，如他嘗試請ChatGPT為《香港經濟日報》35周年活動提供建議，所得出的結果他也感滿意：「有時人手做的結果，也是相若。」

 

　　除了ChatGPT，也亦有嘗試ChatSonic，以及可自動生成圖片的Midjourney，目的是測試更多工具，方便未來工作。同時，亦開始要求同事嘗試、學習使用以上工具。他相信，相關人工智能工具，未來對以文字工作、編程工作、簡單的創作，也會帶來一定的影響。「現在不是用不用的問題，而是如何用的問題。」

 

　　然而，由於ChatGPT現時在多方面仍出現頗大的限制（見附表），余泳峰及李鑑泉也異口同聲表示，絕不能盡信ChatGPT的資料，內容及數據必須經過交叉檢視。

 

工具倘普及 未來職場掀變化

 

　　Google、百度未來或會推出如ChatGPT的人工智能工具，會否真的取代一些人類的工作機會？余泳峰指出，此類工具確實有助開發者的日常工作，也間接令創業者所需的資源更少，更易創業；故他相信未來一定會影響就業市場：「如現在要請兩個助手，未來是否一個已可以。」

 

　　事實上，外國科企近來已開展裁員潮，余泳峰相信情況可能持續一小段日子。「科技人才人工高，甚至有些過分高。」在新的供求及人工智能工具協助下，未來科技人才再求職時，有可能要減薪。「未來這些工具再普及，職場一定有變化。」

 

　　李鑑泉也坦言，未來聘請員工時，必定要求能與人工智能工具溝通。「簡單來說，是要懂得給予指令，要很清楚地知道自己想要甚麼，能夠好準確地描述出來。」但他仍相信，人工智能不能取代所有工種，如與客戶溝通就不能假手於人工智能。「但一些以往所謂混飯吃的，就難以再繼續。」

 

Market Hubs Intelligences Limited聯合創始人李鑑泉表示，AI工具的工作表現仍有參差，但未來一定會更準確。圖為其以AI生成的香港市區面貌。（梁巧恩攝）

 

甚麼是ChatGPT？

 

• 不少企業近年已開始應用ChatBot（聊天機器人），大多用於配合客戶服務，甚至內部人力資源管理。而近月爆紅、現時活躍用戶已突破1億人的ChatGPT，並非ChatBot這樣簡單，實際是由OpenAI開發的自然語言處理（Natural language processing，NLP）模型

 

• 其長處是可透過分析大量數據，理解及分析輸入者輸入的文字含義，再生成有上文下理、經判斷後的回應，能寫出詩篇、論文、建議方案等

 

• 然而其參考內容大部分來自網絡，資料內容只限2021年前，以及不懂判斷內容真偽

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多創科Hot Talk文章

你可能感興趣

#人工智能工具 #職場 #編程 #數據 #數碼轉型 #創科 #ChatGPT #人工智能 #創業 #科技人才 #chatbot #聊天機器人

更多數碼新秩序文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk