成功打敗Facebook！TikTok成美國Z世代最常用社交平台！除了年輕網紅，原來食物影片最受歡迎？

上星期分析過Facebook已經被TikTok徹底擊敗，所以才有了後來狗急跳牆，打造所謂的「元宇宙」種種動作。

那我們看看TikTok這一年的發展如何。

TikTok在進入美國短短四年後，這個年輕應用程式已悄然改變了美國社交平台格局，成為2021年度互聯網訪問量最大的網站。它也是入榜的唯一一家大陸互聯網平台。

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《2021年美國媒體消費報告》顯示，在美國，Z世代人群更偏好使用TikTok，而YouTube和Facebook仍是美國人最廣泛使用的平台。TikTok出海四年後全球下載量首次力壓Facebook，並在美國Z世代市場中佔據絕對先機。

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「食物」已經成為TikTok最受歡迎的內容之一。平台每月用戶數量已突破10億人，而食物相關的影片，光是在2021年12月，就累積超過115億觀看次數，其中許多都是用戶自己烹飪、標榜簡單易做卻又有創意的食譜。

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2022年3月，短影片平台TikTok將和虛擬廚房技術供應商在美國合開300間專作外送的幽靈廚房，粉絲只需要滑滑手機，當紅餐點就直送到家，最終粉絲又回到TikTok點閱更多影片，讓延伸的經濟圈創造更多正向循環。

除了TikTok自己開設的廚房，其他餐廳也可以申請販售這些網紅料理，就會收到料理培訓和材料，可藉話題性增加銷售額。

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比起真的做起餐廳生意，虛擬廚房更像是吸引粉絲手段，是將網紅食物提供給粉絲的活動。這是一種行銷手法，人們愛看網路上標榜簡單易做的創意料理影片，但不是全部人都真正動手試做。

Tik Tok的短視頻創作者正在成為明星，其中很多人的影響力已經超過了荷里活巨星。2022年1月，Forbes統計了2021年收入最高的7位TikTok創作者，他們的年齡都在25歲以下，加起來的總收入達到了5550萬美元，比前一年增長了200%。

排名第一的Charli Damelio 2019年進駐TikTok，現在有1.33億粉絲，2021年全年收入為1750萬美元。更不可思議的是，她是2004年出生的，今年只有18歲。

Tik Tok年輕網紅的的收入來源主要有兩塊，一塊是廣告贊助，在內容創作者裡廣告收入一般占比為30%到50%；另一塊就是靠短視頻和直播帶貨，Charli還跟姐姐Dixie聯合創立了一個服裝品牌Social Tourist。姐妹倆的TikTok收入分別排名第一和第二。

Charli Damelio

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排名第三的是一位20歲的女孩Easterling，2021年賺了850萬美元。她還憑藉TikTok的出色表現被Netflix選中，擔任校園青春電視劇《He's All That》的女主角，獲得了2021年Hollywood年度頒獎盛會人民選擇獎的提名。

TikTok的內容創作者越來越受到人們的歡迎，他們比荷里活明星擁有更多的追隨者，而且正在建立一個新的商業帝國。首先是沒門檻，人人都能參與；其次是沒邊界，人人都能創造新的表達方式和藝術形式，打開無限的想像空間。

他們創作的視頻內容，沒有CG特效、沒有專業化的包裝，很多視頻是用手機直接拍攝，畫質也顯得粗糙。這樣的平台確實帶來了很多好處，比如上面提到的降低門檻、激發年輕人的創造力。

關於擴張，TikTok從沒停過。2020年1月，TikTok在洛杉磯開設了一個有5層樓的新辦公室，來擴大美國本地業務。2020年，TikTok簽署了紐約市最大的辦公室租賃協定之一，在Durst Organization的One Five One大樓租用了23.2萬平方英尺的辦公大樓。2021年12月，TikTok在Miami尋找土地，以擴張其新的辦公室。

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2020年7月，TikTok美國員工人數已有1400多人，同時計畫未來三年在美國增加1萬個就業崗位。

關於招人，TikTok一直很大方，這其中還包括不少TikTok從Google, Facebook等科技巨頭挖來的幾百名員工和高管。TikTok為持有美國工作簽證的工程師提供的基礎年薪在12萬美元到48萬美元之間。TikTok給應屆生的薪資也是非常有吸引力。一個軟體工程師剛入職、作為Entry Level就可以拿到20.5萬美元的年薪。

疫情後的世界，年輕人的流行文化正在發生很大的轉變，只要抓住中文、英文兩種語言優勢，加上運用網路，連結同溫層以外的群體，就有機會做全世界的生意。