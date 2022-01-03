連巴菲特、騰訊都搶著投資！巴西網絡銀行NuBank到底有甚麼吸引力？

在蘋果近年的上升過程中，我們可見到股神巴菲特的身影，其投資蘋果的過程又再次向世人演示甚麼是價值投資。

巴菲特投資的方式並不是祕密，多年來無論在媒體、股東會或是採訪中，他總是慷慨分享其投資原則，這些投資原則並不艱深，幾乎人人可琅琅上口，他長期投資的方法，並不在於公司短期業績起伏，也是得它可以享受蘋果增長過程之中最大的利潤。總投資額大概350億元，佔他的旗艦公司Berkshire Hathaway 整體普通股投資組合32%。

回顧巴菲特投資蘋果，2016年第一季，Berkshire Hathaway首度買入蘋果980萬股，後續季度持續加碼，其中以2016年第四季至2017年第一季、2017年第四季至2018年第一季分別加碼1.14億股、1.34億股為最多，2016年到2018年以350億美元買入蘋果2.5億股（蘋果股票分拆前），佔蘋果股份5.3%。2020年，蘋果一分四，巴菲特賣出蘋果110億美元，目前公司擁有8.87億股蘋果（市值逾1,500億美元），整體投資至目前，巴菲特在蘋果持股上獲利逾1,200億美元，絕對是人類投資史上最輝煌的一役。

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巨額的財富和資金衝向創新企業，全球各國天天都在增加數以萬計的億萬富豪，根據新創產業平台Crunchbase的統計，估值超過10億美元的獨角獸，今年已平均每天增加1.5家的速度成長，速度幾乎是去年的兩倍，今年未上市的獨角獸首次突破1,000間，到12月6日為止已經高達1,134間。

今天介紹的，是巴菲特最新投資。巴西網絡銀行女創辦人Cristina Junqueira，她創業的時候只有31歲，是一位窮手中毫無資金的白領麗人。創業八年，她目前以13億美元的身家，躍升為巴西排名第二的女首富。

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銀行已經是一個末日行業，巴西和香港很像，幾間傳統銀行佔據了商業銀行的領域，用盡各種手段抗拒新興網絡銀行。

香港的虛擬銀行，我們多年來也分析過，根本是笑料一場，是長隆的馬騮流模仿西方的猴子，八九間Virtual Banks無一賺錢，CEO換完一個又一個，洗濕咗個頭，而家都唔知點樣收科。

Cristina在2013年說服曾在紅杉資本擔任合夥人的David Velez，又找到美國大型私募基金Square Capital前任CEO Jacqueline Reese成為天使投資人，創立了Nubank。

2013年成立的Nubank已成為傳統銀行領域的顛覆者，被視為挑戰巴西傳統金融體系的希望。在8年間，Nubank已從一家初創公司發展成拉丁美洲最大的信用卡發行商。騰訊、紅杉資本、軟銀都搶投資，現在是拉丁美洲最有價值的新創。打破傳統、保守的金融服務，是世界一致的目標。

Cristina在創業之前，在巴西五大傳統銀行之一、南半球最大的銀行Itau擔任信用卡部門阿頭，短短八年之間，這間純網銀藉着操作便利的手機App、亮麗的紫色、免年費信用卡等工具，迅速累積了接近50,000,000名用戶，而且業務跨越巴西、墨西哥、哥倫比亞、阿根廷、德國等六個國家。

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平均$5美元就可以爭取到一個客戶，創下全球所有網絡銀行新客戶開發費用最低的紀錄。

12月9日，股神巴菲特旗下Berkshire Hathaway入股的巴西數字銀行Nubank於紐交所掛牌，交易代碼NU，上市首日11.25美元，高開25%，一度大升36%，收在10.33美元，升近15%，以將近520億美元躍居巴西市值第三高上市公司，僅次於巴西石油（Petrobras）與淡水河谷（Vale），更一舉超越Cristina老東家南半球最大的銀行，巴西最大銀行 Itau Unibanco Holding SA，成為全球市值最高的獨立數位銀行，也趕過羅賓漢（HOOD-US）、SoFi（SOFI-US）、Chime三家美國的金融科技公司。

事實上，今年8歲的Nubank，市值450億美元，截至2021年9月，在巴西、墨西哥和哥倫比亞擁有超過4,800萬客户，但大本營巴西仍占公司收入的98%，正打算未來將繼續專注巴西、墨西哥、哥倫比亞，逐步征服整個拉丁美洲市場。

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