現實版「鋼鐵俠」！Elon Musk憑甚麼獲選《時代》2021年度風雲人物？財富還是冒險精神？

《時代》2021年度風雲人物（Person of the Year）是Elon Musk，雜誌稱，作為世界上最富有的人，他沒有房子，最近一直在拋售財產。他將衛星送入軌道，並利用太陽能服務千家萬戶。他駕駛著一輛自己製造的汽車，不需要汽油，也幾乎不需要司機。他的手指一揮，股市就會暴升或暴跌。他的每一句話都被一大群粉絲掛在嘴邊。當他把業務推向全球時，還夢想著移民火星。

（圖片由作者提供）

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這些用來描述Elon Musk都十分恰當，但在5年前，Elon Musk被稱為矽谷的鋼鐵俠（Iron Man）。關於他的第一本傳記書名就叫《Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future》，2016年出版，作者Ashlee Vance。

鋼鐵俠（Iron Man）是Marvel Comics旗下的超級英雄。Stan Lee參照Howard Hughes（侯活．曉治）設計了鋼鐵俠的個性。

Howard Hughes是企業家、飛行員、電影製片、導演、演員。1905年，他出生於美國德克薩斯州侯斯頓；1935年，他駕駛自己設計的飛機創造了時速567公里的世界飛行記錄。1938年，他創造了91小時環球飛行的世界記錄，因不滿意自己拍攝的電影膠片上顯示的飛機飛行速度，便花鉅資研發出飛得更快的飛機，然後全部重拍。

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他還親自上場擔任特技飛行演員，結果飛機失事墜毀，他受了重傷，還好大難不死。Stan Lee說：「Howard Hughes是我們這個時代中最多姿多彩的人物之一。他是位發明家、冒險家、億萬富豪、花花公子，還是個瘋子。」

Elon Musk就是當今的Howard Hughes。

三歲定八十，Elon Musk這個天才，智商超群，天賦異稟。有證據表明，他的大腦結構可能與常人不同。小時候的Elon Musk總是陷入發呆的狀態，望著遠方，眼神迷離，別人跟他說話，他毫無反應。

父母以為他耳聾，帶他去看醫生。醫生做了一系列檢查測試，也以為他耳聾。於是摘除了他的扁桃體，這樣可以增強聽力。然而這並不管用。其實Elon Musk並不耳聾，只是他思考問題與常人不同。他大腦想像的圖像十分具體、清晰，就像親眼看到那樣，他往往就沉浸在自己的思考想像中，感知不到外部環境發出的刺激。

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電腦有兩種最重要的晶片，一種是計算晶片（CPU），最大的製造商是Intel；一種是圖形晶片（GPU），最大的製造商是Nvidia。Elon Musk的大腦的這兩種晶片都超級發達，這讓他能看到現實世界之外的東西，並複製到他腦海中，想像它們之間的互動。

Elon Musk說，對於圖像和數位，我可以在大腦中處理它們之間的相互關係，進行演算，加速度、動量、動能如何受物體的影響，這些都會很生動地呈現在我的腦海中。

這樣左右腦都超級發達的大腦，其想像力、邏輯思辨力超強，另外還有兩個特點：一是記憶力超強，以圖形的方式記憶，就像拍了一張照片存儲起來，而不是像拼圖那樣記住部分後再拼起來。前者比後者效率高很多，不過這個能力一般只有孩童時具備，年齡愈大衰退得愈快。

Elon Musk在小時候周遊世界時就對矽谷十分嚮往，這是創業者的天堂，打工時的所見所聞讓他確信這就是他尋找的樂土。在賓大拿到物理學和經濟學雙學位後，他便來到矽谷定居。

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他最初打算在史丹福大學攻讀材料科學和物理學博士學位，不過他在大學待了兩天就退學了，帶著他的弟弟Kimbal開始創業。

Elon Musk每次創業都把之前創業獲得的財富幾乎全部投入接下來創辦的公司，賭上身家性命。而且他賭的都是普通人看起來很不可信的東西，火箭、電動車之類。

他幾次頻臨破產，命懸一線。他的冒險精神相較於鋼鐵俠的原型Howard Hughes，都有過之而無不及。

《時代》2021年度風雲人物，實至名歸。

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