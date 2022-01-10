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10/01/2022

被Tik Tok打得體無完膚！Facebook轉投元宇宙，如何靠虛擬實境APP成功反超Tik Tok？

#數碼營銷 #社交平台 #Meta #Facebook #元宇宙 #Tik Tok #Metaverse
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    本欄逢周一更新

    改朝換代Digital

　　疫情之下，被迫居家隔離的美國人在社交媒體消費上發生了甚麼變化？

 

　　根據倫敦消費者研究機構Attest的《2021年美國媒體消費報告》。它以年齡為界，將美國人群簡單分為Z世代（18-24歲）、千禧一代（25-40歲）、X世代（41-56歲）、嬰兒潮一代（57-65歲），直觀反映了不同年齡段群體對媒體消費的偏好。

 

　　2021年12月中旬，海外版抖音TikTok突破重圍，成為2021年度互聯網訪問量最大的網站。它也是入榜的唯一一家大陸互聯網平台，在進入美國短短四年後，這個年輕應用程式已悄然改變了美國社交平台格局。

 

（圖片由作者提供）

 

　　《2021年美國媒體消費報告》顯示，在美國，Z世代人群更偏好使用TikTok，而YouTube和Facebook仍是美國人最廣泛使用的平台。TikTok為甚麼能反超Facebook成為全球熱門移動應用下載量首位？

 

　　TikTok出海四年後全球下載量首次力壓Facebook，並在美國Z世代市場中佔據絕對先機。對此，Facebook嘗試推出TikTok抄襲應用Reels以奪回年輕人市場。

 

（圖片由作者提供）

 

　　就連Mark Zuckerberg也在一份Facebook內部檔中稱，自己將TikTok視為旗下Facebook和Instagram等社交媒體平台的頭號競爭對手。文件中還提到，TikTok用其獨具特色、易於模仿的舞蹈與特效抓住了年輕人的心，這些充滿趣味的資訊流帶來了令其他同類平台望塵莫及的用戶粘性，Facebook 2021年下載量落敗的原因或出於此。

 

　　這一劃時代的超越，標誌著美國社交媒體平台正進入新一輪洗牌。不過，Facebook並沒有坐以待斃。

 

　　早在2018年末，它就大規模推廣了自主研發的TikTok翻版App——Lasso。該應用於2020年關閉後，Facebook又在巴西等地測試了Reels，這一TikTok翻版App也於今年9月30日向美國用戶推出。這一系列舉動也代表了Facebook的回應，誓要搶回被TikTok奪走的美國年輕人。

 

　　不過令它欣慰的是，儘管痛失Z世代市場，美國的千禧一代、X世代、嬰兒潮三代老人群仍是Facebook用戶的主力軍。

 

　　報告顯示，每天有66%的千禧一代用戶登錄Facebook，X世代緊隨其後，日使用率為62%。儘管嬰兒潮一代的社交媒體消費遠低於其他群體，但有70%的人線上時會選擇流覽Facebook。

 

　　這也是Facebook急於轉型元宇宙的原因。

 

　　聖誕期間，Facebook (Meta)旗下的虛擬實境應用Oculus App在美區蘋果和Google應用商店的下載量均登頂免費榜榜首，在14個國家/地區中同樣躍居前五，反映出Oculus Quest2的熱銷。

 

（圖片由作者提供）

 

　　美國人喜歡購買電子產品作為聖誕禮物的傳統已經不是一天兩天了，但今年的熱門選擇不只是手機、平板、筆記型電腦，元宇宙開始佔據一席，Meta VR便是其中代表。

 

　　VR、AR是元宇宙裡已經成熟的業務，其他還只是概念。以VR為例，最為暢銷的VR頭盔Oculus Quest 2在2021年銷量預計達到1000萬台，VR相關遊戲和應用也有近6000個，不少傳統品牌也開始將廣告植入進VRChat等VR遊戲中，整個生態正在快速完善。

 

　　作為人們下載用來管理Oculus VR頭盔的應用程序，它的登頂表明Meta的VR頭盔已成為聖誕節最受歡迎的科技禮物。據蘋果App Store美國免費應用排行榜顯示，聖誕節當天，Oculus下載量登頂榜首，擊敗了TikTok、YouTube、Snapchat和Instagram等長期領先的應用。

 

　　從目前Oculus Quest2的銷量看，正在無限接近Mark Zuckerberg提出的里程碑——1000萬，他認為這個使用者量是“內容和生態系統爆炸增長”之前的關鍵門檻。

 

（圖片由作者提供）

 

 

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