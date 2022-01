香港Fintech大落後！金融創新教父Brett King談銀行轉型：「不再是場所，而是行為！」

2021年,是全球金融科技融資、收購、SPAC、IPO爆發之年,也是各個國家金融科技領軍企業的收穫之年。

巴西Nubank、美國Coinbase去年剛上市,市值便雙雙超過500億美元;印度Paytm、韓國Kakao Pay市值也都超過了200億美元。區塊鏈、加密貨幣等作為金融科技的新方向在全球範圍內的發展態勢喜人,新的明星公司如雨後春筍般成長起來。

Read More:連巴菲特、騰訊都搶著投資!巴西網絡銀行NuBank到底有甚麼吸引力?

反觀國內的金融科技明星公司,要麼如螞蟻集團一樣收縮業務、整改不停,要麼如平安集團及其旗下金融科技公司一樣經歷轉型陣痛、股價跌跌不休,和2020年上半年時的上市熱潮,人人都在談財富自由的情形截然不同。

明星公司,往往是一個行業的晴雨表,透過他們,可以看到未來。

所謂的《AFF亞洲金融論壇》已於在1月10日在香港舉行,本欄過去多年多次提及的金融創新教父Brett King也是今屆主講之人。

2012年,Brett King被金融專業媒體American Banker評選為「年度金融創新人物」;他在2010、2012、2018年推出的三本暢銷書《Bank 2.0》、《Bank 3.0》,《Bank 4.0》更被視為掀起全球銀行數碼風潮的重要推手。他曾在其著作《Bank 3.0:銀行轉型未來式》中,說過一段非常經典話:「銀行已不再是一個場所,而是一種行為。(Banking is no longer somewhere you go, but something you do.) 」

(圖片由作者提供)

(圖片由作者提供)

那麼十年後,金融服務會變成甚麼模樣呢?尤其全球在經過新冠疫情的考驗後,不僅商業模式、生活習慣出現變化,一個全新的金融生態系,已然悄然成形。

2021年全球有139間金融科技獨角獸企業,連續多年成為全球獨角獸最多的行業。從全球範圍來看,這是一個最容易產生億萬富豪的行業之一,也是最容易產生泡沫的行業之一。從P2P、ICO、財仔,再到如今的Defi、NFT。

(圖片由作者提供)

許多概念被冠之以金融科技之名,它們本身只是一種技術,善用之則能成為利器,不善用則會反傷自己。

如果不能完善金融領域的各個短板,即使有一個方向突出,比如P2P、小額貸款,那也是揠苗助長,對於整個生態於事無補。目前香港在新的金融科技領域再次落後,然而這急不得,也比不得。金融科技只能與自己比較,自我突破。只有把整個生態和土壤培養好之後,才是金融科技國際比拼之時。

另一個趨勢是,你我平常主力使用的銀行帳戶,可能變成蘋果、Google所提供,所有金融服務都能一指搞定,去銀行辦事將成為歷史名詞。

傳統銀行在未來一定處於弱勢,或是跟科技處於對立面,而是角色將逐漸從幕前轉向幕後,互相學習彼此優點、相互融合。

在支付領域,像是Stripe、Wise這些支付新創,都是許多大型銀行的合作夥伴;蘋果之前推出Apple card,就找上高盛擔任發卡行,因此讓高盛旗下,在2015年成立的新金融品牌馬Marcus,增添不少新業務。

(圖片由作者提供)

在中國的支付寶、騰訊,也都跟很多的銀行、商戶合作;東南亞的Grab、Gojek,也都朝向金融業務發展。Brett King認為:「這些超級App(Super App)或科技公司,將變成直接面對客戶的第一層,而銀行的角色,將隱身在這些平台背後。」

2020年10月螞蟻集團暫停IPO,自此之後的大半年螞蟻集團的宣傳工作全部暫停,取而代之的是各項合規整改。在去年上半年,一個明顯的現象是螞蟻集團的所有宣傳活動全部消失,螞蟻集團在2022年要解決的最主要的問題,仍是整改、整改、整改,讓自己的業務符合各個監管部門的要求,從而開始新的發展。

(圖片由作者提供)

AFF已經搞了15屆,香港的金融行業從業人員雖然眾多,但是不論在金融教育、股市、金融監管,還是金融科技的應用上,都與發達國家之間存在巨大差距。

只有把整個生態和土壤培養好之後,才是金融科技國際比拼之時,但為時已晚了。