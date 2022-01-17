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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

17/01/2022

香港Fintech大落後！金融創新教父Brett King談銀行轉型：「不再是場所，而是行為！」

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    本欄逢周一更新

    改朝換代Digital

　　2021年，是全球金融科技融資、收購、SPAC、IPO爆發之年，也是各個國家金融科技領軍企業的收穫之年。

 

　　巴西Nubank、美國Coinbase去年剛上市，市值便雙雙超過500億美元；印度Paytm、韓國Kakao Pay市值也都超過了200億美元。區塊鏈、加密貨幣等作為金融科技的新方向在全球範圍內的發展態勢喜人，新的明星公司如雨後春筍般成長起來。

 

Read More：連巴菲特、騰訊都搶著投資！巴西網絡銀行NuBank到底有甚麼吸引力？

 

　　反觀國內的金融科技明星公司，要麼如螞蟻集團一樣收縮業務、整改不停，要麼如平安集團及其旗下金融科技公司一樣經歷轉型陣痛、股價跌跌不休，和2020年上半年時的上市熱潮，人人都在談財富自由的情形截然不同。

 

　　明星公司，往往是一個行業的晴雨表，透過他們，可以看到未來。

 

　　所謂的《AFF亞洲金融論壇》已於在1月10日在香港舉行，本欄過去多年多次提及的金融創新教父Brett King也是今屆主講之人。

 

　　2012年，Brett King被金融專業媒體American Banker評選為「年度金融創新人物」；他在2010、2012、2018年推出的三本暢銷書《Bank 2.0》、《Bank 3.0》，《Bank 4.0》更被視為掀起全球銀行數碼風潮的重要推手。他曾在其著作《Bank 3.0：銀行轉型未來式》中，說過一段非常經典話：「銀行已不再是一個場所，而是一種行為。（Banking is no longer somewhere you go, but something you do.） 」

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　那麼十年後，金融服務會變成甚麼模樣呢？尤其全球在經過新冠疫情的考驗後，不僅商業模式、生活習慣出現變化，一個全新的金融生態系，已然悄然成形。

 

　　2021年全球有139間金融科技獨角獸企業，連續多年成為全球獨角獸最多的行業。從全球範圍來看，這是一個最容易產生億萬富豪的行業之一，也是最容易產生泡沫的行業之一。從P2P、ICO、財仔，再到如今的Defi、NFT。

 

（圖片由作者提供）

 

　　許多概念被冠之以金融科技之名，它們本身只是一種技術，善用之則能成為利器，不善用則會反傷自己。

 

　　如果不能完善金融領域的各個短板，即使有一個方向突出，比如P2P、小額貸款，那也是揠苗助長，對於整個生態於事無補。目前香港在新的金融科技領域再次落後，然而這急不得，也比不得。金融科技只能與自己比較，自我突破。只有把整個生態和土壤培養好之後，才是金融科技國際比拼之時。

 

 　另一個趨勢是，你我平常主力使用的銀行帳戶，可能變成蘋果、Google所提供，所有金融服務都能一指搞定，去銀行辦事將成為歷史名詞。

 

　　傳統銀行在未來一定處於弱勢，或是跟科技處於對立面，而是角色將逐漸從幕前轉向幕後，互相學習彼此優點、相互融合。

 

　　在支付領域，像是Stripe、Wise這些支付新創，都是許多大型銀行的合作夥伴；蘋果之前推出Apple card，就找上高盛擔任發卡行，因此讓高盛旗下，在2015年成立的新金融品牌馬Marcus，增添不少新業務。

 

（圖片由作者提供）

 

　　在中國的支付寶、騰訊，也都跟很多的銀行、商戶合作；東南亞的Grab、Gojek，也都朝向金融業務發展。Brett King認為：「這些超級App（Super App）或科技公司，將變成直接面對客戶的第一層，而銀行的角色，將隱身在這些平台背後。」

 

　　2020年10月螞蟻集團暫停IPO，自此之後的大半年螞蟻集團的宣傳工作全部暫停，取而代之的是各項合規整改。在去年上半年，一個明顯的現象是螞蟻集團的所有宣傳活動全部消失，螞蟻集團在2022年要解決的最主要的問題，仍是整改、整改、整改，讓自己的業務符合各個監管部門的要求，從而開始新的發展。

 

（圖片由作者提供）

 

　　AFF已經搞了15屆，香港的金融行業從業人員雖然眾多，但是不論在金融教育、股市、金融監管，還是金融科技的應用上，都與發達國家之間存在巨大差距。

 

　　只有把整個生態和土壤培養好之後，才是金融科技國際比拼之時，但為時已晚了。

 

 

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