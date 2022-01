現實版「鋼鐵俠」！Elon Musk憑甚麼獲選《時代》2021年度風雲人物？財富還是冒險精神？

《時代》2021年度風雲人物(Person of the Year)是Elon Musk,雜誌稱,作為世界上最富有的人,他沒有房子,最近一直在拋售財產。他將衛星送入軌道,並利用太陽能服務千家萬戶。他駕駛著一輛自己製造的汽車,不需要汽油,也幾乎不需要司機。他的手指一揮,股市就會暴升或暴跌。他的每一句話都被一大群粉絲掛在嘴邊。當他把業務推向全球時,還夢想著移民火星。

(圖片由作者提供)

(圖片由作者提供)

這些用來描述Elon Musk都十分恰當,但在5年前,Elon Musk被稱為矽谷的鋼鐵俠(Iron Man)。關於他的第一本傳記書名就叫《Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future》,2016年出版,作者Ashlee Vance。

鋼鐵俠(Iron Man)是Marvel Comics旗下的超級英雄。Stan Lee參照Howard Hughes(侯活.曉治)設計了鋼鐵俠的個性。

Howard Hughes是企業家、飛行員、電影製片、導演、演員。1905年,他出生於美國德克薩斯州侯斯頓;1935年,他駕駛自己設計的飛機創造了時速567公里的世界飛行記錄。1938年,他創造了91小時環球飛行的世界記錄,因不滿意自己拍攝的電影膠片上顯示的飛機飛行速度,便花鉅資研發出飛得更快的飛機,然後全部重拍。

(圖片由作者提供)

他還親自上場擔任特技飛行演員,結果飛機失事墜毀,他受了重傷,還好大難不死。Stan Lee說:「Howard Hughes是我們這個時代中最多姿多彩的人物之一。他是位發明家、冒險家、億萬富豪、花花公子,還是個瘋子。」

Elon Musk就是當今的Howard Hughes。

三歲定八十,Elon Musk這個天才,智商超群,天賦異稟。有證據表明,他的大腦結構可能與常人不同。小時候的Elon Musk總是陷入發呆的狀態,望著遠方,眼神迷離,別人跟他說話,他毫無反應。

父母以為他耳聾,帶他去看醫生。醫生做了一系列檢查測試,也以為他耳聾。於是摘除了他的扁桃體,這樣可以增強聽力。然而這並不管用。其實Elon Musk並不耳聾,只是他思考問題與常人不同。他大腦想像的圖像十分具體、清晰,就像親眼看到那樣,他往往就沉浸在自己的思考想像中,感知不到外部環境發出的刺激。

(圖片由作者提供)

電腦有兩種最重要的晶片,一種是計算晶片(CPU),最大的製造商是Intel;一種是圖形晶片(GPU),最大的製造商是Nvidia。Elon Musk的大腦的這兩種晶片都超級發達,這讓他能看到現實世界之外的東西,並複製到他腦海中,想像它們之間的互動。

Elon Musk說,對於圖像和數位,我可以在大腦中處理它們之間的相互關係,進行演算,加速度、動量、動能如何受物體的影響,這些都會很生動地呈現在我的腦海中。

這樣左右腦都超級發達的大腦,其想像力、邏輯思辨力超強,另外還有兩個特點:一是記憶力超強,以圖形的方式記憶,就像拍了一張照片存儲起來,而不是像拼圖那樣記住部分後再拼起來。前者比後者效率高很多,不過這個能力一般只有孩童時具備,年齡愈大衰退得愈快。

Elon Musk在小時候周遊世界時就對矽谷十分嚮往,這是創業者的天堂,打工時的所見所聞讓他確信這就是他尋找的樂土。在賓大拿到物理學和經濟學雙學位後,他便來到矽谷定居。

(圖片由作者提供)

他最初打算在史丹福大學攻讀材料科學和物理學博士學位,不過他在大學待了兩天就退學了,帶著他的弟弟Kimbal開始創業。

Elon Musk每次創業都把之前創業獲得的財富幾乎全部投入接下來創辦的公司,賭上身家性命。而且他賭的都是普通人看起來很不可信的東西,火箭、電動車之類。

他幾次頻臨破產,命懸一線。他的冒險精神相較於鋼鐵俠的原型Howard Hughes,都有過之而無不及。

《時代》2021年度風雲人物,實至名歸。

(圖片由作者提供)