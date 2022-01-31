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31/01/2022

產量不入三大！運送距離最遙遠！智利車厘子憑甚麼深入中國市場？

#數碼營銷 #Luis Schmidt #水果 #車厘子 #市場營銷 #支柱型產業 #智利 #運輸策略
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    本欄逢周一更新

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　　春節臨近，水果是必不可少的年貨。每一個國家都至少有一款特產水果，例如奇異果代表新西蘭、火龍果代表越南、麒麟果代表厄瓜多爾、牛油果代表墨西哥，至於「果中貴族」車厘子，則代表智利。

 

（圖片由作者提供）

 

　　全世界有70多個國家和地區在種植車厘子，主要生產國有土耳其、美國、伊朗、義大利、西班牙、智利和烏茲別克斯坦等。值得注意的是，土耳其是世界車厘子產量最大的國家，2016年產量約為60萬噸，其次為美國（28萬噸）、伊朗（22萬噸）。除了西亞，南美洲的智利以12萬噸產量位居第4。

 

所以為甚麼是智利？ 

 

 　在全球車厘子主產區中，智利不是產量最大的，距離香港也最遠，為甚麼香港人愛吃智利的車厘子？ 

 

　　首先是好吃。智利領土南北跨度極長，但車厘子主產區集中在南緯34°-37°之間，是珍貴的地中海氣候區。這裏疏鬆的土壤與集中在冬季的降雨有利於生長；而晝夜溫差大、日曬時間長，讓車厘子積累更多糖分和風味物質，帶來更好的味覺體驗。

 

（圖片由作者提供）

 

　　智利車厘子上市時間一般為11月初或12月中旬到次年的3月，供應期恰好對應水果稀缺的冬季市場，再加上這一時間段裏，也集中了北半球最重磅且密集的節日，疫情已三年到元旦、春節、再到元宵節，香港中產在春節與一年難得一見的親戚，拿出一盒2萬公里外智利出產的新鮮車厘子，足以堵住七大姑八大姨們的催婚、催生之口。

 

　　同樣作為車厘子出口國的美國、紐西蘭等的車厘子還未大量上市，從時間上看，智利車厘子可謂佔盡了天時。

 

（圖片由作者提供）

 

　　從智利到香港，有兩萬公里路程，路線、存儲、保鮮，都是難題。運輸，則是另一個嚴峻問題。

 

　　為了確保到達市場的車厘子品質，智利果農推動研發了史上最遠距離運輸策略。智利投入鉅資，改善了加工和包裝線。目前，智利車厘子擁有全球水果行業最先進的保鮮和包裝技術。

 

　　在智利的車厘子不僅需要純手工採摘，還需要人工篩選，以確保最終呈現在零售管道的車厘子，顆顆完美無暇。一位智利農場主表示，智利車厘子行業裏，人工成本占比高達70%-80%。

 

（圖片由作者提供）

 

　　車厘子的最佳保存條件是把溫度逐步下降到0~1攝氏度，果實進入冬眠狀態（行業內把這個步驟稱之為預冷，預冷過程通常需要48~72小時；不是一次性直接降到0~1攝氏度的原因是防止低溫造成車厘子凍死或凍傷）。

 

車厘子如何在智利深耕發芽？

 

　　1977年，智利的Hernan Garces和父親一起種植了8 公頃車厘子，成為智利車厘子產業的先驅，之所以種植車厘子，是因為競爭者很少，它很容易被雨水、冰雹或粗暴處理損壞，因此必須手工採摘並單獨加工。

 

　　智利車厘子之所以能來到亞洲，背後還離不開一位曾經的商人，現任智利駐華大使Luis Schmidt的牽線搭橋。1991年，當時做農貿生意的Luis第一次來到中國。回憶首次中國行，施密特笑言曾遭遇不少尷尬：當我推銷智利紅酒時，中國人說喜歡喝白酒；當我推銷智利水果時，中國人說進口水果太貴，只買國產水果。儘管當時無功而返，但施密特並沒有灰心，中國人口多，需求量大。從那時起，我就看到了中國市場的巨大潛力。

 

（圖片由作者提供）

 

　　到了1997 年，一位台灣商人找到Hernan Garces。他說：我們可以不可以發一櫃車厘子到中國？這一問是後來一切的開始。當年，因為智利還不能直接向亞洲出口車厘子，Hernan把半櫃車厘子先發給身在美國的台灣合作夥伴，再從美國將車厘子運往中國。

 

　　如今，在智利許多原本種植其他水果的果農，紛紛轉行種車厘子。智利年輕的農場主還主動學習簡單的中文，在社交平台上向網友推介自己的車厘子。

 

　　在智利，水果已經成為支柱型產業，全國1,800萬人中，有8.7%的人依靠水果產業鏈的上下游供應鏈生活，其中依靠車厘子為生的人占比最大，達1/3，有50萬人左右。

 

　　如今，智利車厘子產量中的92%銷往中國，香港吃到的20蚊磅車厘子也是受惠於此。

 

（圖片由作者提供）

 

 

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